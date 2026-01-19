Мнение

Цифровые деньги на пути к массовому признанию: Россия готовится к интеграции криптовалют

Руфат Абясов — о том, что ждет крипторынок в РФ в 2026 году

В России активно готовится законодательная база, призванная вывести криптовалюты из категории экзотических финансовых инструментов и сделать их привычной частью повседневной жизни. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что соответствующий документ уже находится на стадии разработки.

По мнению парламентария, предстоящие законодательные изменения станут стимулом для развития отечественной криптоиндустрии. Ожидается, что сфера цифровых активов будет полностью интегрирована в российское правовое поле, что позволит профессиональным участникам финансового рынка работать с криптовалютами без существенных ограничений. В то же время для неквалифицированных инвесторов будут предусмотрены определенные меры предосторожности, лимитирующие их доступ к наиболее рискованным операциям.

Такой шаг призван не только ускорить развитие криптоотрасли, но и обеспечить более прозрачное и безопасное использование цифровых валют гражданами.

Уникальный период криптоактивов

Временной отрезок с ноября 2025-го по январь 2026-го можно считать уникальным в истории криптоиндустрии. Так, четвертый квартал прошлого года выявил противоречия, которые существуют на этом рынке.

Достигнув пика около $126 тыс. в октябре, биткоин (BTC) вступил в фазу затяжной коррекции, завершив год в диапазоне $88–92 тыс. Это движение шло вразрез с традиционными ожиданиями "ралли Санта-Клауса" (когда фондовые рынки растут в течение пяти торговых дней декабря и первых двух января) и вызвало серьезную обеспокоенность среди краткосрочных инвесторов.

Фундаментальным триггером смены настроений в 2025 году стал так называемый Трамп-фактор. Если победа Дональда Трампа на выборах 2024 года первоначально рассматривалась как безусловный позитив для индустрии, то его последующая экономическая риторика внесла хаос в ожидания рынков. А заявление о возможном введении дополнительных 100% тарифов на китайский импорт (поверх существующих 30%) 10 октября 2025 года спровоцировало массовый сброс рисковых активов. Инвесторы интерпретировали это как сигнал к потенциальному замедлению глобальной торговли и рецессии, что ударило по ликвидности крипторынков сильнее, чем по традиционным инструментам.

Ларри Финк, генеральный директор BlackRock, в своем ежегодном обращении и прогнозе на 2026 год дал новую характеристику биткоину. Если в 2017 году он называл его индексом отмывания денег, то теперь Финк классифицирует биткоин как "актив страха" (asset of fear). По его мнению, инвесторы накапливают цифровую валюту не столько ради спекулятивной прибыли, сколько из страха перед фискальной безответственностью правительств, геополитической нестабильностью и угрозами личной финансовой безопасности. Эта смена парадигмы объясняет, почему биткоин удерживал сильные позиции даже на фоне панических распродаж альткоинов в октябре — декабре 2025-го.

Особенности рынка сейчас

Политика ФРС. Декабрь 2025 года принес третье подряд снижение процентной ставки Федеральной резервной системы США. 10 декабря — на 25 базисных пунктов, до диапазона 3,5–3,75%. В классической экономической теории снижение стоимости заимствований должно стимулировать рост высокорисковых активов. Однако реакция крипторынка оказалась сдержанной и даже негативной.

Тут сыграло роль несколько ключевых факторов. Во-первых, биткоин потерял свои хеджирующие свойства на фоне снижения инфляции и укрепления золота. Во-вторых, это фиксация позиций крупными игроками после рекордного притока $50 млрд на этот рынок в течение 2025 года. В-третьих, технический коллапс, который произошел на фоне пробития уровня $92 тыс. и последующая каскадная ликвидация маржинальных позиций (другими словами, массовый сброс актива).

Регуляторика, которая имеет на сегодняшний день крайнюю полярность. Изначально, с приходом Трампа Соединенные Штаты начали активно продвигать идею регуляции крипты и стейблкоинов, но затем застопорились. Банковское лобби начало поступательно пытаться закручивать гайки законопроекту о стейблкоинах: это так называемый GENIUS Act, а точнее — Секция 4(a)(11) закона, которая прямо запрещает эмитентам стейблкоинов выплачивать проценты или доход держателям токенов "исключительно в связи с владением". Норма была пролоббирована банками для предотвращения оттока депозитов в цифровые доллары.

С другой стороны, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдаются послабления относительно крипты — в частности, в Южной Корее в начале января 2026 года правительство официально сняло действовавший с 2017-го запрет на инвестиции корпораций в криптовалюты. Теперь инвестиции разрешены в топ-20 криптовалют по рыночной капитализации, которые торгуются на пяти лицензированных биржах (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, INEX). Это исключает вложения в высокорисковые мемкоины и микрокапы, направляя капитал в Bitcoin, Ethereum, Solana и XRP. А также, что самое важное, на мой взгляд, — это то, что корпорациям (в том числе госсектора и институциональным инвесторам) разрешили официально покупать на баланс крипту, исходя из пропорции до 5% от их чистых активов.

Ситуация в Южной Корее, как ни странно, напрямую касается россиян, так как эти процессы влияют на тренды в криптоиндустрии в целом. Во-первых, изменения в регулировании или настроениях инвесторов в Южной Корее могут вызвать значительные колебания цен на криптовалюты. Во-вторых, регуляторные решения, принятые там, вполне способны стать прецедентом для других стран, включая Россию. На мой взгляд, именно они сподвигли на некоторую часть изменений в РФ в отношении криптоиндустрии — в 2025 году разрешен майнинг, что стало официальным видом занятости для бизнеса. А в 2026-м ждем разворачивание всей необходимой инфраструктуры для получения простого и безопасного доступа к этому рынку рядовыми гражданами нашей страны.

Сделки M&A — слияния и поглощения на рынке крипты. На сегодняшний день очень многие компании из сектора крипты сливаются с компаниями из сектора TradFi (традиционных финансов).

Самым ярким событием стала сделка M&A на $15 млрд между южнокорейским технологическим гигантом Naver Financial и оператором крупнейшей криптобиржи Upbit, компанией Dunamu. В свою очередь Ripple провела четыре существенных поглощения за год, включая покупку брокера Hidden Road за $1,25 млрд и активов, связанных со стейблкоинами, за $200 млн. Крупнейшая криптобиржа США Coinbase совершила свою крупнейшую сделку, приобретя деривативную платформу Deribit за $2,9 млрд.

Так что налицо тренд на укрупнение игроков.

Инфраструктурная революция в экосистеме двух ведущих альтеоинов, а именно обновления протоколов Solana и Ethereum.

Разработка нового клиента валидатора Firedancer для сети Solana имеет фундаментальное для нее значение — архитектура Firedancer оптимизирована для высокочастотного трейдинга и теоретически способна обрабатывать более 1 млн транзакций в секунду (TPS).

В свою очередь, экосистема Ethereum также продолжила планомерное масштабирование. 3 декабря 2025 года было активировано обновление Fusaka. Внедрение технологии PeerDAS приводит к кардинальному снижению комиссий в сетях второго уровня (L2) — средняя стоимость транзакции упала ниже $0,02. Количество активных адресов в L2 выросло за год на 180%.

Развитие таких проектов указывает на растущий спрос на блокчейны, способные обрабатывать объемы транзакций, сопоставимые с традиционными финансовыми системами. Все это открывает новые возможности для децентрализованных приложений неограниченному кругу инвесторов, а также рядовых граждан — высокие обороты внутри различных экосистем позволяют применять все более нагруженные и содержательные бизнес-модели без значимой потери их эффективности.

2026 год для криптоиндустрии, в том числе и в России

Реформа, которую несет готовящийся документ, позволит развивать рынок и будет полностью подконтрольна законодательству РФ. Согласно концепции Банка России, криптовалюты станут привычным явлением, для неквалифицированных инвесторов будет установлен лимит покупки — 300 тыс. рублей, а профучастники смогут работать без ограничений. И законопроект в Госдуме можно ожидать уже в первом полугодии.

Таким образом, несмотря на "медвежье" завершение 2025 года в целом, фундаментальные факторы для укрепления позиций биткоина и крипты остаются твердыми. Снятие корпоративного бана в Республике Корея, легализация использования токенов со стороны CFTC и технологические апгрейды Ethereum и Solana создают мощную базу для восстановления. Если макроэкономическая ситуация стабилизируется или как минимум не ухудшится, 2026 год имеет все шансы стать годом нового цикла роста.

Индустрия криптоактивов вступает в 2026 год более зрелой, более регулируемой и более институционализированной, окончательно прощаясь с эпохой "дикого Запада" и интегрируясь в кровеносную систему мировой экономики. В нашей стране также еще более четко прорисовывается тренд на полную легализацию крипты к середине 2026 года.

Говоря о перспективах, стоит отметить, что мы можем увидеть курс BTC в районе $100–110 тыс. уже в январе 2026 года. Однако всегда стоит помнить о том, что на финансовых рынках нет гарантий — есть только вероятности и грамотное управление рисками.

