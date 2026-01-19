Мнение

Канада не хочет стать 52-м американским штатом? Зачем премьер ездил к Си Цзиньпину

Андрей Кириллов — о том, как новый глава канадского правительства налаживает отношения с Китаем, и об итогах его визита

Премьер-министр Канады Марк Карни © AP Photo/ Vincent Thian

Не ищет ли Оттава новых влиятельных союзников в стремлении отстоять свою независимость? На такой вопрос меня натолкнул визит премьер-министра Канады Марка Карни в Пекин в конце прошлой недели. Ведь реализовано это было на фоне все более громогласных прихватнических замыслов президента США Дональда Трампа и общей турбулентной ситуации в мире.

Или за этим визитом ничего, кроме чисто торговых интересов, не стоит?

Кто-то теряет, а кто-то находит

Если Трамп и хотел взбаламутить мировой аквариум, то это ему вполне удалось. И кто знает, каким станет этот brave new world (прекрасный новый мир), когда сумятица более или менее уляжется (если вообще уляжется)? Какие связки, если не союзы, могут появиться в обозримом будущем, прямо завтра? Или даже вчера?

Пример тому — установление "нового типа стратегического партнерства" между Китаем и Канадой.

Напомню, в начале 2025 года президент США (в эйфории от возвращения в Белый дом?) написал в социальной сети Truth Social, что Канада должна войти в состав США в качестве 51-го штата. При этом он утверждал, что это будет чуть ли не благодеянием для канадцев, поскольку для них потеря собственной государственности — "значительно меньшие налоги и гораздо лучшая военная защита". Против кого защита — не уточнялось, но, очевидно, по традиции, имелись в виду русские, китайцы или, возможно, голодные белые медведи. Часть Канады лежит за полярным кругом, а США имеют особые виды на Арктику.

В качестве дополнительных средств убеждения или, точнее, принуждения Трамп подписал указ о введении пошлин на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары — 25%. А с 1 августа ставка для многих товаров выросла до 35%.

Тогдашний канадский премьер Джастин Трюдо решил немного побрыкаться. Канадцы ввели ответные пошлины в 25% на американские товары на общую сумму 155 млрд канадских долларов (106,5 млрд долларов США). Оттава также рассматривала нетарифные ответные меры в адрес США в сфере критических минералов и энергетики. Но что-то мне подсказывает: останься Трюдо у власти — Канада с большей вероятностью могла стать еще одной звездочкой на звездно-полосатом флаге. Однако в марте премьерское кресло занял 60-летний Марк Карни.

Он, пожалуй, больше экономист, чем политик, — бывший глава Банка Канады и Банка Англии, большой дока по выводу финансов из критических ситуаций. В молодости Карни, как и многие канадцы, играл в хоккей, причем стоял на воротах. Должно быть, тогда он научился хорошо видеть поле и быстро реагировать на броски любой силы и с любого направления.

Ему и пришлось исправлять плохие отношения Оттавы с Пекином. А там все было непросто еще с тех пор, как в конце 2018 года канадцы (по запросу США) арестовали финансового директора и вице-председателя совета директоров Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу, старшую дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя. Поскольку Huawei — коммуникационный гигант, продвигающий китайское технологическое присутствие по всему миру, это была очень неприятная для Пекина история, создавшая негативный фон для китайско-канадских отношений на годы вперед. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, угрожающих национальной безопасности Китая. В результате сделки эти люди были отпущены, но дипломатическое противоборство породило глубокое недоверие между Оттавой и Пекином.

Пожал руку и ушел

Затем канадско-китайские отношения словно немного устаканились, но в 2022 году на саммите G20 в Индонезии Трюдо вновь подорвал доверие китайской стороны. Дело было в том, что после состоявшейся по инициативе канадского премьера неофициальной встречи с председателем КНР детали их беседы стали известны журналистам. "Все, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неприемлемо и это не то, как велся наш разговор", — сообщала канадская The Globe and Mail слова Си Цзиньпина. Разговор лидеров должен быть "искренним", и они "должны общаться в уважительной манере, иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться", добавил председатель КНР. Трюдо же громко (явно на публику) заявил: "в Канаде верят в открытый и честный диалог". На что китайский лидер заметил, что "давайте сначала создадим условия [для диалога]", пожал руку канадцу и ушел.

В последующие годы отношения Пекина с Оттавой были откровенно плохими. В 2024-м все тот же Трюдо сообщил о введении тарифов в размере 100% на импорт электромобилей и 25% — на ввоз стали и алюминия из КНР. Ответка Пекина не заставила себя ждать — тарифы по ставке 100% на рапсовое масло из Канады, антидемпинговые гарантийные депозиты в размере 75,8% на семена рапса. Эти меры сильно ударили по канадским фермерам, для которых культура является основным рыночным продуктом.

Нужно хорошо готовиться!

Многоопытный Карни перед поездкой в КНР предварительно пообщался с Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в южнокорейском Пусане (проходил 31 октября — 1 ноября 2025-го). Там лидеры договорились начать работу по стабилизации отношений. "Еще год назад такая картинка казалась просто немыслимой: канадский и китайский лидеры стоят рядом, пожимают руки и улыбаются", — прокомментировал CNN встречу.

Китайская сторона на канадские шаги в сторону сближения отреагировала позитивно, и Карни получил приглашение посетить Пекин с официальным визитом. Перед поездкой он опубликовал в соцсети X (ранее Twitter): "Я направляюсь в Пекин. Китай является нашим вторым по величине торговым партнером и второй по величине экономикой в мире". "Карни стремится сейчас уладить отношения с Пекином на фоне развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны против Канады", — отмечала, к примеру, The Globe and Mail.

В свою очередь официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: "Китай надеется, что благодаря визиту Карни обе стороны активизируют диалог и общение, укрепят политическое взаимодоверие, расширят практическое сотрудничество, должным образом урегулируют разногласия, учтут озабоченности друг друга, укрепят динамику в развитии китайско-канадских отношений и принесут больше пользы двум народам".

У Пекина свои соображения. После захвата американским спецназом президента Венесуэлы Николаса Мадуро судьба многомиллиардных китайских инвестиций становится призрачной. Взаимодействие шло также и по энергетике, военному и политическому сотрудничеству. МИД КНР, разумеется, высказал надежду, что китайские инвестиции в экономику страны "остаются под защитой международного права", но учтут ли это право — большой вопрос. Да и новую точку опоры в Латинской Америке трудно подыскать.

Со ссылкой на главу МИД Канады Аниту Ананд The Globe and Mail уточнила, что Оттава заинтересована в экспорте в Китай своих "энергоресурсов и критически важных минералов <...>, в том числе сжиженного природного газа и так называемой чистой энергетики". Источники газеты отмечали, что в декабре 2025 года канадская делегация находилась в Пекине с целью подготовки визита премьер-министра в основном в торгово-экономическом плане.

А тем временем в Тайбэе

Между тем, как сообщило агентство Reuters, буквально перед прилетом Карни в КНР канадская парламентская делегация из пяти человек отправилась на Тайвань. Однако в первый же день визита Карни в Пекин его однопартийцы по Либеральной партии — Мари-Франсе Лалунд и Хелена Ячек — покинули остров, сообщало тайваньское новостное агентство CNA. Оставшихся парламентариев (три представителя оппозиции) принял глава тайваньской администрации Лай Циндэ, а Консервативная партия подняла в прессе шумиху вокруг "авторитарного давления" на канадский политикум.

Пекин оказался перед дипломатической дилеммой. С одной стороны, правительство КНР категорически не приемлет любые мало-мальски официальные контакты других стран с мятежным островом. С другой — резкий протест мог бросить изрядную тень на столь тщательно спланированный обеими сторонами визит канадского премьер-министра.

Тем временем в приложении коротких видеороликов "Хаокань" платформы Baidu появилась пара-тройка комментариев местных "диванных критиков", осудивших поездку канадских парламентариев на Тайвань тщательно подобранными словами. Пользователи тему подхватили, уже в выражениях не стесняясь. Пусть некоторые и сравнивали Канаду с "сорной травой у американского забора", но ведь это, так сказать, личное мнение простых людей. Гневная, но неофициальная реакция.

Подписали пакет документов

Сам же визит Карни прошел, на мой взгляд, более чем успешно. Были переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, встреча с главой Всекитайского собрания народных представителей (высшего законодательного органа КНР) Чжао Лэцзи, беседа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны подписали пакет меморандумов в области безопасности, торговли, энергетики, туризма и культуры, приняли дорожную карту по продвижению китайско-канадского торгово-экономического сотрудничества в целом. Народный банк Китая и Банк Канады подписали документ о продлении и пересмотре двустороннего своп-соглашения в национальных валютах.

Как отмечается в Совместном заявлении по итогам переговоров, страны намерены поддерживать сотрудничество в разработке традиционных энергетических ресурсов, таких как нефть и природный газ. Пекин и Оттава обязались ответственно управлять двусторонним взаимодействием в области мирного атома (в соответствии с высшими международными стандартами) и "укреплять сотрудничество" в торговле природным ураном.

В общем, как заявил Ли Цян, Китай готов восстанавливать и развивать взаимодействие с Канадой на всех уровнях. В том числе — в сфере цифровых технологий, в аэрокосмической промышленности, в передовых отраслях производства, "формировать больше новых точек экономического роста". Кстати, для КНР, которая ощущает последствия фактического американского эмбарго на сотрудничество в области высоких технологий, это весьма значимый момент.

Пекин и Оттава также достигли консенсуса по урегулированию взаимных торговых претензий, о чем сообщило Министерство коммерции КНР по итогам встречи главы ведомства Ван Вэньтао с канадским министром внешней торговли Маниндером Сиду. Это, по мнению канадской стороны, "ясный позитивный сигнал" деловым кругам двух стран.

Учиться у товарищей Си и Бетьюна

Как передало агентство Синьхуа, Си Цзиньпин в ходе встречи с Карни призвал содействовать строительству нового типа стратегического партнерства и высказал свое мнение по поводу китайско-канадских отношений на будущее. Например, нужно уважать друг друга, суверенитет и территориальную целостность, политические системы и пути развития, стремиться к взаимной выгоде, по-партнерски доверять, поддерживать общение между людьми в области образования, культуры, туризма, спорта. При этом — следовать подлинной многосторонности и содействовать построению сообщества общей судьбы человечества.

Карни в ответном слове заявил, что Канада готова к созданию прочного и устойчивого стратегического партнерства нового типа с Китаем. При этом он отметил приверженность Канады политике "одного Китая" и добавил, что "многосторонность является краеугольным камнем мировой безопасности и стабильности, и инициатива председателя КНР Си Цзиньпина в области глобального управления имеет огромное значение".

"Канада объявляет о стратегическом партнерстве с Китаем. Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)", — написал в соцсети Х спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Конечно, ближайший сосед Канады постарается помешать ее сближению с КНР. Есть чего опасаться. И не появятся ли на вполне законных основаниях китайские корабли в арктических североамериканских водах, где их в своих фантазиях вместе с российскими недавно усмотрел глава Белого дома?

Посол КНР в Канаде Ван Ди отметил в газете The Hill, что сейчас в этой стране насчитывается более 1,8 млн этнических китайцев, учатся примерно 150 тыс. китайских студентов. Это "важный мост для дружественных обменов между Китаем и Канадой, важная часть мультикультурализма Канады". Моя же знакомая бизнесменша, несколько лет прожившая в Канаде, говорит, что в некоторых тамошних городах и районах можно обойтись без английского языка, пользуясь одним китайским.

Есть и исторические связи двух стран и народов. Во второй половине 1930-х годов в Яньане (центр китайской революции, временная столица КПК) работал канадский антифашист Норман Бетьюн. Он был хирургом, помогал китайскому народу в борьбе с японскими агрессорами, погиб из-за случайной травмы. Основатель КНР Мао Цзэдун даже написал статью "Памяти Бетьюна", призвав учиться у канадского врача интернационализму.

Станет ли Карни воплощением Бетьюна XXI века — новым большим другом Китая? Пока же можно констатировать, что политические мотивы сторон идут рука об руку с экономической заинтересованностью, и в результате может сложиться интересная международная коллаборация.

Кстати, 4 января в Пекин с официальным визитом — первым за последние 14 лет — уже приезжал и премьер-министр Ирландии Михол Мартин. В ближайшее время ожидают в гости премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

Поворот Запада на Восток?

