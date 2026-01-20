Мнение

Доскачем ли, куда не доползли: сценарии в международной политике, которые нельзя исключать

Андрей Шитов — о том, что сулит миру 2026 год помимо продолжения "культа личности" президента США

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Со сменой года Змеи годом Лошади мне в голову пришел шутливый девиз: доскачем, куда не доползли! Но ведь еще вопрос, кто куда скачет.

Осмысленные прогнозы всегда в дефиците, а сейчас и подавно. Потому что в мировой политике на дворе эпоха Дональда Трампа, а у 45/47-го президента США неизменно только одно — культ собственной личности. В остальном же у него семь пятниц на неделе: то Венесуэла его беспокоит, то Гренландия, то теперь вот опять Иран, по которому Вашингтон в прошлом году уже бил.

А по его милости и мы с вами живем в "интересное время".

"Источник нестабильности"

Хотя, например, Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО, считает, что Трамп совсем не так непредсказуем, как принято полагать, а его политика "наращивания национального ресурса" США сродни пресловутой Realpolitik. "По существу, это обращение к ядру национальных интересов, как бы их понимал реалистически мыслящий американский стратег", — сказал мне эксперт.

Устно, потому как Аналитическое агентство МГИМО "Евразийские стратегии" решило не размещать свой прогноз на 2026 год в открытом доступе. А вот с работой нью-йоркской компании того же профиля и схожего названия Eurasia Group ("Группа Евразия") моего давнего знакомого Иэна Бреммера, которая уже 20 лет бесперебойно публикует свои оценки "первой десятки" глобальных рисков, я познакомился подробнее.

Еще год назад Eurasia Group предупреждала о возвращении мира к "закону джунглей" и превращении Америки в угрозу для сложившегося миропорядка. А теперь подтверждает закрепление и усиление беспредела.

"Лейтмотив" прогноза на 2026 год, по словам Бреммера, сводится к тому, что "крупнейшим источником глобальной нестабильности будут не Китай, Россия, Иран или примерно 60 конфликтов, пылающих на планете (как никогда много со времени окончания Второй мировой войны), а Соединенные Штаты".

"Внешняя политика Трампа опирается не на традиционные оси: союзники против противников, демократии против автократий, стратегическая конкуренция против сотрудничества, — пояснил эксперт. — В ее основе более простой расчет: в состоянии ли вы нанести ответный удар достаточной силы, чтобы ему повредить? Если нет, а у вас имеется нечто, чего он хочет, то вы мишень. Если да, он заключит сделку".

"Переломный год"

Примеры у всех перед глазами. У Венесуэлы сил для отпора не нашлось, и США демонстративно похитили ее президента. На днях экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила в интервью ТАСС, что если мировое сообщество отмолчится, то подобные акции могут стать "новой нормой".

Уже теперь, по мнению Бреммера, безнаказанный налет на Каракас разжигает аппетит Трампа и толкает его к "дальнейшему нажиму — будь то на Кубе, в Колумбии, Никарагуа, Мексике или Гренландии". Угрозы в адрес последней, кстати, "наглядно показывают, если это и без того не было ясно, что Европа теперь входит для Америки в набор мишеней".

"На противоположном конце спектра — Китай, — указывает американский политолог. — Когда Трамп в прошлом году взвинтил тарифы, Пекин ответил ограничениями на экспорт редкоземельных и критически важных минералов, необходимых для широкого круга потребительских и военных изделий XXI века. Очевидная уязвимость вынудила Трампа отступить. Теперь он нацелен на то, чтобы любой ценой сохранить разрядку и заключить сделку".

Бреммер предупреждает, что действия Трампа наносят долгосрочный ущерб самим США. "Альянсы, которые он разрушает, не восстановятся автоматически при следующем президенте, — пишет он. — Чтобы вернуть доверие, требуется целое поколение, если это вообще возможно". Это же, кстати, подчеркивал и Сушенцов.

"Так что 2026-й — переломный год, — констатирует американский аналитик. — Не потому, что мы знаем, чем все кончится, а потому, что начнем видеть, что бывает, когда страна, писавшая правила, решает больше их не соблюдать…"

MAGA-перестройку "ждет провал"?

Бьет это, опять-таки, прежде всего по ней самой. Десятку глобальных рисков на нынешний год, по версии Eurasia Group, открывает "политическая революция в США".

Суть ее сформулирована как попытка Трампа "систематически демонтировать" сдержки и противовесы президентской власти, "захватить механизмы государственного управления и превратить их в оружие против своих врагов". Речь идет о "трансформации системного уровня", "качественно иной", чем при даже самых амбициозных прежних лидерах США, включая Франклина Делано Рузвельта.

Сам я давно считаю, что исторически Трамп со своей нынешней перестройкой, призванной "сделать Америку снова великой" (MAGA), идет по стопам предшественников: Дэн Сяопина в Китае и Михаила Горбачева в СССР. И Бреммер, которого я об этом спросил, тоже видит такую параллель.

"На мой взгляд, политическая революция Трампа — самая серьезная (meaningful) со времен Дэна и Горбачева, — написал он. — Первая была экономической, а не политической, и увенчалась успехом. Вторая — как политической, так и экономической, и окончилась полным провалом (во всяком случае, для Горбачева). У Трампа она политическая, а не экономическая. Думаю, ее ждет провал, но посмотрим…"

Рулит наобум?

Тут, конечно, вопрос в том, что понимать под провалом. Сам я тоже склонен думать, что нынешнему хозяину Белого дома не удастся сломать политическую систему США, — во всяком случае, если он не покусится прямо на ее конституционный фундамент. А этого, судя по недавним откровениям его ближайшей помощницы Сюзан Уайлс, по идее, быть не должно. Сушенцов также советует "не преувеличивать" угрозу внутренних потрясений в США.

В Москве мне не раз доводилось сталкиваться с мнением о том, будто Трамп вершит свои новации не сам по себе, а в интересах некой "закулисы", решающей с его помощью свои задачи. Поэтому я спросил Бреммера, действует ли, на его взгляд, президент США по чужому плану или исключительно по собственному усмотрению. "Трамп рулит своей революцией по большей части импульсивно, причем он убежден, что его политические инстинкты всегда верны, — ответил собеседник. — Он поразительно энергичен, что идет ему на пользу, и поразительно недисциплинирован, что не идет…"

"Вероятность мира есть"

Сушенцов среди основных факторов риска на нынешний год прежде всего выделил соперничество США с Китаем. На его взгляд, в этом противостоянии "время не на стороне Соединенных Штатов"; те это осознают и пытаются реагировать, в частности, путем захвата нефтяных танкеров. Кроме того, они "объявили о новом этапе военной поддержки Тайваня", а в Пекине все это может восприниматься как "крупные провокации", требующие жесткого ответа, предупредил специалист.

Сохраняется, по его словам, и "вероятность продолжения американо-израильских или американских ударов по Ирану". США "будут пользоваться любой возможностью для воздействия на шаткое, как им кажется, правительство в Тегеране": если решат, что "могут это сделать относительно безопасно для себя, не рискуя военными потерями, то уклоняться не станут", — сказал Сушенцов.

Особенно пристального внимания требуют и события на Украине. По оценке специалиста, там "накапливается невероятное напряжение" и "есть существенные основания полагать, что [оно] может вылиться в политическое насилие в Киеве". "Допускаю, что в случае достижения мира демобилизованные военнослужащие будут иметь свое собственное слово в развитии событий, — отметил Сушенцов. — Не исключены эксцессы всех типов, включая военный переворот".

На просьбу уточнить, просматривается ли перспектива мирного урегулирования в текущем году, он ответил, что "вероятность мира есть, и она далеко не нулевая". Но с учетом всех обстоятельств, включая позицию европейской партии войны, "можно себе представить и сценарий, при котором боевые действия продолжаются", — пусть и "с постоянным ухудшением положения дел для Украины". "Это было бы, конечно, наименее оптимальным сценарием для России, но его нельзя исключать", — сказал представитель МГИМО.

"Самый опасный фронт"

В докладе нью-йоркских "евразийцев" раздел, посвященный России и Украине, как и год назад, поставлен на пятое место. На сей раз он озаглавлен "Второй фронт России", а суть прогноза сводится к тому, что "самый опасный фронт в Европе переместится из донецких окопов на гибридную войну между Россией и НАТО".

На взгляд американцев, "боевые действия на Украине, скорее всего, будут тянуться и в 2026 году — с эпизодической дипломатией под эгидой Дональда Трампа и без немедленного прорыва для любой из сторон". Но ситуация, по этой оценке, "менее стабильна", чем в прошлом году, поскольку "положение Украины ухудшается, и нажим со стороны США нарастает". Кстати, Трамп буквально на днях заявил, что урегулирование на Украине затягивается из-за позиции Киева.

В целом, согласно докладу, на этом направлении растут двоякие "сопутствующие риски". С одной стороны, "ослабленная Украина" может быть "вынуждена капитулировать"; с другой — "доведенная до еще большего отчаяния" Незалежная может решиться на "более рискованные" действия, чреватые "российской эскалацией против Киева и его покровителей".

А "самой большой опасностью" нынешнего года нью-йоркские аналитики считают усиление прямого противоборства между Россией и НАТО. На их взгляд, это чревато "более частыми и опасными проявлениями конфронтации в сердце Европы". Хотя ведь общепризнанно, что и нынешние боевые действия суть "прокси-война", которая была бы невозможна без прямого участия Запада — хотя бы для наведения на цель их же вооружений.

С пятым фактором риска перекликается в прогнозе и четвертый: "Европа в осаде". По убеждению американцев, это также неизбежно аукнется и на Украине — в плане поддержания ее способности "оставаться в схватке", то есть продолжать воевать. Любопытно, что угроза распада НАТО, о которой в увязке с Гренландией не говорит сейчас только ленивый, в американском докладе даже не упоминается…

"Донро" и не только

Помимо "революции" от Трампа в первую десятку рисков по версии Eurasia Group входят и другие угрозы, исходящие от США. На третье место выведена "доктрина Донро", предусматривающая "не просто ограничение [доступа] Китая, России и Ирана в Западное полушарие, но и активное утверждение американского первенства" в регионе, чреватое "перегибами и непредвиденными последствиями".

На шестой позиции — "госкапитализм американского образца" с особыми правилами для "своих", то есть близких правящей верхушке компаний. Подчеркнуто, что система "самовоспроизводящаяся", поскольку "подыгрывать [властям] экономически рационально, а противиться — дорого". Внимание к подобным рискам для составителей доклада естественно, поскольку их фирма — коммерческая, и клиенты у нее в основном такие же.

Девятый раздел озаглавлен Zombie USMCA. Аналитики считают, что региональный торговый пакт США, Мексики и Канады полумертв и в год своего очередного пересмотра "не будет ни продлен, ни обновлен, ни прикончен", поскольку Трамп нацелен на "выжимание экономических и политических уступок" из соседей на двусторонней основе. Цена вопроса для этих самых соседей видна в цифрах: согласно докладу, примерно 75% канадского и 80% мексиканского экспорта идет в США.

Споры за ресурсы

С экономическими факторами риска переплетаются и технологические. Во втором разделе доклада подчеркнуто: у кого в руках электроэнергия ("батареи, моторы, силовая электроника, вычисления во встроенных системах"), тот и на коне. Указано, что "Китай освоил" весь этот комплекс, а "США уступают".

Впрочем, для КНР выделен и собственный фактор риска — "дефляционная ловушка", она же "спираль". О том, как и почему та раскручивается и почему власти в Пекине не торопятся останавливать этот процесс, подробно рассказано в седьмой главе.

Еще один "технориск", идущий восьмым, озаглавлен "ИИ пожирает своих пользователей". Указано, что реальный рост производительности на базе искусственного интеллекта пока не отвечает завышенным ожиданиям рынков. Соответственно, по мнению экспертов, "в 2026 году ряд ведущих ИИ-компаний… возьмут на вооружение бизнес-модели, угрожающие социальной и политической стабильности". Как уже бывало с соцсетями, только "быстрее и масштабнее".

Замыкает десятку неуклонно нарастающее, по оценке экспертов с берегов Гудзона, соперничество за пресную воду. Как они предрекают, "в 2026 году спрос [на нее] будет усиливаться, [а] управленческий вакуум углубляться". В целом, на их взгляд, "прежний гуманитарный кризис превращается в угрозу для национальной безопасности" ряда стран и народов.

"Лебедь, рак и щука"

Скептически настроенный читатель справедливо укажет, что все это слишком зациклено на Трампе (я же упоминал о "культе личности"), а алармизм заложен, видимо, в самой природе геополитических прогнозов. Согласен, но на мой взгляд, это не умаляет их ценности. Прежде всего — потому, что они систематизируют подобные оценки и дают почву для сравнений.

А к тому же напоминают, что мы живем во взаимосвязанном мире, где объединение усилий необходимо для решения общих проблем. И если уподобимся лебедю, раку и щуке из басни дедушки Ивана Крылова, то заведомо никуда не доскачем и не доползем.

