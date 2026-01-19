Мнение

Пироман в президентском дворце: как смотрят сегодня на Макрона вчерашние сторонники

Дмитрий Горохов — о положении французского президента, его проблемах и споре с более популярным премьером

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Win McNamee/ Getty Images

Первый месяц 2026 года принес огорчительные вести президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Рейтинг его популярности сократился до 18%, а 79% респондентов выразили недовольство его правлением, свидетельствуют данные компании IPSOS для еженедельника Tribune Dimanche.

Едва ли его настроение мог улучшить и опус "Нерон в Елисейском дворце" от бывших сторонников, аналитиков популярного французского журнала Challenges Николя Доменака и Мориса Шафрана. "История необычайного человека, который необычайно провалился" — так лаконично охарактеризовали авторы.

"Солнце закатилось"

Биографы Макрона находят много сходств между императором Нероном, в правление которого в июльскую ночь 64 года произошел великий пожар в Риме, и восьмым президентом Пятой французской республики. По их мнению, "Нерон и Макрон — поджигатели, завороженные огнем, который они зажигают в обществе, будто речь идет о фейерверке в их честь". И если "Нерон не мог отвести взор от пламени, которое пожирало Рим", то "проворный в завоевании власти, Макрон оказался столь катастрофическим в ее отправлении, что превратил в пепел политические партии, включая собственную".

"В наш век слепцам безумцы вожаки", — напоминают исследователи строки Уильяма Шекспира из трагедии "Король Лир". Называя роспуск Макроном парламента в июне 2024 года "актом безумия", они констатируют, что никто не вышел невредимым из этой ситуации, в том числе сам глава государства: "Солнце закатилось".

Если советники не сумели или не захотели помешать ему совершить эту огромную ошибку, то ведь именно он ее допустил. Досрочные выборы лишили сторонников Макрона большинства мест в Национальном собрании (нижняя палата парламента). В итоге после лета 2024 года Франция меняла правительство четыре раза.

Макрон увлек свой клан в бездонную пропасть. Его движение "На марше" так и осталось в аварийном состоянии.

Актеры у власти

Впрочем, римский император и французский президент в глазах Доменака и Шафрана имеют и другие сходства. Так, оба они "с младых ногтей" обожали театр и любили представлять себя актерами. В том числе пребывая у власти.

Социолог Жерар Бронне предостерегал Макрона от опасных заблуждений после избрания: "Не дайте ослепить себя иллюзией неуязвимости, которой вас может заразить победа". После выборов Бронне дистанцировался от Макрона, упрекая его в том, что он оказался во власти "мифа о себе самом".

"Король-солнце" думал обо всем и на все имел ответ. Он всегда хотел доказать, что он самый острый, самый быстрый, самый проницательный. Но он "лучший", который не окружает себя лучшими — в отличие, например, от Шарля де Голля. Первый президент Пятой республики, проводят параллель исследователи, доверил писателю Андре Мальро произнести вместо него речь на церемонии переноса в парижский Пантеон останков героя французского Сопротивления Жана Мулена. "Войдите сюда, Жан Мулен!" — сказал Мальро и сам вошел в историю французского красноречия.

Эмманюэль Макрон не доверял никому, кроме как самому себе, в том числе и надгробные речи. Он убежден, что делает все лучше всех. Но даже если некоторые речи были трогательными, президент-оратор не вошел в историю красноречия. "Слишком наигранно, слишком переигранно, — замечают биографы. — Он хороший актер, но это чувствуется".

К тому же, подчеркивают жизнеописатели, со временем он все меньше был склонен слушать свою супругу Брижит, бывшую учительницу французского, руководившую театральным кружком, который некогда посещал сам школьник Макрон. Она постоянно призывала его говорить более кратко. Но он не слышал.

"Макрон принял Францию в плохом состоянии, а оставит ее — в очень плохом", — считает бывший советник Елисейского дворца Ален Менк.

Почему падает

Продолжающееся падение популярности Макрона происходит на фоне протестов фермеров против аграрной политики Евросоюза (соглашение о свободной торговле со странами Латинской Америки — Меркосур) и острых дебатов по проекту бюджета в Национальном собрании.

В последние месяцы президент все меньше уделял внимания внутриполитическим вопросам, предпочитая свет рампы внешнеполитической сцены. Но несмотря на то, что забугорные сюжеты — в том числе и в наступившем 2026 году — были в избытке, популярность Макрона продолжила снижаться.

Можно ли говорить о растерянности французского президента?

На события в Венесуэле, которые взбудоражили мир, Макрон отреагировал вялым заявлением, прозвучавшим в диссонанс с острой реакцией французского политического класса. Он же ограничился выражением удовлетворения в связи с отстранением "нелегитимного президента", возглавлявшего "диктаторский режим". В это же время глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен сделала акцент на том, что "суверенитет неприкосновенен". А лидер левой партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано потребовала "вернуть [Николаса] Мадуро в Каракас".

После провала плана Евросоюза по краже российских активов, которые заморожены в Европе, Макрон первым заявил, что необходимо возобновить диалог с Москвой. Что это — проблески понимания реальности или попытки поднять свой рейтинг? Во всяком случае дальше заявления дело не пошло.

На фоне заката звезды Макрона предстает воплощением стабильности 39-летний французский премьер-министр Себастьен Лекорню. Назначив его премьером, Макрон, возможно, таким образом все же спас свой второй срок полномочий, истекающий в 2027 году.

В преддверии баталий 2027 года

Политические аналитики все чаще склоняются к выводу, что именно Лекорню может стать "человеком 2027 года".

Острые перья считают, что он походит на скромного провинциального нотариуса, а его речи звучат как проповеди бенедиктинца. Сам Лекорню называет себя "монахом-солдатом". В XII столетии так называли монахов, которые вступали в религиозные сообщества, но сочетали служение церкви со службой в армии или помощью в больницах.

Осенью 2025-го он смог заручиться поддержкой Социалистической партии, чтобы провести бюджет социального сектора в парламенте, раздираемом противоречиями. Премьер, избегающий света рампы, постоянно выбирает диалог, демонстрирует приверженность "спокойной силе". Многие видят в нем противоположность нынешнему президенту, любящему ораторствовать и унижать оппонентов.

Впервые Лекорню "вышел из тени" в 2019 году в период бурных антиналоговых протестов движения "Желтые жилеты". Тогда в качестве министра по делам местного самоуправления он сопровождал Макрона на многочасовых встречах в регионах.

Включится ли Лекорню в спор за Елисейский дворец? Список заявленных претендентов уже насчитывает два десятка имен.

Пока, например, неизвестно, останется ли в нем Марин Ле Пен. Она уже трижды участвовала в президентских выборах и собиралась баллотироваться в четвертый раз, но это зависит от исхода начавшегося 13 января апелляционного процесса. Ле Пен обратилась к парижскому суду, чтобы оспорить вердикт, вынесенный в марте 2025 года судом низшей инстанции по делу о парламентских ассистентах. Прошлогодний процесс закончился решением о поражении Ле Пен в избирательных правах на пять лет. Она рассчитывает на пересмотр дела в ее пользу летом этого года, чтобы успеть включиться в избирательную кампанию. В ином случае в качестве кандидата "Национального объединения" ее готов заменить 30-летний председатель партии Жордан Барделла.

В правящем лагере все больше политиков склоняются к мысли, что Лекорню — единственный, кто может противостоять тандему "Национального объединения".

Кто возьмет верх

Сам Лекорню пока не высказывался по поводу возможного участия в выборах. В последние дни Макрон и его премьер были погружены в споры о том, как добиться принятия государственного бюджета на 2026 год.

Оппозиция в парламенте блокировала дебаты по проекту бюджета, отвергнув все предложения правительства. Не помогли уступки, сделанные премьером социалистам. Лекорню, в частности, согласился включить в проект требование Соцпартии о том, что обед для студентов в университетских ресторанах не должен стоить дороже €1. Правые протестуют, задавая вопрос о финансировании этого обещания. Они напоминают, что в новый год Франция вступила с государственным долгом, превышающим €3,5 трлн.

Макрон считает, что бюджет может быть утвержден постатейно ордонансами — специальными президентскими указами. Лекорню указывает, что такое принятие бюджета было бы беспрецедентным по форме и потому спорным с юридической точки зрения.

В свою очередь он склоняется к применению статьи 49.3 — принятие бюджета без голосования в парламенте. Эта мера грозит отставкой его правительству (пятой за два с небольшим года) — поскольку дает оппозиции возможность сразу для нескольких вотумов недоверия, но оставляет шанс для утверждения бюджета.

Премьер собирался сообщить о методе, избранном правительством, в своем выступлении 16 января, но ограничился лишь общими словами. Так что в 2026 году во Франции действует временный закон о бюджете, дублирующий параметры 2025 года, чтобы избежать остановки работы правительства.

А Лекорню, по всей видимости, приходится договариваться не только с парламентом, но и с президентом, что все еще не удалось.

В заключение отмечу: среди постояльцев Елисейского дворца только предшественник Макрона Франсуа Олланд имел худший рейтинг на исходе своего президентства.

