От "восточного Нюрнберга" до Нюрнбергского процесса: как руины Новгорода говорили с миром

Дмитрий Асташкин в годовщину освобождения города — о том, как на некоторое время он стал международным символом варварства нацистов

Дмитрий Асташкин , Старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук

Новгород 20 января 1944 года © ТАСС

Когда 20 января 1944 года бойцы генерала Мерецкова освободили Новгород, они увидели пейзаж, уже знакомый западному читателю по советским бюллетеням: целенаправленно уничтоженный город-музей. Но для редакторов в Лондоне и Нью-Йорке это была не просто очередная сводка с Восточного фронта. Заголовки "Novgorod Falls to Reds" в ту январскую неделю стали финальной точкой в символической трансформации Новгорода. За время оккупации он проделал в сознании западной публики путь от логистического узла Ленинградской битвы до одного из самых ярких символов нацистского варварства — и, как ни парадоксально, вещественного доказательства в Нюрнберге.

Ирония в том, что первыми "продюсерами" этого международного образа выступили сами нацисты. В августе 1941-го их кинокамеры с холодным цинизмом фиксировали дым над Новгородом, а диктор Deutsche Wochenschau вещал о "восточном Нюрнберге", пытаясь вписать захват в миф о возвращении в ганзейский "Наугард". Но пропаганда сработала как бумеранг. Фраза из берлинской газеты "Путь до Новгорода был адом" была мгновенно подхвачена союзниками. В сингапурской Straits Times она звучала уже не как свидетельство немецкой стойкости, а как невольная ода советскому сопротивлению. Так началась перекодировка новгородской истории на Западе.

Советская пропаганда, часто прямолинейная, здесь нашла идеальный ключ — язык мировой культуры. Новгород был фигурой, известной любому образованному европейцу: не политическим символом, а памятником общечеловеческого наследия. Советские историки и искусствоведы говорили со страниц бюллетеней, рассылаемых от Вашингтона до Сиднея, на понятном Западу наречии: в Новгороде нацисты уничтожают не "советское" или даже "русское", а "общее". Это был тонкий ход, превращавший локальную трагедию в преступление против мировой цивилизации.

И что удивительнее всего — мир, часто глухой к советским репортажам, на этот раз услышал. Поэтому, когда в январе 44-го пришла весть об освобождении, United Press и Associated Press сообщали в один день о двух разных городах. Первый был военным: "южным опорным пунктом", падение которого открывало дорогу на Лугу и грозило ловушкой для 250 тыс. солдат вермахта. Второй — культурным призраком: его материализовавшиеся руины жутким образом подтверждали все двухлетние обвинения. Уже 22 января даже нейтральная цюрихская Neue Zürcher Zeitung вышла с материалом "Ущерб в Новгороде", детально цитируя отчеты о сорванном куполе Святой Софии. Нацистские попытки списать разрушения на "плановое выпрямление фронта" и советские обстрелы тонули в этой конкретике.

Апогеем этого международного резонанса стал зал суда в Нюрнберге. Когда в феврале 1946 года помощник советского прокурора Марк Рагинский произносил слова о городе, "превращенном в кучу руин", его голос транслировали не только в зал суда — его слышали в тех самых редакциях, что двумя годами ранее печатали сводки о "падении древней цитадели". Даже американская "комиссия Робертса", созданная для учета утраченных культурных ценностей, скрупулезно вносила в свои отчеты каждое упоминание новгородских реликвий.

Судебный процесс над бывшими руководителями Третьего рейха в Нюрнберге © Евгений Халдей/ ТАСС

Потом наступила тишина, оглушительная. Холодная война перечеркнула эту хрупкую общность. Новгородский процесс 1947 года над 19 немецкими военными преступниками прошел в почти полном вакууме за пределами СССР. Боль и ярость, ненадолго связавшие союзников, рассыпались, уступив место идеологическому противостоянию. История разрушенного русского города перестала быть актуальной, став незаметной в тени железного занавеса.

Сегодня, глядя с кремлевской стены на сверкающие купола отстроенной Софии, этот эпизод кажется особенно горьким и поучительным. Несколько лет Новгород — не символ, а реальный, растерзанный город — говорил с миром. Его голосом были не только сводки Совинформбюро, но и молчание расстрелянных фресок, язык утраченной красоты, понятный без перевода. Этот опыт напоминает, что культура может стать мощнейшим оружием памяти. Но лишь до тех пор, пока сама память остается общим достоянием, а не разменной монетой в новой игре держав.

