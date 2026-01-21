Мнение

С угрозой лишиться всего: зачем премьер Японии объявила досрочные выборы

Игорь Беляев — о самом рискованном шаге в карьере первой в истории Японии женщины-премьера

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити © Rodrigo Reyes Marin/ Pool Photo via AP

Санаэ Такаити объявила о роспуске ключевой нижней палаты парламента Японии и о проведении внеочередных выборов. Премьер сделала это всего спустя три месяца после того, как возглавила правительство, являясь лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

При этом все эти три месяца Такаити последовательно отвергала идею такого шага, подчеркивая, что ее администрация сосредоточена на выполнении предвыборных обещаний и экономических реформах, направленных на улучшение жизни японского народа. Так что же изменилось?

"Пан или пропал"

Сейчас ЛДП и ее новый партнер по правящей коалиции партия "Общество обновления Японии" имеют в ключевой нижней палате парламента минимально возможное большинство — 233 из 465 мест. Это три месяца назад и позволило Такаити стать премьером. Она, очевидно, полна уверенности, что на предстоящих выборах, которые намечены уже на 8 февраля, ей удастся улучшить позиции ЛДП в парламенте и обеспечить индивидуальное, уверенное большинство.

Однако все же Такаити идет на серьезный риск, ставя на кон не только свою собственную политическую карьеру, но и позиции партии. Та находится у власти с 2012 года и в последние годы переживает не лучшие времена из-за череды финансовых скандалов, серьезно подорвавших доверие избирателей. Сама Такаити пользуется фантастической по японским меркам популярностью — уровень ее поддержки, согласно местным опросам, превышает 70%. Однако, по тем же самым опросам, он совершенно не трансформируется в поддержку самой Либерально-демократической партии, рейтинг которой даже по самым лояльным данным едва превышает 30%.

Предстоящие выборы укладываются в логику фразы "пан или пропал" — Санаэ Такаити либо на долгие годы вперед упрочнит власть ЛДП, а себе гарантирует продолжительный премьерский срок, либо потеряет все. И отношение в Японии к такой рискованной политической авантюре премьера далеко не однозначное — по крайней мере, по данным газеты "Асахи", 50% населения негативно высказались о решении премьера провести досрочные выборы.

Причины роспуска парламента

Сама концепция роспуска нижней палаты парламента и проведения досрочных выборов в Японии не нова и не оригинальна — большинство предшественников Такаити в какой-то момент своего премьерства прибегали к этой тактике. Чаще всего это объяснялось желанием "заручиться поддержкой народа" или "услышать мнение народа" перед каким-то значимым политическим решением — принятием неоднозначного закона или осуществлением противоречивой реформы.

Нередко внеочередные выборы проводились и с более прагматичными целями — для улучшения позиций партии на фоне роста рейтинга после каких-либо популярных у избирателей действий, пользуясь благоприятным моментом. А, как я уже отметил, Санаэ Такаити невероятно популярна у местного населения — спорить с этим не будут даже ее противники. Первая в истории женщина-премьер разительно отличается от укоренившегося в сознании местных жителей образа серого и скучного японского политика — яркая и харизматичная, говорящая "прямо все как есть" — она звезда тиктоков и кумир местных консерваторов. База ее сторонников очень активна и нередко — агрессивна. Ее записи в соцсети Х (а Япония — вторая страна в мире по числу пользователей Х, Twitter всегда был невероятно популярен здесь) сопровождаются тысячами восторженных комментариев, а любая критика подвергается массированной (и зачастую переходящей границы дозволенного) атаке. Некоторые в Японии даже сетуют, что в стране формируется культ личности Такаити, чего вообще невозможно было представить в Японии за весь послевоенный период.

Именно ставка на личную популярность и является главной причиной неоднозначного решения распустить парламент.

Шансы оппозиции

Избирательная кампания перед предстоящими выборами станет самой короткой за всю послевоенную историю Японии — всего 16 дней. Проведение столь внезапных, а главное, молниеносных выборов — очевидный тактический шаг Такаити, которая рассчитывает, что оппозиция просто не успеет мобилизовать свой электорат и нормально подготовиться.

Главным соперником ЛДП станет крупнейшая оппозиционная Конституционно-демократическая партия (КДП, сейчас 148 из 465 мест в парламенте) под предводительством экс-премьера Ёсихико Ноды. Буквально за неделю до того, как Такаити объявила о роспуске парламента и проведении выборов, КДП объявила о создании альянса с партией "Комэйто", которая более 10 лет входила в правящий альянс с ЛДП. После избрания Такаити председателем ЛДП "Комэйто" вышла из многолетнего альянса, который создавался еще при Синдзо Абэ, — там сокрушались, что больше не в состоянии мириться с финансовыми скандалами, в которых погрязли либерал-демократы.

Сейчас у альянса КДП и "Комэйто" на двоих в ключевой нижней палате парламенте 172 места. Ёсихико Нода обмолвился, что целью на предстоящих выборах станет получение порядка 200 кресел. Это больше, чем сейчас имеет сама ЛДП, но меньше половины от общего числа мест, которые необходимы для того, чтобы перехватить власть в стране. Однако вариант, при котором власть в Японии перейдет к оппозиции, все еще сохраняется.

Если надежды Такаити на то, что ее собственная популярность поможет ЛДП улучшить позиции в парламенте, не оправдаются и правящий блок вновь потеряет какое-то число мандатов — оппозиция получит реальный шанс сделать премьером своего единого кандидата. Осознает это и сама Такаити. "Если нам удастся закрепить большинство, то у нас будет премьер-министр Такаити. Если же нет — то премьер-министр Нода, премьер-министр Сайто или еще кто-то", — заявила она в ходе пресс-конференции, на которой объявляла о своем решении, вновь заострив внимание на собственной персоне.

Пристальное внимание на этих выборах будет также приковано к результатам Партии участия в политике, которая в прошлогоднем голосовании в верхнюю палату продемонстрировала невероятный успех. Успех этот, впрочем, был основан на ее националистических, а порой и откровенно ксенофобских лозунгах и политике "Японцы — превыше всего". Члены этой партии в своих выступлениях нередко прибегали к искажению фактов, а порой и откровенной дезинформации, связанной с проживающими в стране иностранцами. Это, несмотря на критику и обвинения в расизме и ксенофобии, в том числе со стороны других партий, позволило политическому объединению продемонстрировать великолепный результат на выборах — увеличить число своих представителей в верхней палате с 1 до 14. Аналитики прогнозируют, что на предстоящем голосовании Партия участия в политике также покажет хороший итог.

Однако ее успех может сыграть злую шутку с ЛДП и Такаити, которые, видя успех националистической риторики, также начали активно педалировать эти темы, пытаясь вернуть избирателей, ушедших на крайне правый фланг. Почти каждый новый мандат для Партии участия в политике — это потерянное место для ЛДП, поскольку они черпают из одного и того же ультраправого электорального колодца.

Мандат от народа

За три месяца на посту премьера Санаэ Такаити уже успела фактически на пустом месте устроить сильнейшее за последние годы обострение отношений с Китаем.

В ноябре 2025 года в ходе прений в парламенте она заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", способную вынудить Токио воспользоваться военной силой в соответствии с "правом на коллективную самооборону". Эти слова в отношении КНР ожидаемо вызвали эффект разорвавшейся бомбы — Пекин в самых жестких формулировках осудил слова Такаити (генконсул КНР в Осаке на своей странице в соцсети Х даже грозился отрезать японскому премьеру голову, правда, потом удалил запись), ввел экономические санкции против Токио, а также призвал граждан КНР не совершать туристические поездки в Японию. Последнее оперативно вызвало реальный эффект — турпоток из КНР в Японию, например, в декабре обвалился на 45%.

Действия Такаити в отношении Китая вызвали огромную критику в стане оппозиции и у противников премьера, которые подчеркивают негативные последствия от происходящего для японской экономики. Однако патриотично, а порой и националистично настроенные сторонники премьера, напротив, восторженно воспринимают всю сложившуюся ситуацию. "Наша Такаити-тян им показала!" — вообще типичный пример реакции японского сегмента соцсетей на любые действия премьер-министра на международной арене.

Местные аналитики полагают, что хорошие результаты ЛДП на выборах могут заставить Китай смягчить свою позицию в отношении Японии, поскольку станет очевидно, что Такаити — это надолго. В таком случае с ней необходимо будет выстраивать конструктивные отношения, в которых объективно заинтересованы оба государства.

Для самой же Такаити победа партии на выборах будет означать, что она получила мандат от народа и что японское население поддерживает проводимую ею политику. Санаэ Такаити — телезвезда в прошлом — хорошо понимает, что яркая картинка и хлесткие заявления, которые идеально подходят для нарезки вирусных тиктоков, в цифровую эпоху как никогда играют важную роль в формировании восприятия у электората. Итоги предстоящих выборов покажут, стала ли эта роль определяющей.

