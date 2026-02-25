{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Спасибо Сиду. Как я спрашивал у Кросби про Малкина на Играх-2026

Рустам Шарафутдинов
Рустам Шарафутдинов 
Руководитель направления Редакции спортивной информации
Рустам Шарафутдинов — о работе на олимпийском хоккейном турнире с участием лучших игроков НХЛ

Хоккей на Олимпиаде — это что-то вроде субкультуры со своими негласными законами и традициями. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось по итогам работы на хоккейном турнире на Играх. По интересу и ажиотажу вокруг себя хоккей не уступал фигурному катанию, и это случилось в первую очередь благодаря приезду на Олимпиаду игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Хоккеисты — главный актив НХЛ и профсоюза игроков. Из-за отъезда в Кортина д’Ампеццо мне встретить в аэропорту их не удалось. Но, учитывая, что для них лига заказывала несколько чартеров, хлопотала над беспрепятственным перемещением из здания терминала к автобусам, осознаешь, что оберегали хоккеистов по максимуму. При этом канадцы не побоялись командой съездить на метро до площади у собора Дуомо и на метро же прокатиться до арены, чтобы поболеть за своих на соревнованиях по шорт-треку. В то же время это не помешало им переехать из Олимпийской деревни, где наверняка каждый спортсмен пытался сфотографироваться с ними, в одну из гостиниц Милана.

На эту тему
Канадский хоккеист Уилсон сожалеет, что Овечкин не играет на Олимпиаде
Канадский хоккеист Уилсон сожалеет, что Овечкин не играет на Олимпиаде

В соцсетях довелось прочитать, насколько сложно пишущим журналистам было работать в смешанной зоне. Мол, ни одного эксклюзива сделать нельзя при большом скоплении представителей прессы на одном пятачке, особенно рядом с тренировочным катком. Поначалу это немного пугало, но действительно — на хоккее во время Олимпиады, особенно при общении с командами США и Канады в микст-зоне, никто не высказывает недовольство, что ты подставляешь диктофон во время чужого вопроса. Микст-зона есть микст-зона. Но ко всему стоит привыкнуть, пришлось адаптироваться и к этому. Оказалось, что не все так страшно: можно добиваться эксклюзива не во время общения с игроком один на один (хотя такое тоже бывало, когда коллеги переключались на других игроков), а задавая нестандартные вопросы. Ведь не всегда коллеги готовы опубликовать ответ на твой вопрос, особенно если он интересен только тебе.

Поскольку у меня главной темой было все, что связано с Россией на этой Олимпиаде, то вопросы больше касались российских игроков: что бы было, если Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров приехали сюда. Вопросы из разряда "голов, очков, секунд" были даже не на втором, а на третьем плане. Главной сложностью было то, сколько вопросов удалось бы задать: немало хоккеистов отвечают развернуто, важно успеть вовремя вставить свою вопросительную реплику, прежде чем игрок потом уйдет сам или его уведут. В такой ситуации, особенно когда приходит хоккеист калибра Коннора Макдэвида, задать два вопроса — роскошь. Облегчало задачу то, что из россиян я был там единственным журналистом.

Небанальный Сид

Нельзя сказать, что во время хоккейного турнира Олимпиады на какие-то острые пророссийские вопросы устанавливалась цензура. Ряд игроков, особенно из Финляндии, Швеции, сами говорили, что не хотели бы комментировать решение Международной федерации хоккея по допуску россиян. В то же время о своих российских партнерах по клубам в плане игровых качеств они говорили охотно, как, например, Чарли Макэвой — о Марате Хуснутдинове и Никите Задорове, играющих с ним в "Бостоне". Мика Зибанежад и Винс Трочек не боялись сожалеть об уходе из "Рейнджерс" Артемия Панарина, а его новый партнер по "Лос-Анджелесу" Дрю Даути даже рассказал, в какой стране Панарин проводил отпуск во время Олимпиады.

На эту тему
Кросби считает, что Малкину пока рано завершать карьеру в НХЛ
Кросби считает, что Малкину пока рано завершать карьеру в НХЛ

Отличной находкой для общения можно назвать Тома Уилсона. Соратник Овечкина по "Вашингтону" не переставал восхищаться атмосферой Игр и старался небанально говорить про своего капитана в клубе и Россию. Я трижды просил, чтобы после тренировки канадцев ко мне подвели второго вратаря сборной Логана Томпсона — еще одного игрока "Вашингтона" — в надежде мало-мальски обстоятельно поговорить, учитывая не такой большой интерес к нему. И трижды в сборной Канады мне сообщали (до этого внимательно изучая мою аккредитацию), что Томпсон не придет.

На эту тему
Звезды сошлись. Сборная США по хоккею стала чемпионом Олимпиады
Звезды сошлись. Сборная США по хоккею стала чемпионом Олимпиады

Спасибо канадскому пресс-атташе и капитану команды Сидни Кросби за то, что после одного из матчей, пускай и проходного, первый не увел игрока, а второй не стал уклоняться от вопроса, приедет ли он на прощальный матч партнера по "Питтсбургу" Евгения Малкина, если тот позовет его для этого в Магнитогорск. Ответ Сида о том, что Малкин еще готов играть, угадывался, но не выглядел банальным за счет сказанной им фразы ("думаю, он еще долго не остановится"). Главное тут было еще находиться рядом с игроком и установить с ним и визуальный контакт. Хорошо, что вопрос не сочли провокационным, поскольку после матчей в микст-зоне за игроками наблюдали люди от НХЛ, которые в том числе следили, о чем хоккеистов спрашивают. И если слышали вопрос, который им не нравился, просто уводили игрока.

В Континентальной хоккейной лиге в таком режиме работаешь лишь на финалах сезона. Общение с игроками на Олимпиаде является определенной закалкой. Умение ждать и правильно занимать позицию — это главные качества, сопутствующие работе на таких больших форумах, как Олимпиада и чемпионат мира.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Теги
НХЛОлимпиада-2026 в Италии
Сборные по футболу
Семин выделил позитивные моменты матчей сборной России в марте
Команда проведет товарищеские встречи со сборными Никарагуа и Мали
Семин выделил позитивные моменты матчей сборной России в марте
Читать полностью