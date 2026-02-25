Спасибо Сиду. Как я спрашивал у Кросби про Малкина на Играх-2026

Хоккей на Олимпиаде — это что-то вроде субкультуры со своими негласными законами и традициями. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось по итогам работы на хоккейном турнире на Играх. По интересу и ажиотажу вокруг себя хоккей не уступал фигурному катанию, и это случилось в первую очередь благодаря приезду на Олимпиаду игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хоккеисты — главный актив НХЛ и профсоюза игроков. Из-за отъезда в Кортина д’Ампеццо мне встретить в аэропорту их не удалось. Но, учитывая, что для них лига заказывала несколько чартеров, хлопотала над беспрепятственным перемещением из здания терминала к автобусам, осознаешь, что оберегали хоккеистов по максимуму. При этом канадцы не побоялись командой съездить на метро до площади у собора Дуомо и на метро же прокатиться до арены, чтобы поболеть за своих на соревнованиях по шорт-треку. В то же время это не помешало им переехать из Олимпийской деревни, где наверняка каждый спортсмен пытался сфотографироваться с ними, в одну из гостиниц Милана.

В соцсетях довелось прочитать, насколько сложно пишущим журналистам было работать в смешанной зоне. Мол, ни одного эксклюзива сделать нельзя при большом скоплении представителей прессы на одном пятачке, особенно рядом с тренировочным катком. Поначалу это немного пугало, но действительно — на хоккее во время Олимпиады, особенно при общении с командами США и Канады в микст-зоне, никто не высказывает недовольство, что ты подставляешь диктофон во время чужого вопроса. Микст-зона есть микст-зона. Но ко всему стоит привыкнуть, пришлось адаптироваться и к этому. Оказалось, что не все так страшно: можно добиваться эксклюзива не во время общения с игроком один на один (хотя такое тоже бывало, когда коллеги переключались на других игроков), а задавая нестандартные вопросы. Ведь не всегда коллеги готовы опубликовать ответ на твой вопрос, особенно если он интересен только тебе. Поскольку у меня главной темой было все, что связано с Россией на этой Олимпиаде, то вопросы больше касались российских игроков: что бы было, если Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров приехали сюда. Вопросы из разряда "голов, очков, секунд" были даже не на втором, а на третьем плане. Главной сложностью было то, сколько вопросов удалось бы задать: немало хоккеистов отвечают развернуто, важно успеть вовремя вставить свою вопросительную реплику, прежде чем игрок потом уйдет сам или его уведут. В такой ситуации, особенно когда приходит хоккеист калибра Коннора Макдэвида, задать два вопроса — роскошь. Облегчало задачу то, что из россиян я был там единственным журналистом. Небанальный Сид Нельзя сказать, что во время хоккейного турнира Олимпиады на какие-то острые пророссийские вопросы устанавливалась цензура. Ряд игроков, особенно из Финляндии, Швеции, сами говорили, что не хотели бы комментировать решение Международной федерации хоккея по допуску россиян. В то же время о своих российских партнерах по клубам в плане игровых качеств они говорили охотно, как, например, Чарли Макэвой — о Марате Хуснутдинове и Никите Задорове, играющих с ним в "Бостоне". Мика Зибанежад и Винс Трочек не боялись сожалеть об уходе из "Рейнджерс" Артемия Панарина, а его новый партнер по "Лос-Анджелесу" Дрю Даути даже рассказал, в какой стране Панарин проводил отпуск во время Олимпиады.

Отличной находкой для общения можно назвать Тома Уилсона. Соратник Овечкина по "Вашингтону" не переставал восхищаться атмосферой Игр и старался небанально говорить про своего капитана в клубе и Россию. Я трижды просил, чтобы после тренировки канадцев ко мне подвели второго вратаря сборной Логана Томпсона — еще одного игрока "Вашингтона" — в надежде мало-мальски обстоятельно поговорить, учитывая не такой большой интерес к нему. И трижды в сборной Канады мне сообщали (до этого внимательно изучая мою аккредитацию), что Томпсон не придет.

