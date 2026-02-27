Мнение

Спасет ли Китай немецкую экономику? Си и Мерц выступили за укрепление связей

Андрей Кириллов — куриные лапки, автомобили и Украина — что еще обсуждал канцлер ФРГ в Пекине

Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус представляет новый беспилотный автомобиль канцлеру Германии Фридриху Мерцу в Пекине, Китай © AP Photo/ Vincent Thian

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, очевидно, надеется, что развитие экономических и политических отношений с Пекином придаст стабильности германской экономике, переживающей глубокий кризис. Есть ли у него для этого причины?

Мерц под сенью Тяньаньмэнь

Судя по кадрам Центрального китайского телевидения, Мерц в свой первый приезд в Пекин в качестве федерального канцлера Германии чувствовал себя вполне уверенно под сенью громады Тяньаньмэнь (ворота Небесного Спокойствия, главный вход в Императорский город). Что ж, на то он и политик, чтобы неизменно демонстрировать уверенность и петь "Все хорошо, прекрасная маркиза" даже в самых трудных ситуациях.

Но Мерц еще и профессиональный финансист, опытный бизнес-аналитик, он досконально знает, насколько плачевная ситуация сложилась в немецкой экономике. А та столкнулась с сильнейшим кризисом за весь послевоенный период. Германия, можно сказать, оказалась между молотом и наковальней: с одной стороны, немцев, пожалуй, больше, чем остальных европейцев, (ментально) терроризирует американский президент Дональд Трамп, который ни в грош не ставит в целом экономические и политические интересы Европы. С другой стороны, отказ от энергоносителей из России вызвал в ФРГ серьезный спад производства и рост цен. Куда податься этому штурману германской экономики? Разве что в спокойную китайскую гавань?

Это отнюдь не спонтанное решение федерального канцлера. В 2025 году Китай занял первую строчку в списке внешнеторговых приоритетов ФРГ, потеснив США. Товарооборот между Германией и КНР вырос на 2,1% по сравнению с предыдущим годом и достиг €251,8 млрд, тогда как объем торговли ФРГ с Соединенными Штатами составил €240,5 млрд, сократившись на 5%. Некоторые комментаторы постарались раздуть этот факт, мол, Берлин поменял Вашингтон на Пекин. Но если говорить о торговле, то ничего сенсационного тут нет: Китай и был первым среди торговых партнеров Германии с 2016 года, уступив эту позицию лишь в 2024 году.

Для Китая Германия тоже на первом месте среди стран Евросоюза. Объем импорта из КНР в ФРГ в 2025 году повысился на 8,8% по сравнению с предыдущим годом — до €170,6 млрд. Наибольшую долю в структуре китайского ввоза в Германию заняли оборудование для обработки данных, электронные и оптические изделия на сумму €50,9 млрд (+4,9%), за которыми следуют электрооборудование (€32,8 млрд) и машиностроительная продукция (€13,9 млрд).

Хотя, если брать немецкий экспорт, в списке все же лидируют США. Объем вывоза товаров из Германии в КНР в 2025 году составил €81,3 млрд, сократившись на 9,7% по сравнению с годом ранее. В рейтинге стран — получателей экспорта ФРГ КНР заняла шестое место.

Такие вот Сцилла и Харибда, между которыми нужно лавировать немцам в своей торговле.

Сохранить лицо

По большому счету визит не принес каких-то неожиданностей. Фридрих Мерц, конечно, постарался сохранить свое германское и общеевропейское лицо, чтобы не создавалось впечатления, что он прогибается перед китайцами (хотя у меня такое впечатление все же сложилось). Общаясь с журналистами перед вылетом в Пекин, канцлер изложил свою платформу германо-китайских отношений, подчеркнуто напирая на важность соблюдения интересов и немецкой стороны, и ЕС в целом.

Взаимодействие со второй экономикой мира, по его словам, должно строиться на пяти принципах, в духе общего требования "снижения рисков без разрыва связей". Во-первых, заявил он, "мудрая политика в отношении Китая начинается у нас дома". "Только если мы в Германии и Европе будем едины, сильны и конкурентоспособны, мы сможем выстроить сбалансированное партнерство с КНР", — уточнил Мерц. Снижая риски зависимости от Китая, продолжил он, нельзя разрывать связи, поскольку "такая политика пошла бы нам только во вред: мы бы заблокировали собственные экономические возможности вместо того, чтобы их расширять". А это не сделало бы мир безопаснее, но европейцы упустили бы шанс совместно решать глобальные задачи.

"Обе стороны должны избегать рисков, возникающих из-за чрезмерно тесной взаимосвязанности и односторонней зависимости. Это особенно актуально для цепочек поставок, технологий и сырья", — констатировал канцлер. При этом он указал на необходимость поддержания честной конкуренции.

"Открытый диалог" за закрытыми дверями

Основные вопросы современной мировой политики, признал Фридрих Мерц, "невозможно решать без участия Китая".

"Китай вошел в число великих держав. Наша политика в отношении КНР должна учитывать этот факт. Никто больше не может игнорировать Китай", — сказал он, отметив среди глобальных вызовов в первую очередь борьбу с изменением климата, стремление к справедливой системе мировой торговли.

Сотрудничество, продолжил Мерц, "также необходимо для урегулирования крупнейших кризисов и войн нашего времени", сообща надо решать и проблему конфликта на Украине. "Китай обладает огромными возможностями для использования своего влияния в этом вопросе. И он будет значимым фактором. Голос Пекина слышат, в том числе в Москве", — заявил немецкий канцлер.

Как мне представляется, тут и зарыта собака политического подтекста визита Мерца в китайскую столицу: как-то подключить КНР к переговорному треку вокруг Украины, причем давить Пекин должен исключительно на Москву.

А почему не на Киев?

Еще перед визитом в Китай на пресс-конференции в Берлине Мерц заявил, что ожидает открытого диалога с председателем КНР Си Цзиньпином и надеется понять его. При этом он отмечал, что "и наоборот, я хотел бы попытаться разъяснить, какова наша позиция, какова моя личная позиция в Германии, в Европе, как я отношусь к определенным глобальным событиям, что мы, возможно, можем сделать вместе". Тогда же канцлер снова сказал, о ключевой роли Китая в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

Переговоры лидера КНР и канцлера ФРГ проходили за закрытыми дверями, Мерц после их окончания рассказал, что ему удалось подробно обсудить с Си этот кризис.

Правда, вот в совместном заявлении сторон лаконично говорится, что "стороны обсудили украинский вопрос, поддержав усилия по прекращению огня и установлению долгосрочного мира на основе принципов и Устава ООН".

Прагматичный подход

Китайские СМИ накануне приезда канцлера Германии в самых общих чертах обрисовали контуры политического партнерства двух стран.

"Визит Мерца предоставляет возможность для углубления политического диалога и взаимопонимания", — написала англоязычная China Daily, которая обычно излагает хорошо отжатую официальную позицию Пекина. Несмотря на существующие различия, отметило издание, "они не должны затмевать потенциал для прагматичного сотрудничества". "Между двумя странами нет фундаментального конфликта интересов, в условиях сложной глобальной ситуации важно, чтобы они рассматривали друг друга в качестве партнеров, имеющих общие интересы в продвижении мира, стабильности и общего развития мира", — написала газета.

Именно прагматичное сотрудничество и поставила китайская сторона в центр переговоров с немецкой делегацией.

Китайские ожидания от диалога сформулировало Министерство коммерции КНР. Оно (явно с удовлетворением) отметило, что вместе с канцлером прилетели около 30 представителей ведущих предприятий в ключевых секторах ФРГ — включая автомобилестроение, химическую промышленность, биофармацевтику, машиностроение и другие отрасли. При этом власти КНР призвали германские компании к "более активному взаимодействию" как в традиционных областях, так и по новым направлениям: альтернативная энергетика, искусственный интеллект, цифровые разработки.

Очевидно, что Китай в первую очередь интересуют технологические наработки немцев в самых прорывных областях. Но и "общий фронт" с Германией в отстаивании принципов торгового глобализма Китай также готов выстраивать.

Китайские электрокары идут на Берлин?

Похоже, что Германия во имя продвижения собственных торговых интересов в КНР готова даже открыть двери для китайских электромобилей — нарушив тем самым общеевропейский фронт сопротивления в этом чувствительном вопросе.

По крайней мере, как сообщали коллеги по ТАСС из Берлина, в преддверии визита немецкой делегации в Пекин глава Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер выразила надежду, что Фридрих Мерц выступит в Китае за либерализацию рынков. "Общей целью переговоров должно стать дальнейшее взаимное открытие рынков, а не обоюдная изоляция. Здесь у Китая тоже есть обязательства", — сказала также Мюллер газете Welt am Sonntag.

Правда, в последнее время автопроизводители ФРГ столкнулись с резким падением продаж на китайском рынке. "Мы ожидаем от Китая конструктивных предложений по устранению перекосов в конкуренции", — добавила Мюллер. Но тут же предостерегла от провоцирования ответных мер через новые предписания Евросоюза. Например, такие, как требования о преференциях для европейских машин в госзакупках, покупательские премии или пошлины. Введения подобных правил — вплоть до закрытия рынка — требует сейчас французский автопром, который — в отличие от немецкого — почти не представлен в Китае.

"Визит Мерца дает шанс лучше понять намерения Китая, особенно сейчас, незадолго до утверждения следующего пятилетнего плана", — заключила Мюллер, имея в виду предстоящую в марте сессию Всекитайского собрания народных представителей, где примут планы следующей пятилетки.

Откликаясь на ожидания немецких автопроизводителей, Мерц, в частности, посетил в Пекине местный филиал Mercedes-Benz. Китайские СМИ наперебой публикуют фото Мерца на фоне зеленовато-серебристого автомобиля серии S. Издание Huanqiu Shibao напомнило, что в КНР запущен инновационный проект по интеллектуальному управлению автомобилем, в котором с немецкой стороны участвует дочерняя компания Bosch Group. Еще одна немецкая "дочка" — Volkswagen Group China Technology Co — завершила расширение своего центра исследований и разработок (R&D) в Хэфэе (столица восточнокитайской провинции Аньхой), "превратив его в первую и крупнейшую интегрированную научно-исследовательскую базу Volkswagen за пределами Германии с полным циклом разработки и валидации автомобилей".

То есть автомобили, понятно, немецких брендов, но мозги у них уже… как бы совместные. И ноль внимания на американские опасения по поводу того, что такие "умные" автомобили и вообще любая техника с китайской интеллектуальной начинкой будет непременно шпионить за американскими и европейскими секретными объектами.

Стратегическое партнерство на курьих ножках

Всего в рамках визита стороны подписали 10 документов, которые должны поддержать всестороннее стратегическое партнерство сторон.

Среди них и протокол, регулирующий возобновление торговли куриными лапками. Немцы, как и многие другие народы, эти лапки не употребляют в пищу, а в Китае они, приготовленные умелыми поварами и щедро сдобренные приправами, идут за деликатес.

А вот, на мой взгляд, более важный документ: Китай и Германия еще 21 января продлили 10-летнее соглашение об охране и изучении панд. В ближайшее время два зверька из Чэнду (там находится центр их разведения) отправятся "в научных целях" в Мюнхен. Возможно, в свободное от участия в исследовательской деятельности время панды будут показываться и широкой публике. Это примечательный шаг, особенно на фоне того, что из Японии черно-белых бамбуковых медведей отозвали (закончилось соглашение, и его не продлили, хоть запрос от токийского зоопарка был). Там отъезд двух последних панд стал чуть ли ни национальной трагедией. Любители бамбуковой жвачки давно стали не только предметом глобальной панда-культуры (мультфильмы, куклы, одежда и прочий мерч), но и элементом панда-дипломатии. Пожалуй, это пока наиболее ощутимый признак укрепления германо-китайского всестороннего "брудершафта".

Es lebe — да здравствует — китайско-германская глобализация и стратегическое партнерство?

