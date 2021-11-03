Журналист и киновед Сергей Капков — о знаменитой советской актрисе театра и кино и артистке эстрады

"Чувство юмора не изменяло ей до самого конца": творческий век Рины Зеленой

Точную дату рождения Рины Зеленой никто не знает. По всей видимости, к концу жизни она и сама ее забыла. Огорчалась, что неизвестно откуда в энциклопедиях появилось 7 ноября, которое она не любила. Даже с годом возникла путаница, и на могиле актрисы выбито — 1901. Но позже родственники Рины Васильевны установили по ее ранним дневникам, что родилась она все-таки в 1902-м. Актрису часто спрашивали, почему она взяла такой смешной псевдоним — Зеленая? И ей приходилось вновь и вновь объяснять, что фамилия-то как раз настоящая, а вот имя — сокращенное от Екатерины. На первой афише оно почему-то целиком не уместилось, и Зеленая безжалостно отрезала начало, став Риной.

Стройная, высокая, с короткой стрижкой, увлеченная всем вокруг — спортом, театром, поэзией, музыкой, пародиями, метаморфозами в политике и новаторством в искусстве, да еще и с такими экзотическими именем и фамилией, она неизменно привлекала внимание

В Петрограде, куда молодая актриса отправилась в 1921 году работать в театре "Балаганчик", после первых же ее выступлений дамы начали штурмовать парикмахерские с требованием сделать стрижку под Рину Зеленую. Она не боялась экспериментировать, менять театры, пробовать себя в разных жанрах. Например, в кабаре "Нерыдай!" подготовила номер "Чарльстушки", где соединила частушку с чарльстоном. Во время пения скидывала народный сарафан и оказывалась в костюме для чарльстона, демонстрируя "стиль рюсс на изысканный вкюсс". Постепенно Рина Зеленая поняла, что ей интересны "малые формы", эстрада, где в небольшой сценке можно создать законченный острый характер. Эстрада стала делом всей ее жизни. Новый номер Рина Васильевна могла готовить целый год, бесконечно репетируя, подбирая нужные интонации, меняя слова и целые фразы.

В историю эстрады она вошла первооткрывательницей жанра "взрослым о детях". От лица малышей рассуждала на любые темы, искусно имитируя детскую речь, со всеми придыханиями, оговорками, проглатыванием слов или перестановкой букв в одном слове

Она стала настоящим детским психологом, ибо отнеслась к теме не поверхностно. Рина Васильевна изучала детей, наблюдала за ними, разговаривала с ними, ездила в пионерские лагеря, ходила в школы. В результате могла бы написать большой научный труд, но впоследствии научные труды посвящали уже ей и ее уникальному наследию.

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Рину Зеленую ценили Алексей Толстой и Корней Чуковский, с ней дружили Владимир Маяковский и Сергей Есенин, ее рисовали Кукрыниксы и Борис Ефимов, ее любил советский журналист номер один Михаил Кольцов, с ней переписывался Жерар Филип (причем на французском), ей посвящали свои произведения Виктор Ардов и Самуил Маршак, в ее доме бывали ученые, литераторы, музыканты. У нее был удивительный муж — архитектор и реставратор Константин Топуридзе, спроектировавший множество зданий и мостов в Москве, автор фонтанов на ВДНХ. Он был человеком энциклопедических знаний, которому постоянно звонили с самыми разными вопросами, и он отвечал, не заглядывая в справочники. Этим нередко пользовалась Фаина Раневская, когда разгадывала кроссворды, что раздражало Рину Васильевну. Мужа она любила неистово, самозабвенно, уступая ему во всем, поскольку в браке с полуитальянцем-полугрузином кто-то должен был себя "сломать". Это сделала жена. И была счастлива. Когда в 1977 году Константин Тихонович умер, Рина Васильевна ослепла. На нервной почве у нее произошло отслоение сетчатки. До конца зрение так и не восстановилось. Работала она всегда много. Звонили из Москонцерта и говорили: "Машина через полчаса будет у вашего подъезда…" И называли сценическую площадку. А то и в другой город могли отправить. Срочно. Не считаясь с возрастом и заслугами.

Описание Кадр из фильма "Подкидыш" © filmpro.ru

Когда Рина Зеленая не выступала и не снималась, то писала статьи, детские книги, сочиняла настольные игры. У меня до сих пор хранится этот раритет 1954 года под названием "С утра до вечера", созданный Риной Зеленой и Натальей Кончаловской: "Если вымыла посуду, Отнеси ее отсюда И поставь ее, дружок, На шестнадцатый кружок".

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Любимый всеми поколениями фильм "Подкидыш" — одна из первых советских кинокомедий — тоже занимает особое место в биографии Зеленой. Она писала сценарий вместе с Агнией Барто. Все крылатые фразочки оттуда — ее авторства. "Скажи, маленькая, что ты хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?" "Удивительная девочка. Пропала сразу из четырех мест". "Пожалуйста, разыщите ее хорошенько". "Я вас категорически прошу не вмешиваться в моего ребенка!" "Она такая высокая, а он небольшой, с покупками". "Я буду танкистом, доктором, а в оставшееся время дня я буду пожарной машиной". "Муля, не нервируй меня!" Когда по ходу съемок возникла необходимость еще в одном персонаже, домработнице Арише, Рина Зеленая мгновенно сочинила эту роль и вызвалась сыграть ее сама. Да и кто еще мог бы скороговоркой выпалить все то, что вложила в ее уста остроумная сценаристка:

Почему я вам должна отвечать? Может, вы жулики! Хорошее дело! У нас так в пятьдесят седьмой квартире старушка одна зашла, попить воды попросила. Попила воды… Потом хватились — пианины нет!

В дальнейшем актриса всегда дописывала или переписывала реплики своих героинь, становясь полноценным соавтором каждой роли. В фильме "Встреча на Эльбе" у нее маленький эпизод, фамилию актрисы даже в титрах не указали, но ее появление забыть невозможно.

Описание Рина Зеленая в роли черепахи Тортиллы на съемках фильма "Приключения Буратино" © В.Лупейко/ТАСС

"У меня под кроватью большой снаряд, — сообщает интеллигентного вида немка советскому солдату. — Это не я его туда положила. Он мне абсолютно не мешает, нет-нет. Но он очень грязный. Скажите, я могу его вымыть с мылом?" Явно весь этот текст Рина Зеленая выдумала сама. Как и всю роль в комедии "Весна".

Приступая к съемкам, режиссер Григорий Александров с досадой сообщил своей старинной приятельнице, что для нее в фильме нет женской роли. "Давайте мужскую!" — тут же парировала Рина Васильевна. Был гример, стала гримерша. "Такие губы сейчас не носят!" Она очень любила кино, соглашалась на любой эпизод, а режиссеры любили Рину Зеленую, для них было счастье поработать с ней. Отсюда целая галерея всевозможных соседок, пассажирок, прохожих, покупательниц, тетушек, бабушек. Но как же это все мелко для актрисы, которая вмещала в себя Вселенную, которая сама была Вселенной! Ей не нужны были большие, главные роли. Ей нужны были роли, созвучные ее неповторимости и достойные ее таланта. Не случилось. К счастью, творческий век любимой актрисы был долог. Она легко перешла на возрастные роли, сыграла черепаху Тортиллу и бабушку Красной Шапочки, благодаря чему ее с тех пор и по сей день узнают все маленькие зрители страны. А последние семь лет творческой карьеры Рины Зеленой связаны с циклом фильмов о Шерлоке Холмсе.

Описание Съемки фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" © filmpro.ru