"Африканское око" Вашингтона. Зачем американцам базы беспилотников в Нигере

На фоне перманентно ухудшающейся обстановки в регионе африканского Сахеля, где разномастные экстремисты и преступные сети, промышляющие торговлей оружием, людьми и наркобизнесом, расширяют пространство своей деятельности, власти США без лишнего шума ведут строительство баз для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из самых бедных государств континента — Нигере. С точки зрения стратегов Пентагона, присутствие в Сахеле подразделений Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM) вполне обоснованно, поскольку отвечает заявленным целям Вашингтона, борющегося вместе со своими региональными партнерами с терроризмом, пустившим глубокие корни.

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К тому же практически во всех странах, с которыми граничит Нигер, местные правительства ведут многолетнее вооруженное противостояние группировкам радикалов и террористов. И, следует признать, без особых успехов. Американский контингент в Нигере за последние несколько лет возрос до 800 человек, став вторым по численности в Африке. Больше военных США — более 4 тыс. — находится только в Джибути, в "Кэмп-Лемонье" — крупнейшей базе Пентагона на Черном континенте. Однако появление в самом центре Сахеля стационарных плацдармов для американских беспилотников стало четким сигналом о возросшем интересе Вашингтона к Африке и его новых планах, истинная суть которых в полной мере пока не раскрывается. И Пентагон, и ЦРУ На сегодня известно по меньшей мере о двух базах БПЛА США в Нигере, которые уже функционируют, а после выведения на полную мощность должны стать хорошо оснащенными "глазами" американских военных. Первая база достраивается близ города Агадес, расположенного в одноименном регионе, охватывающем более половины всей территории страны. На ней предполагается разместить разведывательно-ударные беспилотники "MQ-9 Reaper".

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Как отмечают эксперты, этот аппарат, оснащенный ракетами для поражения наземных целей и высокоточными бомбами, хорошо себя зарекомендовал в ходе операций в Афганистане, Ираке и Йемене. Согласно данным, просочившимся в прессу, стоимость базы близ Агадеса оценивается в $110 млн. После введения базы в эксплуатацию ее ежегодное содержание будет обходиться США как минимум в $15 млн. В Пентагоне убеждены, что "база в Агадесе улучшит возможности AFRICOM по сбору разведывательной информации и оказанию содействия в обеспечении безопасности Нигеру, Нигерии, Чаду, Мали и другим странам в регионе". "Она также улучшит наши возможности по реагированию на угрозы, возникающие в этом регионе", — пояснила официальный представитель АФРИКОМ Саманта Рехо. В начале сентября нынешнего года благодаря газете The New York Times стало известно еще об одной базе беспилотников — в районе поселения Дирку (регион Агадес, северо-восток Нигера), затерянного посреди пустыни Сахара. По данным издания, с февраля аэродром значительно расширен и модернизирован: появилась оборонительная стена, пункты наблюдения, взлетно-посадочная полоса для беспилотников.

Попутно выяснилось очень важное обстоятельство — база в Дирку используется не Министерством обороны США, а Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). И если до сих пор вылеты осуществлялись для проведения разведывательных операций, то в ближайшее время с помощью ударных беспилотников планируется совершать атаки на позиции террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (обе запрещены на территории Российской Федерации) на юге Ливии. В период президентства Барака Обамы США взяли курс на сокращение использования ЦРУ ударных БПЛА. Решили доверять такого рода деликатные операции американским военным. Это произошло после серии нашумевших эпизодов с гибелью мирных граждан в Пакистане. Однако нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп пересмотрел подход своего предшественника, и разведывательное сообщество вновь подпустили к боевым дронам. Весьма интересен еще один момент — проникая в Сахель силами как минобороны, так и ЦРУ, Вашингтон вклинивается в традиционную зону влияния и интересов Франции. Нигер — одна из главных в мире кладовых урана, где лидер французской атомной промышленности — компания AREVA — почти полвека добывает ценное сырье для АЭС. Бой у селения Тонго-Тонго О присутствии в Нигере американских военных, которые не просто обучают и консультируют местных военных, но также участвуют в разведывательных и боевых операциях, широкая международная общественность узнала 4 октября 2017 года. В тот день подразделение армии Нигера и сопровождавший его во время выполнения разведывательного задания отряд американского спецназа ("зеленые береты") был атакован большой группой боевиков близ селения Тонго-Тонго (юго-запад Нигера), находящегося в 32 км к югу от границы с Мали.

В ожесточенном бою, в котором экстремисты имели ощутимое численное превосходство, погибло четверо военнослужащих США, еще двое получили ранения. Потери армии Нигера оказались больше — пятеро убитых и восемь раненых. По итогам длительного расследования в нападении обвинили боевиков группировки "Исламское государство в Сахаре", которая довольно вольготно себя чувствует на участке границы между Нигером и Мали, несмотря на то, что в этой зоне действуют силы французской антитеррористической операции "Бархан" и воинский контингент стран "сахельской пятерки" (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад). Вскоре после инцидента близ Тонго-Тонго правительство Нигера разрешило США вооружать беспилотники для борьбы с террористами, хотя до этого события представители властей африканской страны говорили об использовании БПЛА, прежде всего, для проведения разведывательных операций. Согласно двустороннему меморандуму, боевые дроны должны дислоцироваться на базе в Агадесе. Доступ к информации Шаг официального Ниамея, как представляется, продиктован если не отчаянием в связи с постоянным нарастанием террористической угрозы в регионах Тахуа и Тиллабери (граничащих с Мали), то как минимум осознанием того, что переломить опасную ситуацию возможно только с помощью более решительных мер. А именно — предоставления американцам большей свободы действий и широкого набора инструментов силового воздействия на боевиков.

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Впрочем, с таким подходом согласны далеко не все. По призыву общественных активистов и оппозиции в крупных городах Нигера время от времени проходят массовые акции протеста против размещения в стране иностранных военных баз, вопрос о которых даже не выносился на рассмотрение в парламент. В наращивании присутствия сил минобороны США в Ниамее и на аэродромах в регионе Агадес тысячи жителей Нигера видят "угрозу оккупации и потери национального суверенитета". В ответ власти вынуждены оправдывать присутствие иностранных войск тем, что "террористическая угроза в зоне Сахеля приобрела особую остроту". Как пояснил влиятельный глава МВД Нигера Мохамед Базум, "для правительства важно лишь обезопасить граждан от весьма серьезных опасностей, которым они могут подвергнуться в условиях региональной обстановки". Иными словами, власти Нигера признают, что не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность страны без поддержки внешних сил. Надо сказать, что чиновники и высокопоставленные военные Нигера стараются избегать разговоров о целесообразности присутствия американских войск и беспилотников на территории страны. Без внятной реакции остаются неоднократно звучавшие аргументы старейшин племен Агадеса, считающих, что используемые американцами базы БПЛА вскоре могут стать магнитом, притягивающим диверсионные группы боевиков и террористов-смертников. Наглядным примером служат регулярные атаки на базы миротворческой миссии ООН и позиции французского контингента в соседнем Мали.

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