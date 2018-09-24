Богатые тоже служат. Почему в Сингапуре нет уклонистов от воинской службы

Вышедшая на экраны около месяца назад романтическая комедия "Безумно богатые азиаты" уверенно удерживает первую строчку по кассовым сборам в Сингапуре. В основе сюжета отнюдь не оригинальная идея о том, как девушки ведут охоту за самым завидным женихом Азии, наследником миллионного состояния. За первые несколько дней показа она собрала более $35 млн, притом что бюджет составил $30 млн. Возможно, только самые оптимистичные критики могут причислить картину к шедеврам киноискусства. Скорее всего, интерес публики подогревают громкие скандалы, которые сопровождают картину с момента премьерного закрытого показа. Так, на красной дорожке не оказалось одного из главных авторов фильма — известного писателя Кэвина Квана, одноименная книга которого и легла в основу сюжета картины. Оказалось, что 44-летний писатель является злостным уклонистом от армейской службы. Выступивший представитель Министерства обороны рассказал, что как только Кван появится в Сингапуре, ему грозит либо штраф в размере 10 тыс. сингапурских долларов ($7,3 тыс.), либо лишение свободы на срок до трех лет, что наиболее вероятно. Когда Кэвину исполнилось 11 лет, он вместе с родителями и двумя старшими братьями перебрался в США, где закончил школу, успешно отучился в Хьюстонском университете, а после окончания получил американский паспорт.

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И с тех пор больше ни разу не бывал на родине. "Несмотря на неоднократные уведомления, которые направлялись в Соединенные Штаты по адресу, которые предоставили его родители, в 1990 году он не встал на воинский учет. Кроме того, Кван находился за рубежом, не получив необходимого разрешения от Минобороны", — рассказал представитель ведомства. В 1994 году он подал прошение об отказе от сингапурского гражданства, однако ходатайство было отклонено из-за того, что он не отслужил в армии. Кэвин происходит из знатного местного рода. Его прадед — основатель самого первого банка Сингапура, OCBS, который является в настоящее время одним из трех основных финансовых учреждений страны. Его дед — первый офтальмолог Сингапура, получивший образование за рубежом. Долгое время он возглавлял службу скорой помощи St John Ambulance Brigade и получил рыцарский титул от королевы Елизаветы I. Говорят, что семья пыталась получить освобождение от воинской службы для Кэвина, но безуспешно. Тем более писателю следует обратить внимание на прошлогодний громкий процесс, когда двое сыновей известного сингапурского адвоката Тана Чи Мэна были приговорены к 12 и 16 неделям тюремного заключения за то, что вовремя не отдали долг родине. Они покинули Сингапур еще в младенчестве, получили канадские паспорта, однако также не смогли отказаться от сингапурского гражданства, поскольку не отслужили в армии. И теперь, после освобождения из-под стражи, они все равно должны отслужить положенный срок в армии. Повестка уже в роддоме Едва появившись на свет, любой сингапурский мальчик получает в роддоме не только свидетельство о рождении, но еще и повестку в армию. "Мы хотим предоставить заранее родителям детей мужского пола всю необходимую информацию об обязательном прохождении воинской службы", — объясняет официальный представитель Минобороны.

Следующее напоминание о том, что скоро их ребенок встанет под ружье, приходит уже в 13-летнем возрасте. И с этого момента родители, если захотят вывезти своего сына за границу на срок от трех месяцев и более, в том числе и на учебу, должны будут получить соответствующее разрешение. В 16,5 лет юношей уже регистрируют в системе национальной службы, и они начинают проходить медкомиссию с тем, чтобы при достижении 18-летия пополнить ряды вооруженных сил Сингапура. В Сингапуре действует обязательная воинская повинность для лиц мужского пола, достигших 18 лет. Более того, свой долг должны отдать не только граждане, но и иностранцы, получившие вид на жительство во втором поколении. Служба длится от 22 до 24 месяцев, и за это время предоставляется отпуск продолжительностью не более 14 суток. По закону новобранец может выбрать место службы: вооруженные силы, полицию или силы самообороны (пожарные части), однако большинство направляется непосредственно в армейские части. После прохождения службы молодой человек становится "оперативно готовым", другими словами — резервистом, и до 40 лет в обязательном порядке будет проходить сборы ежегодно в течение двух недель. Власти Сингапура не признают прохождение своими гражданами воинской службы в других странах. Отсрочка только за медаль Даже учеба в высшем учебном заведении не дает такой возможности. Есть два пути: либо отслужить положенное и заняться учебой уже после армии, либо прервать обучение на втором-третьем курсе, исполнить воинскую обязанность и вернуться в alma mater к третьему-четвертому курсу. Единственное исключение делается для студентов медицинских вузов, которые проходят службу в военно-медицинских подразделениях и одновременно продолжают учебу.

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