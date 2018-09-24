Евроинтеграцией по конституции. Зачем в Кишиневе меняют ценности

В Молдавии хотят закрепить в конституции пункт о стратегической ориентации страны на европейскую интеграцию. Автор идеи — Демократическая партия (ДПМ), контролирующая правящее большинство в парламенте и правительство. Предложение уже внесено в повестку начавшейся в сентябре осенне-зимней сессии. Ранее его поддержал Конституционный суд, указавший в своем решении, что европейские устремления молдаван были прописаны еще в принятой в 1991 году Декларации о независимости. Как выяснилось, с этой реформой согласны далеко не все. Это может привести к новому витку напряженности и в без того расколотом молдавском обществе. Спикер парламента Андриан Канду, представляющий демократов, пояснил, что с принятием этого решения станет невозможной любая смена курса. Как это было во времена КПСС, чью "руководящую и направляющую" роль тоже прописали в основном законе. "С момента вступления в силу изменений все должностные лица, учреждения и государственные органы будут осуществлять свою деятельность таким образом, чтобы максимально ускорить сближение с ЕС", — пояснил он. Президент Игорь Додон, конфликтующий с правящим большинством в парламенте и правительством, инициативу раскритиковал.

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"Это узурпация власти. В конституции четко прописано, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной", — сказал глава государства и пообещал заблокировать ее, напомнив, что внешнеполитический курс может определять только народ на референдуме. Между тем, как свидетельствуют опросы, население республики опасно разделено в своих симпатиях. Примерно половина избирателей тянется к ЕС, а другая — к формируемому на востоке Евразийскому союзу (ЕАЭС). Ситуацию осложняет неурегулированный конфликт с непризнанным Приднестровьем, где на референдуме 2006 года более 97% избирателей высказались за сближение с Россией. Против инициативы демократов выступило и руководство Гагаузской автономии, где на консультативном референдуме в 2014 году курс на интеграцию в Таможенный союз поддержало 96%. Идейная база для преодоления такого раскола пока отсутствует. Более того, в последние годы здесь растет число тех, кто разочаровался в молдавской государственности и поверил бывшему президенту Румынии Траяну Бэсеску, предложившему молдаванам пробраться в ЕС через "заднее крыльцо" — слияние с соседней страной. Этот план вызвал иронию и в Брюсселе, и у нынешнего румынского руководства. Но не добавил спокойствия в Кишиневе, где на улицы все чаще выходят радикально настроенные сторонники этой идеи. Против Москвы Эксперты придерживаются мнения, что авторы поправок в конституцию хотят отдалиться от Москвы и приблизиться к Западу.

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"Чтобы добиться расположения Запада, молдавское правительство в последнее время предприняло целую серию антироссийских демаршей. В страну не пускают российских политиков, журналистов, общественных деятелей и ученых. Делается это под абсурдным предлогом "не объяснил цель визита". Под видом борьбы с российской пропагандой введен запрет на трансляцию российских новостных и политических программ", — рассказал в беседе со мной депутат парламента, член комиссии по внешней политике и европейской интеграции Богдан Цырдя. Он напомнил, что правительство решило открыть в Кишиневе офис НАТО, несмотря на прописанный в конституции нейтралитет. Затем в ООН был поставлен вопрос о выводе российских военных, поддерживающих миротворческую операцию в Приднестровье. В прошлом году персонами нон грата были объявлены пять российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже. Затем Кишинев активно подключился к пропагандистской акции после отравления в Лондоне Сергея Скрипаля, когда были высланы сразу три сотрудника посольства РФ. Это вызвало иронию даже в соседней Румынии, которая, несмотря на членство в ЕС и НАТО, ограничилась одним. "На очереди новый скандал, связанный с решением Конституционного суда по русскому языку, — судьи признали "устаревшим" принятый в 1989 году закон о функционировании языков, в котором русский был назван "языком межнационального общения", — отметил собеседник. По его мнению, меняя конституцию, демократы, рейтинг которых, судя по опросам, невысок, преследуют и другие цели. Во-первых, пытаются консолидировать вокруг себя проевропейски настроенный электорат к назначенным на 24 февраля будущего года выборам в парламент. А также хотят законодательно закрепиться на случай возможной утери контроля над парламентом и правительством.

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"Если положение о евроинтеграции пропишут в конституции, это свяжет руки новому парламентскому большинству, которое, судя по тем же опросам, может сформировать поддерживающая президента Партия социалистов (ПСРМ). Она выступает за интеграцию в ЕАЭС, но выступила против того, чтобы прописывать в основном законе любой внешнеполитический курс", — пояснил Цырдя. По его словам, в этом случае социалисты вынуждены будут считаться с конституцией, так как для ее изменения необходима поддержка 67 из 101 депутата, найти которую непросто. Пока нет голосов для конституционной реформы и у демократов, которые уже обратились за помощью к ориентированным на ЕС коллегам от Либеральной (ЛП) и Либерал-демократической партий (ЛДПМ). Они состояли в правящей коалиции, но два года назад после серии политических и коррупционных скандалов были вытеснены в оппозицию. Их место в коалиции пополнили перебежчики из оппозиционных фракций, которых переманила на свою сторону власть. Несмотря на обиду, лидеры этих партий наверняка поддержат поправки, убеждены эксперты. Прежде всего — из опасений лишиться поддержки проевропейского электората, численность которого за несколько последних лет с 70% упала почти вдвое. А это значит, что на выборах борьба пойдет практически за каждого избирателя. Реакция Европы С другой стороны, отмечают эксперты, демократы посылают сигнал ЕС, отношения с которым у них в последнее время испортились. Однако в Брюсселе, где давно говорят о невозможности членства республики в Евросоюзе в ближайшие десятилетия, прохладно отнеслись к этой идее.

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Глава миссии ЕС в Кишиневе Петер Михалко заявил, что подписанное в 2014 году с правительством Молдавии соглашение об ассоциации этого не предусматривает. "Для нас главное, чтобы рамки, которые мы установили для наших отношений соглашением об ассоциации, соблюдались. <…> В нем нет упоминания о том, что курс на евроинтеграцию нужно закрепить в конституции", — цитирует его слова кишиневское издание "Ньюсмейкер". Чиновник напомнил о настоятельных призывах Брюсселя к молдавским властям перейти от лозунгов к конкретным делам и заняться борьбой с коррупцией, реформами, в том числе и судебной системы, обеспечить прозрачные выборы, свободу СМИ. С этим, как считают в ЕС, в Кишиневе пока туго. Молдавская революция Twitter Справедливости ради надо заметить, что курс на интеграцию Молдавии в ЕС был объявлен не нынешними властями, а еще во время правления Партии коммунистов (ПКРМ), которая на лозунгах сближения с Россией получила на выборах 2001 года конституционное большинство в парламенте. К их чести, этим преимуществом они не воспользовались и подминать основной закон под себя не стали. Однако именно с подачи президента-коммуниста Владимира Воронина сотрудничество с Брюсселем активизировалось, для чего внешнеполитическое ведомство переименовали в "министерство иностранных дел и европейской интеграции".

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"Примечательно, что, по опросам, 70% молдавских избирателей тогда поддерживали и интеграцию в ЕС, и стратегическое партнерство с Россией, что было прописано в программе правительства. На саммитах президенты СНГ обсуждали планы расширения сотрудничества с Брюсселем, создание общих пространств для взаимодействия в экономике, культуре и других областях", — рассказал в беседе со мной историк Марк Ткачук, который в то время был главным политическим советником Воронина. Все изменилось со второй волной расширения НАТО на восток, когда в соседней Украине, а также других бывших советских республиках одна за другой последовали цветные революции. В апреле 2009 года она произошла и в Молдавии. В СМИ ее окрестили "революцией Twitter" из-за использования организаторами социальных сетей. После учиненных сторонниками правых партий погромов парламента и резиденции президента коммунисты ушли в оппозицию. К власти пришел Альянс за европейскую интеграцию, лидеры входящих в него партий пообещали привести страну в ЕС уже к 2018 году. Из программы правительства исчез пункт о стратегическом партнерстве с Россией, в кабинетах чиновников рядом с государственными флагами появились знамена ЕС, там заговорили о "европейских принципах и ценностях". Игры с конституцией Вскоре выяснилось, что в борьбе за эти ценности власти не стесняются ломать через колено конституцию. Для этого им не понадобилась поддержка парламента — достаточно было решения нескольких человек, назначенных членами Конституционного суда. Большинство из которых к тому же оказались гражданами иностранного государства — Румынии. Их вердикты все чаще начали подменять законы, в том числе и основной.

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Начало положил политический кризис 2009–2013 годов, когда из-за политических разногласий депутаты почти три года не могли выбрать президента. Правящей проевропейской коалиции для этого не хватало всего нескольких голосов. А оппозиционные коммунисты бойкотировали голосование, что позволяло им добиться досрочных выборов, чтобы взять на них реванш. Конституционный суд встал на сторону власти, помогая своими толкованиями основного закона избежать оговоренного в этом случае роспуска парламента. Затем по желанию властей судьи своим вердиктом отменили конституционную реформу 2000 года, по которой президента выбирали депутаты. Признав незаконным принятое тогда парламентом решение, они восстановили всенародное избрание главы государства, взяв, по сути, на себя функции законодателей. Это не помешало затем Конституционному суду ограничить власть избранного президента Додона, лишив его права вето. Теперь, если он отказывается подписать какой-то закон или назначить министра, судьи кратковременно отстраняют его от должности. И подпись под документом ставит спикер или премьер.

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Апофеозом такой деятельности стало решение Конституционного суда оспорить название государственного языка. В конституции он прописан как молдавский, но по принятому судьями вердикту верховенство над ней имеет декларация о независимости, в которой упоминается румынский. Стало быть, он и есть государственный. Судей не смутило, что декларация была написана в 1991 году при участии дипломатов из Румынии, которые расценивали этот документ как первый этап к объединению двух стран. А также то, что большинство молдаван, в том числе и выступивший против этого решения президент Додон, считают своим языком молдавский. А чтобы оппозиция не слишком протестовала против таких решений, лидер входящей в правящую коалицию Европейской народной партии бывший премьер Юрий Лянкэ предложил поправку в закон. Тем, кто откажется их выполнять, грозит три года тюрьмы. Сквозь пальцы Примечательно, что ЕС и США, представители которых любят поучать весь мир, на игры с конституцией своих подопечных в Кишиневе смотрели сквозь пальцы. У местных экспертов есть тому объяснение. "До того как наше правительство подписало соглашение об ассоциации с ЕС, в Кишинев часто приезжали высокопоставленные представители Вашингтона и Брюсселя, среди которых были и вице-президент Джо Байден, и канцлер Германии Ангела Меркель. Они на все лады расхваливали находившееся у власти с 2009 по 2013 год правительство Владимира Филата, называя его "историей успеха" программы Восточного партнерства", — рассказал в беседе со мной молдавский дипломат, профессор Виктор Боршевич. Происходило это несмотря на то, что в ходе разборок между политиками в Кишиневе нагрянувшая с обысками в правительство полиция находила там сейфы, набитые наличностью неизвестного происхождения. А сам премьер Филат вскоре был осужден на девять лет тюрьмы по обвинению в коррупции.

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