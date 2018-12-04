Стратегические металлы. Каких позитивных политических сигналов ждут медь и алюминий

Михаил Ханов — о том, как поведут себя фьючерсы на медь и алюминий на Лондонской бирже, если США ослабят санкции для России и возьмут паузу в торговой войне с Китаем

К стандартизованным биржевым товарам относят такие виды сырья, которые производятся и потребляются в крупных промышленных масштабах, но при этом являются достаточно редкими и ценными. Оба признака весьма характерны для меди, никеля, цинка, алюминия, олова, свинца. Они образуют перечень так называемых базовых металлов.

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В отечественной классификации эти промышленные металлы обычно называют цветными. В зарубежной же практике принято более точное англоязычное определение non-ferrous metals, что означает "нежелезные". Фьючерсы на некоторые другие цветные металлы также торгуются на бирже. Однако контракты на кобальт, молибден или уран являются относительно низколиквидными. Поэтому они не интересны для подавляющего большинства биржевых спекулянтов. Что же касается фьючерсов на столь массовый и востребованный товар, как сталь и металлопрокат, то они также не отличаются большой популярностью и высокими торговыми оборотами. Это связано с тем, что основной объем торговли указанными базовыми активами в мировом масштабе традиционно проходит в форме прямых контрактов между производителями и крупными покупателями. Медь Краткое обозначение электронных фьючерсов на рафинированную медь традиционно начинается с символов HG. Их цена рассчитывается в долларах США за фунт. Например, в настоящее время на американской фьючерсной бирже COMEX активно торгуются мартовские поставочные фьючерсы на медь, обозначаемые как HGH9. На Московской бирже сейчас представлены расчетные декабрьские фьючерсы на медь, которые обозначаются как CuZ8.

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Впрочем, они не вызывают практически никакого интереса у участников локальных торгов. Расчеты по российским контрактам на медь в момент их выхода из обращения производятся на основе официальных котировок LME (Лондонской биржи металлов). Это ведущая мировая торговая площадка, специализирующаяся на торговле цветными металлами. По итогам 2018 года объем мирового производства рафинированной меди составит порядка 23,6 млн тонн. Однако согласно прогнозам Международного совета по обработанной меди спрос на этот металл и в текущем, и в следующем году может превысить имеющееся предложение. Суммарный дефицит меди на мировом рынке может составить порядка 249 тыс. тонн в текущем году. В 2019-м он прогнозируется на уровне 165 тыс. тонн. Поскольку медь обладает высокой электропроводностью и пластичностью, она находит самое широкое применение при промышленном производстве технически сложных изделий. В первую очередь это относится к широкому спектру электротехнических товаров. Кроме того, традиционно высокий спрос на медь обеспечивает строительство и производство транспортных средств. Месторождения меди, как и запасы других цветных металлов, распределены крайне неравномерно. Вполне очевидно, что центры потребления меди зачастую не совпадают с местами добычи медной руды, ее обогащения и финального производства металла. В этом заключается причина оживленной международной торговли медью.

Крупнейшими производителями первичной меди в мире являются Чили, Китай, Япония, США и Россия. При этом Китай, являясь мировым лидером по объему потребления меди, вынужден покрывать недостающие объемы за счет импорта меди и медного концентрата из других стран. Другими крупнейшими мировыми потребителями меди выступают США, Япония, Италия, Германия, Южная Корея. Стоит учитывать и такой фактор, как тенденция к росту выработки вторичного металла из медного лома. Его доля в общемировом объеме производства меди составляет порядка 18%. К началу декабря 2018 года мартовские фьючерсы на медь на американской фьючерсной бирже COMEX торгуются в районе $2,85 за фунт. После стремительного обвала, состоявшегося в конце июня — начале июля текущего года, они стабилизировались в диапазоне $2,60–2,90. Среднесрочная техническая картина в указанных контрактах пока выглядит нейтральной. Стимулом для их восстановления на отметке $3–3,25 может стать горячая новость о том, что первые лица США и Китая договорились приостановить введение новых взаимных торговых пошлин на 90 дней. Пауза в торговой войне вызовет ослабление опасений относительно замедления роста китайской экономики, что, возможно, поддержит спрос на медь со стороны промышленного производства в Поднебесной. Алюминий Ликвидные фьючерсы на первичный алюминий торгуются на LME. Там они котируются в долларах США за тонну. Помимо контрактов на алюминий в Лондоне торгуются два вида фьючерсов на алюминиевые сплавы, которые обозначаются как Aluminium Alloy и NASAAC. Кроме того, фьючерсы на алюминий торгуются в США и в Китае. Российские расчетные фьючерсы на алюминий, находящиеся в обращении на Московской бирже, можно не принимать во внимание, у них крайне низкая ликвидность.

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Алюминий является самым распространенным металлом в земной коре. Однако в самородном виде алюминий практически не встречается. Основным сырьем для производства этого металла служит боксит. Его запасы довольно ограниченны и распределены по территории Земли весьма неравномерно. Впрочем, эта ситуация смягчается возможностью вторичного производства алюминия из лома. В настоящее время вторичный алюминий обеспечивает более трети мирового потребления. Вторым значимым фактором при производстве алюминия выступает его высокая энергозатратность. Современная технология предполагает получение металла методом электролиза с большим расходом электроэнергии. По вполне понятным причинам производство алюминия на территории России является достаточно рентабельным бизнесом. Однако Россия занимает лишь почетное второе место по объемам производства этого металла в мире. Ну а лидерство с большим отрывом остается за Китаем. Тем не менее существенным среднесрочным потрясением для мирового алюминиевого рынка стало весеннее объявление адресных санкций со стороны США против российской алюминиевой компании "Русал". Неожиданные проблемы отечественного алюминиевого гиганта смогли заметно сдвинуть вверх мировые цены на стратегический металл. Вслед за этим со стороны американского правительства последовало несколько решений о существенном послаблении ограничительных мер против компаний, которые контролирует Олег Дерипаска.

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