"Двадцатка" против протекционизма. Почему для России важны решения саммита в Аргентине

На пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" ведущих мировых держав, состоявшегося на днях в Буэнос-Айресе, президента России спросили, зачем вообще нужны подобные форумы. Дескать, проводятся они уже десять лет, говорится на них по большей части одно и то же, а реального ускорения темпов экономического роста в мире что-то не видно: наоборот, есть опасения, что рост того и гляди может смениться рецессией. "Вы знаете, от таких мероприятий и не следует ждать тех результатов, о которых вы сказали", — ответил Владимир Путин, пояснив, что саммиты, как правило, проводятся на фоне множества "вопросов и противоречий". Тем не менее, на его взгляд, "такие встречи полезны, потому что тем странам, которые между собой спорят, им все-таки становится понятно, а каков же общемировой тренд, какого мнения их коллеги из других стран". Ждать ли спада? То есть все-таки дискуссия ради дискуссии? За уточнением я обратился к шерпе Путина в "двадцатке" Светлане Лукаш, устроившей встречу с журналистами и дипломатами в Москве чуть ли не на следующее утро после возвращения с другого конца света (шерпами по пришедшей из Непала традиции именуются советники-"проводники" лидеров к "вершинам"-саммитам). И первым делом спросил ее, следует ли действительно опасаться экономического спада в приближающемся новом году.

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Прямого ответа я не услышал, что меня с моим долгим опытом освещения работы МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне ничуть не удивило. Прогнозы такого рода — дело абсолютно неблагодарное и даже опасное для людей, занимающих солидные посты в финансово-экономической сфере. Их слова могут дорого стоить на мировых рынках, причем в самом прямом смысле. Так что они, подобно врачам, руководствуются одной заповедью: "Не навреди". Лукаш признала, что ставившаяся ранее "двадцаткой" ключевая задача — добиться дополнительного прироста ВВП стран группы к 2018 году на 2% — выполнена "не вполне". Но "что касается нового кризиса, — сказала она, — то Группа двадцати как раз и была создана и работает для того, чтобы избежать повторения кризиса, который мы все наблюдали в 2008–2009 годах". Главный итог Заверив, что все достигнутые для этого договоренности выполняются, специалист сказала: "Даже в случае реализации каких-то негативных сценариев по существующим рискам в мировой экономике "двадцатка" справится и поможет (с участием, естественно, ключевых международных организаций) предотвратить развитие негативных последствий".

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"Именно поэтому так важно было подтвердить многосторонний подход к решению ключевых проблем", — добавила Лукаш. По ее словам, подтверждение того, что "все ключевые экономики готовы работать сообща на основе единых правил и подходов, все готовы укреплять ключевые институты глобального управления", — это и есть главный результат состоявшегося форума. Дался он, между прочим, нелегко. Как рассказала собеседница, согласование итоговой декларации почти без перерывов шло шесть дней. В решающие моменты подключались лично лидеры. Важнейшую роль сыграла настойчивость страны-хозяйки форума — Аргентины, добивавшейся консенсуса. Худой мир лучше доброй ссоры Благодаря всем этим усилиям Буэнос-Айресу удалось избежать повторения недавнего неприятного прецедента, созданного на саммите АТЭС в Папуа — Новой Гвинее. Тот впервые за четверть века завершился без принятия итогового документа — в основном из-за острых разногласий между США и Китаем. На "двадцатке" же в американо-китайской торговой войне, напротив, было провозглашено перемирие — пусть, по мнению большинства наблюдателей, и лишь временное. Худой мир, как известно, лучше доброй ссоры. В этом контексте следует воспринимать и позитивный в целом отзыв о саммите президента России, и рассказ его шерпы. Я спрашивал Лукаш о подъеме протекционистских и националистических настроений в мире, прежде всего в США, и она ответила: "Это именно та причина, по которой договоренности в Буэнос-Айресе можно считать прорывными". По сути речь о том, что протекционистский крен был отвергнут. Планы реформирования ВТО К тому же некоторые из достигнутых договоренностей вполне конкретны. Эстафету председательства в "двадцатке" у Аргентины на будущий год принимает Япония. И Путин на той же пресс-конференции указывал: "Мы договорились о том, что в ходе японского председательства будут подготовлены предложения по совершенствованию механизмов работы Всемирной торговой организации".

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По его убеждению, "это уже немало", поскольку "если будет сейчас создана соответствующая рабочая группа, то мы тоже, надеемся, примем в этом участие, я имею в виду, Россия, наши партнеры". А в результате, как допускает российский лидер, может появиться "такой инструмент, который будет использован на благо подавляющего большинства участников международного общения и для того, чтобы придать новый дополнительный импульс развитию мировой экономики". Лукаш в общении с журналистами также напоминала об этой договоренности по выработке подходов к модернизации ВТО, подчеркивала ее огромную значимость. Собственно говоря, это и само собой понятно. Конечно, Москва заинтересована в том, чтобы полноправно участвовать в любых усилиях, направленных на реформирование организации, являющейся базовым инструментом регулирования международной торговли. Особенно в условиях, когда на Западе не прекращаются попытки санкционного нажима на Россию и призывы к ее "изоляции" на мировой арене. Кстати, если уж ВТО станут реформировать, то, видимо, можно будет поставить вопрос и о том, как там найти управу на тех, кто любит размахивать санкционной дубиной. Ведь в Москве не раз на самом высоком уровне заявляли, что санкции против России нарушают правила этой организации, как и вообще нормы международного права. Хотя американские специалисты, к которым я обращался за разъяснениями, неизменно отсылали меня к уставным документам ВТО, где, по их словам, содержатся "широкие исключения из правил по соображениям национальной безопасности". Российские приоритеты Лукаш на своем брифинге этой темы не касалась. Ее спрашивали об "основных приоритетах России" при подготовке к японскому саммиту "двадцатки" в будущем году в Осаке, и она в первую очередь назвала продолжение того же диалога по ВТО. Затем были упомянуты многообразные аспекты цифровизации экономики.

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