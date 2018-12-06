"Хроники хищных городов". Муниципальный дарвинизм и режиссерский пофигизм

В картине нам представляют только один мегаполис — хищный Лондон, передвигающийся на внушительной гусеничной ленте. В нем заправляет Таддеус Валентайн в исполнении Хьюго Уивинга ("Матрица", "Властелин колец"), которому удалось втереться в доверие к местному мэру (Патрик Мэлахайд). На его жизнь покушается загадочная девушка Эстер Шо (Гера Хилмар), а помешать ей пытается Том Нетсуорти (Роберт Шиэн). Конечно же, за этим всем скрывается большая тайна, а ее разгадка — в прошлом героев, с последствиями которого им придется разбираться в настоящем.

Фильм основан на бестселлере британского писателя Филипа Рива "Смертные моторы". По сюжету антиутопии в итоге 60-минутной войны человеческая цивилизация уничтожена. Через несколько веков остатки людей собираются в города и ставят их на колеса, впрочем, как потом выясняется, не все. В борьбе за ресурсы крупные города гоняются за городками поменьше и захватывают их, руководствуясь принципом "муниципального дарвинизма".

По легенде Джексон отправил книгу Рива своему постоянному продюсеру Филиппе Бойенс. Она, начав ее читать, сразу же влюбилась в героев и всем сердцем надеялась на благополучный для них финал. В фильме вам это не грозит: про героев нам практически ничего не рассказывают, про их историю и мотивацию тоже. Точнее, даже если мотивация у них и есть, то она меняется каждую секунду или полностью противоречит их действиям. Риверс считает, что персонажу достаточно просто появиться на экране, чтобы мы автоматически в него влюбились.

История про пожирающие друг друга города приглянулась Питеру Джексону ("Властелин колец"), его компания Wingnut Films выкупила права на экранизацию книги, и в 2008 году в Новой Зеландии началась подготовка к съемкам, которая сильно затянулась из-за работы Джексона над "Хоббитом". В "Хрониках хищных городов" он решил выступить в качестве сопродюсера и сосценариста, а режиссером сделал Кристиана Риверса, который работал над визуальными эффектами в "Кинг-Конге" и "Хоббите".

Притом каждый из них делает это с таким пафосом, как будто это Джуд Лоу в роли Альбуса Дамблдора как минимум, а не неизвестный актер в роли такого же неизвестного героя. Конечно, в неизвестности как таковой нет ничего плохого, но вы тогда наделите персонажей историей и эмоциями, иначе зрителю просто не за что зацепиться, а актерам нечего играть. Так, Том в исполнении Шиэна всю картину только мельтешит под ногами у своей партнерши Эстер, смотрит на нее щенячьими глазами и носит красивые куртки. Они влюбляются друг в друга, потому что он — мальчик, а она — девочка, а притяжение между ними, как между двумя столбами электропередачи, возникает только по долгу службы. Наблюдать за героями "Хроник хищных городов" — все равно что за хаотичным движением пассажиров метро: все куда-то бегут, но зачем, знать абсолютно необязательно, своих дел по горло.

Яркий пример полного непонимания Риверсом, а вместе с ним и сценаристов, что такое персонаж и зачем он нужен, — история робокопа с зелеными глазами, который хочет убить главную героиню за то, что она "не выполнила обещание". Говорить о том, что такой приступ ярости никак не вяжется с его предысторией, наверное, учитывая все остальные несостыковки в фильме, бесполезно, но то, что на (спойлер!) его трогательную смерть выделяют несколько минут экранного времени, тогда как весь фильм он только крушил, ломал и кричал: "Эстер, убивать!", выглядит уже откровенным издевательством. Не в пример продюсеру картины Бойенс ты уже надеешься не на благополучный финал, а хоть на какой-нибудь финал, просто чтобы избавиться от этого беспорядочного движения людей на экране.

Про выдуманный мир нам тоже ничего не проясняют. Изначально идея рассказать про города, которым неожиданно захотелось напялить колеса и гоняться друг за другом, выглядит сомнительной, но если учесть, что книга Рива стала бестселлером, а потом он написал еще три части, ему удалось дать своей задумке достойное обоснование. Фильм по этому поводу не беспокоится вообще: почему одни города двигаются, а другие нет, почему Лондон не встречает в Европе ни одного такого же хищного мегаполиса, а его жители так радуются, когда им говорят, что они отправляются на геноцид, — неизвестно. Все это останется за кадром. А в кадре нас ждет только нескончаемый пафос и целый букет жанровых клише: от музыки до сюжетных поворотов и костюмов.