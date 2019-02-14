Курс на Касабланку. Марокко укрепляет статус важного авиатранспортного узла Африки

В конце января 2019 года в Марокко после масштабных работ по модернизации и переустройству, длившихся ни много ни мало десять лет, открылся терминал №1 в международном аэропорту Мухаммеда V (примерно в 30 км к югу от Касабланки). Он входит в число крупнейших воздушных гаваней в Африке. Общий объем инвестиций в масштабный проект с участием около 30 марокканских и зарубежных компаний составил более $150 млн. Долгожданное открытие прошло с большой помпой, под объективы камер, в торжественной обстановке, чему, конечно, способствовало личное присутствие монарха и его свиты. Не только соседним регионам, но и всему миру был послан четкий сигнал — Марокко последовательно укрепляет свои позиции в качестве важнейшего авиатранспортного узла Африки и Южного Средиземноморья. Главная гавань Как и многие крупные международные аэропорты, выполняющие роль хабов континентального или межконтинентального значения (например, во Франкфурте-на-Майне, Дубае или Дохе), воздушная гавань Касабланки почти в бесперебойном режиме пропускает через себя многотысячный, разношерстный людской поток. Бизнесменов, студентов, паломников, дипломатов, а также миллионы туристов, в том числе россиян, следующих на популярные курорты — Марракеш и Агадир.

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Кроме того, международный аэропорт Мухаммеда V благодаря выгодному расположению давно зарекомендовал себя как удобный транзитный хаб — между Европой и Африкой, Восточным и Западным полушариями Земли. Кстати говоря, из Касабланки в начале нынешнего десятилетия после небольшого перерыва вновь стал летать прямой рейс в Москву, благодаря чему добираться до теплых курортов Марокко россиянам стало значительно проще. Но уже в начале нынешнего века стало очевидно, что аэропорт Мухаммеда V предстоит значительно расширять. Причем по вполне объективным причинам: буквально на глазах нарастал туристический поток, транзит африканцев, летящих в Европу и страны СНГ. А тут еще в Касабланке начали возводить международный финансовый центр Casa Finance City, который, как ожидается, станет местом притяжения деловых людей со всего света. Словом, потребности естественным образом возросли. Однако масштабный проект модернизации аэропорта, как это нередко бывает в Марокко, затянулся на долгие годы. И денег, и времени потребовалось больше, чем планировалось. Между тем пассажиропоток воздушной гавани Касабланки в период с 2009 по 2018 год уверенно рос в среднем на 5%, увеличившись с 6,3 до 9,7 млн человек. В проекте большое внимание уделили системе безопасности, учитывали резко участившиеся нападения радикалов на объекты транспортной инфраструктуры в Европе и вполне конкретные угрозы действующих в Северной Африке боевиков атаковать места массового скопления людей и чувствительные объекты, включая вокзалы и аэропорты. Солидные по марокканским меркам финансовые вложения в аэропорт Касабланки в конце концов были признаны вполне оправданными. Так, общая пропускная способность воздушной гавани увеличилась вдвое — с 7 до 14 млн пассажиров в год. Появились новые стоянки для самолетов, в том числе для большегрузных воздушных судов. В обновленном терминале № 1 общей площадью 76 тыс. кв. метров отныне используется современная система обнаружения как твердых, так и жидких взрывчатых веществ. Работает новый механизм сортировки багажа. Примечательно, что большую часть стоек регистрации на обновленном пространстве займет национальный перевозчик гражданской авиации Марокко — компания Royal Air Maroc, что говорит о существенной диверсификации направлений полетов.

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"Нашей целью было создание пространства комфорта и услуг, а также внедрение технологических новшеств", — прокомментировал открытие модернизированного терминала генеральный директор Национального управления аэропортами (НУА) Марокко Зухейр Мухаммед аль-Ауфир. По его словам, потенциал развития одной из главных воздушных гаваней Африки на этом не исчерпывается. "Через несколько лет власти при участии частного капитала планируют приступить к строительству терминала № 3", — сообщил аль-Ауфир. Перспективы для туризма В том, что затраченные деньги окупятся и в ближайшем будущем принесут хорошую прибыль, практически никто в Марокко не сомневается. По таким критериям, как площадь задействованного пространства, качество обслуживания и объем пассажиропотока конкурентов у международного аэропорта Мухаммеда V, по крайней мере в Западной и Центральной Африке, нет и в ближайшее время не предвидится. Аэропорты в Дакаре (Сенегал) и Абиджане (Кот-д'Ивуаре) до уровня международных хабов не дотягивают, хотя и считаются довольно крупными по меркам Тропической Африки.

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