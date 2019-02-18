Искусство элегантной отставки по-французски. Почему Ален Жюппе покидает пост мэра Бордо

Дмитрий Горохов — о гасконце, так и не покорившем Францию

На срочно созванной пресс-конференции мэр Бордо Ален Жюппе, находящийся на посту градоначальника знаменитой столицы французского виноделия более двух десятилетий, попрощался с любимым городом, а заодно и с миром большой политики. На памяти журналистов это была едва ли не самая эмоциональная встреча с деятелем, который прославился во Франции своей невозмутимостью и хладнокровием. В национальной политической жизни Жюппе занимал на протяжении впечатляющей карьеры практически все самые важные позиции, побывав премьер-министром, шефом военного ведомства и дважды — главой МИД. Непокоренной вершиной остался только Елисейский дворец. В канун избирательной кампании 2017 года он считался наиболее вероятным победителем президентских выборов, но неудача на праймериз в партии "Республиканцы" лишила его возможности участвовать в споре за эту последнюю ступень власти. Изменившийся контекст Как сообщил в четверг Жюппе, в начале марта он покинет пост мэра и главы метрополии Бордо, чтобы войти в Конституционный совет, следящий во Франции за соблюдением основного закона республики. Членство в совете исключает занятие выборных должностей.

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Свой уход из активной политики он объяснил ее "изменившимся контекстом: токсичностью атмосферы, стигматизацией элит, ростом насилия во всех формах". По его словам, предложение стать членом Конституционного совета позволит ему работать в более спокойной обстановке. Но с любимым городом он расстается с тяжелым сердцем. "Бордо, моя красавица, попутного тебе ветра!" — сказал мэр, не скрывая волнения. Журналисты и коллеги-политики тепло проводили мэра-ветерана, наградив его долгой овацией. Когда же один из репортеров задал уходящему градоначальнику неудобный вопрос, это вызвало неодобрительную реакцию зала. Но Жюппе поспешил напомнить собравшимся: "Это пресс-конференция, здесь любые вопросы допустимы". Правда, назвать своего преемника на посту мэра он отказался. "Мы не в монархии", — заметил он. Гасконец из Мон-де-Марсана В среду Жюппе спустился по той же лестнице, по ступеням которой поднялся почти 23 года назад. Тогда, в июне 1995-го, он сменил в мэрии Бордо легендарного Жака Шабан-Дельмаса (1915−2000). Соратник де Голля, самый молодой французский генерал в годы Второй мировой войны, Шабан-Дельмас почти полвека — c 1947 по 1995 год — правил в Бордо. Без отрыва от этих обязанностей он в 1969–1972 годах также занимал пост главы правительства.

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"При нашей форме правления всем тем, что удалось, мы обязаны президенту республики, а во всем остальном виноват премьер-министр, — философски заметил Шабан-Дельмас на склоне лет. — Но я понял это слишком поздно". Ален Жюппе появился на свет 15 августа 1945 года в семье землевладельцев. Его отец Робер в годы Второй мировой войны участвовал в движении Сопротивления, поддержал генерала де Голля. В глазах сына он был настоящим героем. Жюппе и сегодня гордится отцом, не склонившим голову перед нацистскими оккупантами. "По рождению я не бордосец, я гасконец", — уточняет он. Родился будущий патриот Бордо не в столице французского виноделия, а в Мон-де-Марсане, средневековом городе с 30-тысячным населением, центре департамента Ланды на юго-западе Франции. Город дал французской истории несколько знаменитостей. Здесь появились на свет маршал Наполеона III Пьер Франсуа Боске (1810−1861), который был тяжело ранен на Малаховом кургане в период командования французским корпусом в Крымскую войну, и современная волшебница мира гастрономии Элен Дарроз, признанная лучшим шеф-поваром в мире среди женщин. Французская королева высокой кухни в родстве с мэром. "Я вырос в семье гурманов, — признавался Жюппе. — Мой дед по материнской линии Альбер Дарроз был кузеном Жана Дарроза, знаменитого повара. Все мое детство прошло в атмосфере трапез по случаю крещений, причастий, свадеб и похорон. Я сохранил связи с этой гастрономической ветвью семьи и, конечно же, с Элен Дарроз, моей маленькой кузиной". Первая встреча с Бордо Любимое блюдо детства было, однако, приготовлено материнскими руками: фуа-гра с изюмом и яблоками. Как положено в Гаскони, ни одна трапеза не обходилась без вина.

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"Отец не был большим знатоком, но у него был погреб в глубине двора, где он хранил несколько бутылок — исключительно бордо". В школьные годы Ален блистал на уроках греческого и латыни. Он окончил литературный класс парижского Лицея Людовика Великого, получил дипломы Высшей педагогической школы, Института политических наук, или "Сьянс-По", как принято его называть. В 1969–1970 годах он прошел военную службу в ВВС в качестве кандидата в офицеры, а затем младшего лейтенанта. В 2010 году ему присвоили звание полковника гражданского резерва. "Кто в юности не был левым, у того нет сердца", — гласит начало известной пословицы. Жюппе не был исключением: на президентских выборах 1969 года он голосовал за кандидата ультралевой Коммунистической лиги Алена Кривина. Но, судя по дальнейшему политическому пути, быстро излечился от "детской болезни левизны" и присоединился к правым, подтвердив справедливость другой части поговорки: "Кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума". Рядом с Шираком В середине 1970-х он уже выпускник элитной Национальной школы администрации — кузницы государственных кадров Франции — и чиновник Главной инспекции финансов. В эти же годы происходит его судьбоносное знакомство с Жаком Шираком, в то время уже премьер-министром. В итоге — переход в секретариат главы правительства и вступление в Объединение в поддержку республики — голлистскую партию под предводительством премьера. Когда покровителя избирают мэром Парижа, Жюппе следует за ним в столичный муниципалитет, где получает пост вице-мэра по финансам, который сохранит целых 12 лет. В 1986-м он впервые побеждает на парламентских выборах в столичном округе и вскоре входит в правительство республики в ранге министра по вопросам бюджета.

А в 1993 году ему уготовано настоящее "фамильное серебро" — министерский кабинет в старинном мидовском дворце на знаменитой набережной Ке-д'Орсе. Доверие Ширака безгранично

"Он лучший среди нас", — отзывался о нем президент в кругу соратников. В 1995 году в день инаугурации в Елисейском дворце он назначил своего протеже главой правительства. В том же году Жюппе стал преемником Шабан-Дельмаса в мэрии Бордо. Условный приговор Вторая половина 90-х оказалась, однако, полосой неудач. В 1997 году правоцентристский лагерь проиграл парламентские выборы, и премьеру пришлось уйти в отставку.

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В 2004 году был объявлен вердикт на судебном процессе по делу о фиктивных рабочих местах в столичной мэрии. Вице-мэра обвинили в незаконном финансировании собственной партии из средств муниципалитета. Стрела правосудия была адресована Шираку, но глава государства был в то время защищен президентским иммунитетом. Прегрешение было не столь уж велико: несколько сотрудников партийного аппарата числились в штате мэрии. Наказание, однако, оказалось серьезнее преступления. Признав, что обвиняемый "не извлек никаких личных выгод", суд все же приговорил Жюппе к 14-месячному условному заключению. Ему пришлось отказаться от мандатов в парламенте и мэрии. Сменив Париж на Монреаль, Жюппе читал лекции в канадской Национальной школе администрации. На родину он вернулся лишь спустя два года, чтобы вновь баллотироваться на пост мэра Бордо. По его словам, в начале 2007 года Ширак уговаривал его идти на президентские выборы. "Нет, не могу, поскольку не чувствую себя готовым", — отвечал Жюппе. Так говорил Монтескье Удалившись в Бордо, он избрал роль ироничного наблюдателя парижской жизни, вернулся к своему увлечению — книгам. Среди трудов политика и дипломата — монография о Монтескье, посвященная философскому наследию автора работы "О духе законов" и проблемам современности. Успех сопутствовал и книге "Франция, моя страна", которую он написал в Монреале совместно со своей женой Изабель. Между тем Николя Саркози, победивший на президентских выборах 2007 года, не хотел терять его из поля зрения. Жюппе поручили готовить доклад о реформе МИД. Это было тем более примечательным, что его далеко не все устраивало в новом внешнеполитическом курсе. Так, Жюппе публично высказывал сомнение в целесообразности возвращения Франции в военную структуру НАТО, из которой де Голль вывел страну в 1966 году.

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В западном сообществе МИД Франции уступает по численности персонала лишь Госдепартаменту США. В Белой книге Жюппе предложил усилить экономический и культурный векторы работы, сохранив все 158 посольств за рубежом. Спуск триколора в какой-либо стране он считал недальновидным. В 2010 году Саркози уговорил его встать во главе Министерства обороны. В военном ведомстве, в свою очередь, были довольны пришедшим руководителем. Новый шеф вовсе не спешил отличиться сокращением бюджета. "Преимущества от стратегического сотрудничества с Россией в военной сфере гораздо важнее возможных связанных с этим отрицательных факторов", — подчеркивал Жюппе в бытность министром обороны в начале 2011 года, в канун заключения соглашения о строительстве для российского флота вертолетоносцев класса "Мистраль". При социалистах миллиардный контракт был расторгнут. Осенью 2011 года Жюппе вновь возглавил МИД Франции. Это входило во внутриполитические расчеты Саркози. Он не забыл, что в 2002 году именно Жюппе сыграл ключевую роль в избрании Ширака на новый срок. Наблюдатели, однако, вспоминали прежние заявления мэра Бордо о том, что если Саркози откажется баллотироваться на второй срок, он мог бы выдвинуть свою кандидатуру. В правом лагере такой вариант был у каждого в голове. Но только в 2014 году Жюппе почувствовал, что готов к последнему бою. В философском наследии Монтескье ему особенно импонирует "прославление умеренности, являющейся не слабостью, а добродетелью". Жюппе и по сей день убежден в ее необходимости. "Мы, возможно, расплачиваемся за то, что отказались объяснять сложность мира, предпочтя фразы, которые все упрощают, но находят отклик в прессе, — посетовал он. — Мир сложен, равно как и каждый вопрос. Так давайте же объяснять, обсуждать и уже потом решать". Неудача на праймериз Развернувшийся в 2016 году во Франции президентский марафон Жюппе, которому к тому времени исполнился 71 год, рассматривал как свой "последний бой в политике". "Терять мне нечего, а выиграть могу все", — заметил претендент в канун схватки за Елисейский дворец. "Я такой, какой я есть, — добавил он. — Французы знают меня и могут не опасаться неприятного сюрприза". Он обещал в случае победы пробыть в Елисейском дворце лишь один пятилетний срок, а в качестве рецептов исцеления экономики предлагал повысить пенсионный возраст, отказаться от 35-часовой рабочей недели, уменьшить пособия по безработице, чтобы побудить безработных быстрее возвращаться на рынок труда.

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