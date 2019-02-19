"Сам выбирал, что ему носить". Александр Васильев — об ушедшем из жизни Карле Лагерфельде

Их единственный ребенок родился уже в Гамбурге. Маленький Карл сам выбирал, что ему носить. Не исключено, что это и определило его будущее.

По сибирской магистрали его родители затем перебрались в Германию.

Наверное, если бы не революция, Карл родился бы в Приморье. Но дела отца ухудшились.

Его родители жили во Владивостоке в начале XX века. Отец Карла Отто Лагерфельд руководил там представительством швейцарской Nestle.

Показ, на который не вышел Лагерфельд.

Показ, на который не вышел Лагерфельд. Chanel Haute Couture на Неделе моды в Париже

Будущий маэстро переехал в Париж, когда ему было 14. В 1954 году еще юным студентом он принимает участие в международном конкурсе моды и получает премию за лучший дизайн пальто. Вместе с ним, к слову, в конкурсе участвуют юный тогда Ив Сен-Лоран и прекрасный Пако Рабан. Пако Рабан, кстати, жив еще.

Карл долгое время работал в доме Jean Patou.

В начале 80-х он перешел в Chanel, где проработал почти 40 лет.

Миру моды кутюрье отдал 65 лет непрерывной работы. Он, безусловно, ветеран индустрии.

Поразительная способность Карла Лагерфельда заключалась в том, что он мог сразу создавать очень много коллекций — для дома Lagerfeld, для дома Chanel, Fendi, Chloe.

Скажу вам, что в год он сам лично отрисовывал не менее десяти коллекций. Это титанический труд. Конечно, он приносил Карлу хороший заработок.

Но мода, как говорил сам маэстро, одно из увлечений, которому он, безусловно, посвятил большую часть своей жизни. Он занимался еще живописью, фотографией. А еще собирал старину. В его коллекциях — мебель, интерьеры, бронза, чаще всего — XVIII столетия.

Все это — часть его мира, с которым мы сегодня прощаемся.

Карл Лагерфельд был человеком очень большой эрудиции, интеллектуалом, хорошо знавшим историю моды, изучавшим Chanel.

Он — доказательство того, что интеллект и мода неразлучны.