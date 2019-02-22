Стейк или ничего. Как должен выглядеть идеальный мужской ужин

От выбора мяса до подачи к столу — руководство от Сергея Синицына

Накануне Дня защитника Отечества мы, конечно, заняты стратегическим планированием праздничного стола. Но не стоит придумывать ничего необычного. По такому праздничному случаю нужно приготовить простое, но вкусное и сытное блюдо. А самое сытное блюдо, конечно (если только речь не идет о вегетарианской кухне), — стейк из говядины. Стейк начинается с выбора мяса. Многое зависит от породы коровы, ее возраста, от местности, где она была выращена, от корма, от того, как и когда забили, разделали тушу, как и сколько выдерживали ее. Каждый из этих этапов влияет на вкус и качество стейка. Миф о парной говядине Очень сильно на качество мяса влияют биохимические процессы, которые происходят в говядине после забоя животного.

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И миф о том, что парная говядина хороша для приготовления и вкусна, остается лишь мифом. Дело в том, что сразу после забоя животного мышцы постепенно коченеют и твердеют, перестают удерживать влагу. Если пожарить такое мясо, пусть даже и филейную часть, оно получится довольно жестким, поскольку во время приготовления из мяса вытечет много влаги. Следует выдержать говядину в специальной камере для созревания около четырех-пяти недель, тогда ферментация будет проходить в безопасных условиях и уровень pH увеличится, а с ним — водоудерживающая способность. Такая говядина будет на порядок выше по качеству и получится вкусной, сочной и нежной. Лучше всего выбирать среднежирную говядину. Жир является ароматоносителем. И специи, и дополнительные ингредиенты обогащают своим вкусом именно жировые прослойки, кроме того, жир помогает сохранить мясо сочным во время приготовления. Вообще, идеальное для стейков мясо — темно-красного цвета, с выраженной мраморностью и тонкими волокнами. Рибай или "мачете"? К премиальным стейкам относят рибай ("толстый край"), стриплойн ("тонкий край"), сирлойн ("кострец") и вырезку. Остальные — альтернативные. Придумали их, чтобы продавать дороже менее популярные отрубы. Благодаря современным методам селекции и откорма мясо в принципе стало мягче, и сейчас с ним много экспериментируют.

Описание Рибай стейк © REUTERS/Henry Romero

Так, в 2000 году провели масштабное исследование и выяснили, что так или иначе для стейков можно использовать и нестандартные части. И это спровоцировало производителей делать на них акцент. Стейк из лопатки — "флэт-айрон", или "топ-блейд": стейк, вырезаемый из толстой мышцы, находящейся на внешней стороне лопаточной кости. Благодаря толстой жиле, проходящей ровно посередине (нагрузка на мышцы невелика), она очень мягкая и прекрасно жуется. В зависимости от разделки, стейк из лопатки называют либо "флэт-айрон" — когда жила вырезана и остаются плоские кусочки филе, либо "топ-блейд" — когда мышца нарезана поперек вместе с жилой. Эти стейки достаточно яркие по вкусу и прекрасно маринуются.

Стейк из внутренней лопаточной части — "вегас-стрип". Это название запатентовали для правильного позиционирования и маркетингового преимущества. Такие стейки, нарезанные из небольшой мышцы с внутренней части лопатки, обладают прекрасным вкусом и хорошей текстурой.

Стейк из подлопаточной мышцы, покрывающей плечевую часть быка, — "денвер". Эти стейки достаточно крупные и прекрасно подойдут для жарки.

Лопаточная вырезка. Очень мягкая и нежная часть, прекрасна как в сыром виде, так и в жареном. Важно не спутать ее с более жесткой частью с характерно светлым цветом и грубыми волокнами, эту часть лучше использовать для фарша или очень долгого приготовления при низких температурах.

Стейк из плеча, или "чак-ай-ролл" — продолжение толстого края ближе к шее. Два стейка из этой части, вырезанные с ближнего к спине края, называются "дельмонико" и практически ничем не уступают рибаю.

Стейк из реберной части — "рибай-кэп" (дословно "крышка рибая"). Это редкий стейк, мышца которого входит в состав рибая и отдельно вырезается по необходимости. Это настоящий деликатес для ценителей говядины.

Стейк "скерт-стейк", или "мачете" — из диафрагмы, мышца очень плоская, она разделяет внутренние полости животного.

"Стейк мясника", он же "хэнгер", или "онглет" — особенный во всей туше — уникальная мышца, с помощью которой внутренние органы крепятся к позвоночнику животного. Называется так потому, что ранее ее забирал себе мясник, отсюда и название, его относили, скорее, к потрохам — из-за расположения — и не продавали.

Покромка — прекрасный отруб говяжьей туши, вырезанный из грудной части, идеально подойдет для варки бульона, для супового набора, для запекания в горшочке или приготовления блюд в японском стиле. Вкус насыщенный, слегка сладковатый. Мясо легко отделяется от реберных костей после томления или запекания.