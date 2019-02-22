Неподражаемый мастер. Марк Захаров — об Олеге Янковском

Он много снимался в кино, но считал своим главным театром Московский "Ленком", где проработал 35 лет, вплоть до своей кончины. Олег Янковский показывался мне в Саратове. Этот город, надо сказать, вообще вызывает доверие количеством талантов, которые оттуда родом. Вспомнить хотя бы Олега Павловича Табакова. Олег Иванович играл князя Мышкина. Он нашел свою тональность — в то время, как остальные артисты существовали в одной тональности, были созвучны друг другу, он существовал по-своему, отдельно. Не думаю, что это шло от режиссера, скорее, от него самого. И он каким-то едва уловимым нюансом убедил меня в верности такого решения роли. Красив, статен, высок, выразителен — он имел почти гипнотический контроль над залом.

Это, если хотите, моя некоторая уязвимость, но я убежден, что хороший артист должен обладать гипнотическими способностями, приковывать внимание, контролировать зал, не теряться, а чувствовать себя хозяином

Свое восхождение к высотам он начал, конечно, раньше (еще до Москвы), когда с Роланом Быковым снимался в фильме "Служили два товарища". Эти съемки не прошли даром — от работы с Быковым, человеком с большим воображением, Олег Иванович взял очень много.

Описание Олег Янковский в спектакле "Автоград - ХХI", 1974 год © Валентин Мастюков/ТАСС

А в нашем театре первым делом он был брошен в музыкальный спектакль "Автоград XXI". Музыка — не сильная сторона Олега Ивановича, но надо — так надо. Он подобрал себе подходящий по тональности и темпу речитатив, а в моменты, когда надо было вступать или замолкать, кто-то из музыкантов щипал его в спину. В спектакле "Революционный этюд" у нас появлялся Ленин с лицом Янковского — мы сознательно пошли на такой прием, не гримировали артиста. И здесь снова он подчинял себе зал, существуя в сложнейших обстоятельствах. Дальше мы поставили "Диктатуру совести" по пьесе Михаила Шатрова. Янковский спускался в зал, к зрителям, и приглашал их к размышлениям о происходящем. Единственное, я его просил не отдавать зрителям микрофон, потому что некоторые любили почитать стихи, которые быстро перерастали в поэму. На тот спектакль приходил и Борис Николаевич Ельцин. Он как раз тогда сказал: раньше казалось, что всё просто, эта перестройка, которую мы затевали, а на практике — трудно и сложно.

Описание Евгений Леонов, Николай Скоробогатов, Юрий Колычев и Олег Янковский в спектакле "Диктатура совести", 1986 год © Михаил Строков/ТАСС

В "Чайке" Олег Иванович играл Тригорина — столичного писателя, импозантного, хорошо одетого и постепенно начинающего деградировать, превращаться в обывателя. Он набивал щеки ватой, деформировал лицо, в сцене с Ниной Заречной, когда она говорит: "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми и ее", он почти сходил с ума, доходил до гротеска. А в финале, после слов Дорна: "Константин Сергеевич застрелился", он больше всего боялся, что подумают на него как на причину этого поступка. И в этот момент проявлялась вся его нескладная трусость. В "Женитьбе" у Янковского была роль одного из женихов — несчастного человека, неуверенного в себе. И он в этой работе выводил такие гротесковые вещи, тонкие, едва уловимые психологические нюансы. И становилось понятно: вот — неподражаемый мастер. Олег Иванович был уже нездоров, когда сказал мне: зрители стали замечать, что мне плохо и тяжело на сцене, пожалуй, не стоит играть так много. И я его понял, хотя в "Вишневом саде" он все же делал робкие попытки репетировать Гаева. Мне пришлось уступить его просьбе.

Я иногда говорю своим артистам: "Мы играем в намоленных стенах, где были Леонов, Пельтцер, Вовси". Так вот Янковский вошел в один ряд с теми, кто преобразил и усилил наше театральное могущество. Он наполнил это пространство своей энергией

Олег Иванович подарил мне много радости, снимаясь в моих фильмах — "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона". Григорий Горин сомневался, хватит ли у Янковского юмора, заразительности для Мюнхгаузена. Хватило. А в "Обыкновенном чуде" он тонкими средствами доносил мысль — он не Карабас-Барабас. Сочиненные им герои получали свободу и начинали жить помимо его воли.

Описание Съемки фильма "Тот самый Мюнхгаузен", 1979 год © Александр Коньков/ТАСС