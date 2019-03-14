Любвеобильный Сфинкс и загорелые крокодилы. Шесть мифов о Египте

В Египте трудно определить, где проходит грань между реальностью и вымыслом. Для многих приезжих Страна пирамид — это некий приют безмятежности, вечного лета, ласкового моря, настоящих любвеобильных мужчин, экзотических фруктов и крокодилов. А как все на самом деле?
Миф №1: Египет — это лето круглый год, а живущие здесь просто избалованы солнцем, морем и теплом
По статистике, в Египте — порядка 350 солнечных дней в году. Это — много и хорошо в целом для человеческого организма. Но это вовсе не означает, что лето здесь царит круглый год. Зима в Стране пирамид тоже бывает, и для тех, кто проживает здесь постоянно, в зимние месяцы она превращается в пытку холодом.
Безусловно, приезжающие на две недели отдохнуть на Красное море туристы и в январе ходят в шортах и майках, купаются в теплом по их меркам море и откровенно посмеиваются над местными старожилами, которые кутаются в куртки и называют период января-февраля временем "страшного дубака". А вот уже адаптировавшимся к местному климату при температуре 20−22 градуса хочется надеть шубу, а не купальник. Особенно, если дует ветер и накрапывает дождь.
Когда человеческий организм адаптируется к летней 40-градусной жаре, то местные 15−18 градусов воспринимаются очень чувствительно. Ситуация усугубляется отсутствием центрального отопления и преимущественно каменными полами в домах, и тогда в ход идут масляные обогреватели и, если позволяет бюджет, поставленные на тепло кондиционеры.
Малейшее понижение температуры — это повод родителям не вести детей в школу. Кстати, в этом феврале на севере страны в районе Средиземноморья даже выпал снег. Обычным же явлением снег в Египте является только в горных районах Синайского полуострова, где столбики термометра в районе библейской горы Моисея и монастыря Святой Екатерины могут опускаться порой ниже нулевой отметки.
Что касается местных жителей, то одеваются здесь в это время кто во что горазд: можно встретить людей и в уггах в плюс 20, и в шибшибах (сланцах на босу ногу). Здесь главное (в противовес совету великого полководца Александра Суворова держать ноги в тепле, а голову — в холоде) — закутывать именно верхнюю часть. Поэтому простой люд не гнушается заматывать шарфами головы так, что одни глаза и видны, а поверх галабеи (длинной мужской рубахи-платья) утепляться похожими на ватники куртками. В общем, как те французы под Москвой в 1812-м. Разве что ноги так и остаются босыми.
Миф №2: в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы
Еще один распространенный миф о Египте — это кишащие в Ниле крокодилы, которые так и норовят цапнуть зазевавшихся в воде туристов, а на каждом углу продаются сумки из крокодиловой кожи. Во-первых, в Ниле уже давно никто не купается. Местная ребятня — не в счет.
Сложно сказать, миф это или реальность, но из уст в уста иностранцы передают байку о том, что у египтян есть иммунитет от каких-то червей, которые водятся в нильской воде, поражают внутренние органы и смертельно опасны для неегиптян. На самом деле, Нил настолько загрязнен, что там давно не водятся не только туристы, но даже крокодилы.
В общем, ни одного укушенного крокодилом человека за последнее время зафиксировано не было, чего, кстати, не скажешь об акулах. До сих пор в Каире ходит злая шутка, что революция 2011 года в Египте началась с нападения акул.
В декабре 2010 года в Красном море произошло сразу несколько беспрецедентных нападений акул на туристов, причем все случаи были зафиксированы у побережья Шарм-эш-Шейха: трое россиян и украинка получили серьезные увечья, германская туристка погибла. Причем атаки произошли с разницей всего в несколько дней, в непосредственной близости от побережья, где отдыхавшие занимались снорклингом.
Тогда ученые, пытавшиеся проанализировать причины такого агрессивного поведения морских животных, разошлись во мнениях. Одни специалисты считали, что по меньшей мере к трем из пяти атак была причастна одна и та же акула-самка. Другие склонялись к тому, что атаки были совершены не просто разными особями, но разными видами акул. В одном случае действовала акула-мако (чернорылая акула), один из самых агрессивных и опасных для человека хищников, в другом — длиннокрылая акула.
В одном ученые были абсолютно уверены: при всей опасности и агрессивности морского хищника его атаку на людей должны были спровоцировать какие-то аномальные внешние факторы, какое-то необычное и непривычное явление, которое побудило акул подойти к берегу и начать охоту на людей. Возможно, говорят специалисты, какое-то нарушение в питании спровоцировало агрессию, когда акула восприняла человека как пищу. История с атаками акул повторилась в 2015-м, когда в Марса-Аламе на юге страны жертвой нападения акулы стал турист из Германии. Говорят, он заплыл слишком далеко.
Коль уж речь зашла о животных, то нельзя не упомянуть скорпионов и скарабеев, которые, как считают многие европейцы, здесь буквально кишат повсюду. Безусловно, скорпионы здесь водятся, особенно на юге страны, и есть определенный риск быть ими укушенным. Что касается скарабеев, когда-то возведенных древними в ранг священного символа, то эти безобидные черные жуки из семейства пластинчатоусых, формой и размерами напоминающие майских жуков, живут в земле, никого не трогая.
Но это вовсе не повод тащить их через границу в качестве живого сувенира, как хотят некоторые туристы. Пожалуй, чаще, чем скарабея или скорпиона, в домах можно встретить вполне милых гекконов (небольших ящериц) и куда менее приятных тараканов "кукарача", которые в изобилии водятся в местной канализации. Их размеры достигают пяти-семи сантиметров, и если эта особь еще и взлетит, что тоже не редкость, то визг не привыкших к такому явлению иностранок можно услышать за версту.
Миф №3: в Египте кругом террористы
До революции 2011 года Египет считался одной из наиболее спокойных и безопасных стран региона. Во многом этому способствовал действовавший на протяжении 30 лет режим чрезвычайного положения, полицейское государство жестко охраняло своих граждан и особенно — иностранцев. И в те годы, о которых сейчас с ностальгией вспоминают многие жители, случались и кровопролитные теракты, и убийства, и расстрелы туристов. Собственно, режим ЧП и был введен после убийства президента Анвара Садата в 1981 году исламскими фанатиками. Но любое происшествие подобного рода рассматривалось как нечто из ряда вон выходящее.
После январской революции многое изменилось, в первую очередь — ситуация в сфере безопасности. И без того крайне нестабильная политическая и социально-экономическая обстановка еще больше расшатывалась нескончаемыми беспорядками, столкновениями, диверсиями, за которыми, как правило, стояли различные экстремистские силы, финансируемые как внутри страны, так и из-за рубежа.
Сейчас в целом обстановка в стране нормализовалась, за исключением ряда районов, где армия и полиция уже второй год проводят масштабную антитеррористическую операцию.
В первую очередь, это север Синайского полуострова, где действуют боевики присягнувшей на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) экстремистской сети "Вилайет Сина", а также пустынные районы Центрального Египта, куда, в том числе из Ливии, проникают экстремисты. И хотя действительно в стране периодически совершают террористические акты, направленные против силовиков, а также христиан, обстановка в целом нормальная. Тем более что в стране вновь действует режим ЧП, продлеваемый каждые три месяца.
Миф № 4: Большого сфинкса изуродовал Наполеон
История с пропажей носа у Сфинкса, который, по некоторым данным ученых, может быть старше Великих пирамид на сотни, а то и тысячи лет, до сих пор остается загадкой.
Наиболее живучей оказалась легенда о том, что 1,5-метровый атрибут лица отбили пушечным ядром во время битвы армии Наполеона с турками у пирамид в 1798 году, тем более что мировой кинематограф активно эту гипотезу поддержал.
По другим версиям, вместо французов фигурируют англичане, арабы и даже немцы.
Но сохранились рисунки датского путешественника Фредерика Нордена, на которых видно, что в 1737 году, то есть задолго до французов, Большой сфинкс уже был лишен носа.
Эта версия имеет право на существование, особенно учитывая, что изваяние долгое время было практически полностью засыпано песком, а на поверхности торчала лишь голова. Однако наиболее вероятной причиной отсутствия носа считается воздействие ветров и времени, в результате чего произошло естественное разрушение камня. По этой же причине статуе недостает накладной церемониальной бороды, которая, как считается, тоже когда-то присутствовала, как и верхняя часть царского головного убора с символами божественной власти.
Миф №5: египтяне — это арабы
Не дай бог обозвать египтянина арабом! Он воспримет это как оскорбление. Жители Страны пирамид считают себя потомками фараонов, но уж никак не арабских завоевателей, покоривших Египет лишь в VII веке. Спорить о происхождении современных египтян с ними можно до бесконечности. И когда словесных аргументов уже не хватает, собеседник выставляет напоказ ногу: "Смотри, видишь какая вытянутая стопа? Она же один к одному как на древнеегипетских изображениях!"
В защиту такого весомого доказательства можно привести результаты многолетнего исследования National Geographic Genographic Project. Более десяти лет ученые работали над определением генетического профиля каждой страны мира, чтобы установить расовое и этническое происхождение человечества.
По оценкам специалистов, древнее население мигрировало из Африки, и их путь пролегал через северо-восток Африки далее, на юго-запад Азии. Северо-восточные и арабские компоненты в Египте появились в результате миграционных процессов, когда мигранты возвращались обратно в Африку 10 тыс. лет назад с распространением сельского хозяйства, а потом, в VII веке, пришли арабы с Аравийского полуострова после появления ислама.
Восточноафриканские компоненты в египетской генетике стали отражением внутренних потоков передвижения в сторону плодородного Нила, а появление южноевропейских и азиатских элементов обусловлено ролью, которую играл в свое время Египет в экономическом и культурном развитии Средиземноморского региона.
Впрочем, и без глубоких исследований можно с уверенностью сказать, что египтяне пошли от предков-фараонов, которые на протяжении всей истории любили превозносить себя, в том числе и через гигантские статуи и колоссы. Недаром свою страну потомки древней цивилизации называют Умм ад-Дунья, что можно перевести как "мать мира (бытия)".
Миф №6: бесправие египетских женщин
Где и по сей день остается плодотворная почва для мифов — это современная жизнь египтян в быту.
Причем мифология здесь развивается как благодаря иностранцам, так и собственно египтянам, представляющим собой кладезь всевозможных поверий, суеверий и прочих верований, причем не всегда грамотных и корректных.
За границей бытует мнение, что египетские женщины — бесправные существа, запертые в четырех стенах среди детей и кухни; у каждого уважающего себя египтянина четыре жены; все украшения женщина должна носить на себе на случай внезапного развода, чтобы ей было на что жить; за невесту платят выкуп верблюдами. Такое восприятие Египта идет из общего представления о жизни восточного, арабского общества, уходящего корнями в жизненный уклад, распространенный на Аравийском полуострове. Там все это можно встретить и поныне в силу устоев, традиций и обычаев.
Но в Египте положение и женщины, и мужчины зависит от уровня образованности и степени религиозности семьи. В целом женщины наравне с мужчинами получают образование (причем школы в основной своей массе смешанные), учатся в вузах, устраиваются на работу, но, как правило, в вечерние смены обычно выходят мужчины, для девушек основное время работы — день. Большинство женщин достаточно свободно в своем выборе, хотя, безусловно, не обходится без советов отцов и братьев.
Сразу четыре жены — достаточно редкое явление. Ситуация в Египте такова, что порой и на первую свадьбу денег не хватает. Ведь по традиции жених не только оплачивает свадьбу, но и обеспечивает будущую жену квартирой, а обязанность семьи невесты — обеспечить обстановку в доме. Калым верблюдами распространен, скорей, в среде бедуинов, в городской квартире животных просто негде разместить, поэтому, как правило, все ограничивается шабкой — ювелирными украшениями на определенную сумму. Таковы традиции — кто-то им следует, кто-то обходит.
Также нельзя однозначно говорить о том, что все египтяне — любвеобильные альфонсы, стремящиеся озолотиться и вырваться в Европу за счет богатой иностранной "дурочки". По-разному бывает. Курортные романы — это одно, чаще всего они заканчиваются ничем. Есть немало печальных историй неудачных браков, и еще больше — счастливых смешанных семей, где муж и жена стараются совместить разные культуры, привычки и традиции. Египет за последние лет 40 повидал очень многое.
И да, многие египтяне, в основном из простых, мечтают о жене-европейке, желательно — молодой блондинке, лучше обеспеченной. На вопрос пожилому водителю туристического автобуса, у которого за плечами многолетний брак с египтянкой, многочисленные дети и внуки, "зачем ему европейка", последовал поражающий своей невозмутимостью и искренностью ответ — "для разнообразия". Да, ведь шариат позволяет иметь больше одной жены, так почему бы и нет? В реальности же желания и возможности чаще не совпадают, а мечты о белокурой и светлокожей невесте так и остаются грезами. И напротив, в высшем обществе принято жениться только на своих — иначе и быть не может, хотя, конечно, всякое бывает, тут уж от чувств все зависит.