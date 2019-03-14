Любвеобильный Сфинкс и загорелые крокодилы. Шесть мифов о Египте

В Египте трудно определить, где проходит грань между реальностью и вымыслом. Для многих приезжих Страна пирамид — это некий приют безмятежности, вечного лета, ласкового моря, настоящих любвеобильных мужчин, экзотических фруктов и крокодилов. А как все на самом деле? Миф №1: Египет — это лето круглый год, а живущие здесь просто избалованы солнцем, морем и теплом По статистике, в Египте — порядка 350 солнечных дней в году. Это — много и хорошо в целом для человеческого организма. Но это вовсе не означает, что лето здесь царит круглый год. Зима в Стране пирамид тоже бывает, и для тех, кто проживает здесь постоянно, в зимние месяцы она превращается в пытку холодом. Безусловно, приезжающие на две недели отдохнуть на Красное море туристы и в январе ходят в шортах и майках, купаются в теплом по их меркам море и откровенно посмеиваются над местными старожилами, которые кутаются в куртки и называют период января-февраля временем "страшного дубака". А вот уже адаптировавшимся к местному климату при температуре 20−22 градуса хочется надеть шубу, а не купальник. Особенно, если дует ветер и накрапывает дождь.

И зимой здесь в ходу шерстяные носки, свитера, теплые штаны, а руки стынут как в самую лютую стужу

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Когда человеческий организм адаптируется к летней 40-градусной жаре, то местные 15−18 градусов воспринимаются очень чувствительно. Ситуация усугубляется отсутствием центрального отопления и преимущественно каменными полами в домах, и тогда в ход идут масляные обогреватели и, если позволяет бюджет, поставленные на тепло кондиционеры. Малейшее понижение температуры — это повод родителям не вести детей в школу. Кстати, в этом феврале на севере страны в районе Средиземноморья даже выпал снег. Обычным же явлением снег в Египте является только в горных районах Синайского полуострова, где столбики термометра в районе библейской горы Моисея и монастыря Святой Екатерины могут опускаться порой ниже нулевой отметки.

Что касается местных жителей, то одеваются здесь в это время кто во что горазд: можно встретить людей и в уггах в плюс 20, и в шибшибах (сланцах на босу ногу). Здесь главное (в противовес совету великого полководца Александра Суворова держать ноги в тепле, а голову — в холоде) — закутывать именно верхнюю часть. Поэтому простой люд не гнушается заматывать шарфами головы так, что одни глаза и видны, а поверх галабеи (длинной мужской рубахи-платья) утепляться похожими на ватники куртками. В общем, как те французы под Москвой в 1812-м. Разве что ноги так и остаются босыми. Миф №2: в Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие крокодилы Еще один распространенный миф о Египте — это кишащие в Ниле крокодилы, которые так и норовят цапнуть зазевавшихся в воде туристов, а на каждом углу продаются сумки из крокодиловой кожи. Во-первых, в Ниле уже давно никто не купается. Местная ребятня — не в счет. Сложно сказать, миф это или реальность, но из уст в уста иностранцы передают байку о том, что у египтян есть иммунитет от каких-то червей, которые водятся в нильской воде, поражают внутренние органы и смертельно опасны для неегиптян. На самом деле, Нил настолько загрязнен, что там давно не водятся не только туристы, но даже крокодилы.

Те самые нильские крокодилы, которых здесь, кстати, чаще называют аллигаторами из-за их малых размеров, остались лишь в сказках Чуковского да в озере Насер в верховьях Нила. Еще их можно встретить в зоопарках

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В общем, ни одного укушенного крокодилом человека за последнее время зафиксировано не было, чего, кстати, не скажешь об акулах. До сих пор в Каире ходит злая шутка, что революция 2011 года в Египте началась с нападения акул. В декабре 2010 года в Красном море произошло сразу несколько беспрецедентных нападений акул на туристов, причем все случаи были зафиксированы у побережья Шарм-эш-Шейха: трое россиян и украинка получили серьезные увечья, германская туристка погибла. Причем атаки произошли с разницей всего в несколько дней, в непосредственной близости от побережья, где отдыхавшие занимались снорклингом. Тогда ученые, пытавшиеся проанализировать причины такого агрессивного поведения морских животных, разошлись во мнениях. Одни специалисты считали, что по меньшей мере к трем из пяти атак была причастна одна и та же акула-самка. Другие склонялись к тому, что атаки были совершены не просто разными особями, но разными видами акул. В одном случае действовала акула-мако (чернорылая акула), один из самых агрессивных и опасных для человека хищников, в другом — длиннокрылая акула.

В одном ученые были абсолютно уверены: при всей опасности и агрессивности морского хищника его атаку на людей должны были спровоцировать какие-то аномальные внешние факторы, какое-то необычное и непривычное явление, которое побудило акул подойти к берегу и начать охоту на людей. Возможно, говорят специалисты, какое-то нарушение в питании спровоцировало агрессию, когда акула восприняла человека как пищу. История с атаками акул повторилась в 2015-м, когда в Марса-Аламе на юге страны жертвой нападения акулы стал турист из Германии. Говорят, он заплыл слишком далеко. Коль уж речь зашла о животных, то нельзя не упомянуть скорпионов и скарабеев, которые, как считают многие европейцы, здесь буквально кишат повсюду. Безусловно, скорпионы здесь водятся, особенно на юге страны, и есть определенный риск быть ими укушенным. Что касается скарабеев, когда-то возведенных древними в ранг священного символа, то эти безобидные черные жуки из семейства пластинчатоусых, формой и размерами напоминающие майских жуков, живут в земле, никого не трогая. Но это вовсе не повод тащить их через границу в качестве живого сувенира, как хотят некоторые туристы. Пожалуй, чаще, чем скарабея или скорпиона, в домах можно встретить вполне милых гекконов (небольших ящериц) и куда менее приятных тараканов "кукарача", которые в изобилии водятся в местной канализации. Их размеры достигают пяти-семи сантиметров, и если эта особь еще и взлетит, что тоже не редкость, то визг не привыкших к такому явлению иностранок можно услышать за версту. Миф №3: в Египте кругом террористы До революции 2011 года Египет считался одной из наиболее спокойных и безопасных стран региона. Во многом этому способствовал действовавший на протяжении 30 лет режим чрезвычайного положения, полицейское государство жестко охраняло своих граждан и особенно — иностранцев. И в те годы, о которых сейчас с ностальгией вспоминают многие жители, случались и кровопролитные теракты, и убийства, и расстрелы туристов. Собственно, режим ЧП и был введен после убийства президента Анвара Садата в 1981 году исламскими фанатиками. Но любое происшествие подобного рода рассматривалось как нечто из ряда вон выходящее.

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После январской революции многое изменилось, в первую очередь — ситуация в сфере безопасности. И без того крайне нестабильная политическая и социально-экономическая обстановка еще больше расшатывалась нескончаемыми беспорядками, столкновениями, диверсиями, за которыми, как правило, стояли различные экстремистские силы, финансируемые как внутри страны, так и из-за рубежа. Сейчас в целом обстановка в стране нормализовалась, за исключением ряда районов, где армия и полиция уже второй год проводят масштабную антитеррористическую операцию. В первую очередь, это север Синайского полуострова, где действуют боевики присягнувшей на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена на территории РФ) экстремистской сети "Вилайет Сина", а также пустынные районы Центрального Египта, куда, в том числе из Ливии, проникают экстремисты. И хотя действительно в стране периодически совершают террористические акты, направленные против силовиков, а также христиан, обстановка в целом нормальная. Тем более что в стране вновь действует режим ЧП, продлеваемый каждые три месяца. Миф № 4: Большого сфинкса изуродовал Наполеон История с пропажей носа у Сфинкса, который, по некоторым данным ученых, может быть старше Великих пирамид на сотни, а то и тысячи лет, до сих пор остается загадкой.

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Наиболее живучей оказалась легенда о том, что 1,5-метровый атрибут лица отбили пушечным ядром во время битвы армии Наполеона с турками у пирамид в 1798 году, тем более что мировой кинематограф активно эту гипотезу поддержал. По другим версиям, вместо французов фигурируют англичане, арабы и даже немцы. Но сохранились рисунки датского путешественника Фредерика Нордена, на которых видно, что в 1737 году, то есть задолго до французов, Большой сфинкс уже был лишен носа.

Более того, сохранились рукописи средневекового египетского историка и географа в эпоху мамлюков Такиюддин аль-Макризи, который писал, что в 1378 году выдающейся детали лица Отца страха (Абу аль-Хауль, так на арабском называют египтяне Сфинкса) лишил суфийский фанатик, чтобы феллахи (крестьяне) не занимались идолопоклонничеством и не приносили статуе дары. За надругательство над своеобразным талисманом толпа его растерзала

Эта версия имеет право на существование, особенно учитывая, что изваяние долгое время было практически полностью засыпано песком, а на поверхности торчала лишь голова. Однако наиболее вероятной причиной отсутствия носа считается воздействие ветров и времени, в результате чего произошло естественное разрушение камня. По этой же причине статуе недостает накладной церемониальной бороды, которая, как считается, тоже когда-то присутствовала, как и верхняя часть царского головного убора с символами божественной власти. Миф №5: египтяне — это арабы Не дай бог обозвать египтянина арабом! Он воспримет это как оскорбление. Жители Страны пирамид считают себя потомками фараонов, но уж никак не арабских завоевателей, покоривших Египет лишь в VII веке. Спорить о происхождении современных египтян с ними можно до бесконечности. И когда словесных аргументов уже не хватает, собеседник выставляет напоказ ногу: "Смотри, видишь какая вытянутая стопа? Она же один к одному как на древнеегипетских изображениях!" В защиту такого весомого доказательства можно привести результаты многолетнего исследования National Geographic Genographic Project. Более десяти лет ученые работали над определением генетического профиля каждой страны мира, чтобы установить расовое и этническое происхождение человечества.

Анализ ДНК сотен коренных египтян выявил, что с арабами потомки фараонов соотносятся лишь на 17%. На 68% египтяне — исконные африканцы, точнее североафриканцы, кровь которых со временем разбавили евреи (4%), выходцы из Восточной Африки (3%), азиаты (3%) и жители Южной Европы (3%)

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По оценкам специалистов, древнее население мигрировало из Африки, и их путь пролегал через северо-восток Африки далее, на юго-запад Азии. Северо-восточные и арабские компоненты в Египте появились в результате миграционных процессов, когда мигранты возвращались обратно в Африку 10 тыс. лет назад с распространением сельского хозяйства, а потом, в VII веке, пришли арабы с Аравийского полуострова после появления ислама. Восточноафриканские компоненты в египетской генетике стали отражением внутренних потоков передвижения в сторону плодородного Нила, а появление южноевропейских и азиатских элементов обусловлено ролью, которую играл в свое время Египет в экономическом и культурном развитии Средиземноморского региона. Впрочем, и без глубоких исследований можно с уверенностью сказать, что египтяне пошли от предков-фараонов, которые на протяжении всей истории любили превозносить себя, в том числе и через гигантские статуи и колоссы. Недаром свою страну потомки древней цивилизации называют Умм ад-Дунья, что можно перевести как "мать мира (бытия)". Миф №6: бесправие египетских женщин Где и по сей день остается плодотворная почва для мифов — это современная жизнь египтян в быту.

Причем мифология здесь развивается как благодаря иностранцам, так и собственно египтянам, представляющим собой кладезь всевозможных поверий, суеверий и прочих верований, причем не всегда грамотных и корректных. За границей бытует мнение, что египетские женщины — бесправные существа, запертые в четырех стенах среди детей и кухни; у каждого уважающего себя египтянина четыре жены; все украшения женщина должна носить на себе на случай внезапного развода, чтобы ей было на что жить; за невесту платят выкуп верблюдами. Такое восприятие Египта идет из общего представления о жизни восточного, арабского общества, уходящего корнями в жизненный уклад, распространенный на Аравийском полуострове. Там все это можно встретить и поныне в силу устоев, традиций и обычаев. Но в Египте положение и женщины, и мужчины зависит от уровня образованности и степени религиозности семьи. В целом женщины наравне с мужчинами получают образование (причем школы в основной своей массе смешанные), учатся в вузах, устраиваются на работу, но, как правило, в вечерние смены обычно выходят мужчины, для девушек основное время работы — день. Большинство женщин достаточно свободно в своем выборе, хотя, безусловно, не обходится без советов отцов и братьев.

Сразу четыре жены — достаточно редкое явление. Ситуация в Египте такова, что порой и на первую свадьбу денег не хватает. Ведь по традиции жених не только оплачивает свадьбу, но и обеспечивает будущую жену квартирой, а обязанность семьи невесты — обеспечить обстановку в доме. Калым верблюдами распространен, скорей, в среде бедуинов, в городской квартире животных просто негде разместить, поэтому, как правило, все ограничивается шабкой — ювелирными украшениями на определенную сумму. Таковы традиции — кто-то им следует, кто-то обходит. Также нельзя однозначно говорить о том, что все египтяне — любвеобильные альфонсы, стремящиеся озолотиться и вырваться в Европу за счет богатой иностранной "дурочки". По-разному бывает. Курортные романы — это одно, чаще всего они заканчиваются ничем. Есть немало печальных историй неудачных браков, и еще больше — счастливых смешанных семей, где муж и жена стараются совместить разные культуры, привычки и традиции. Египет за последние лет 40 повидал очень многое.

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