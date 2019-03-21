Все итальянские мужчины — казановы, а мафия — бессмертна! Шесть мифов об Италии

Мафия, паста, пицца и Колизей — вот с чем чаще всего ассоциируется Италия. Сами итальянцы на такое схематичное и поверхностное представление о себе иностранцев искренне обижаются. Миф № 1: итальянская мафия Но больше всего их задевает, что некоторые высокомерные туристы в шутку, а иногда и всерьез говорят, что все итальянцы — мафиози. Этот тезис плотно закрепился в умах после незабвенного киношедевра "Крестный отец" да и других многочисленных фильмов Голливуда разного пошиба, где мафия в Нью-Йорке, например, часто итальянская. В Италии "Коза нострой" не гордятся, часто стыдятся. Наоборот, считают настоящими национальными героями бесстрашных борцов с мафией — судей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, погибших от рук мафиозных боссов. Мафия в Корлеоне (в центре Сицилии) скорее фольклор, чем что-то реально существующее. Мафию в современном общественном сознании принято критиковать и осуждать. Мафиозная и коррупционная идеология распространена в Италии не более, чем и в любой другой стране. Тем не менее у юга страны до сих пор сохраняется репутация колыбели всех мафий: не только "Коза ностры", но и "Ндрангеты" (из южной Калабрии), "Каморры" (Неаполь) и "Сакра корона унита" (южная Апулия). Мафия есть и на вполне благополучном севере, но не стоит преувеличивать ее роль в жизни итальянцев.

Описание Город Корлеоне, Сицилия © Stefano Montesi/Corbis via Getty Images

На самом деле само понятие мафии имеет вполне благородное сицилийское происхождение. Существует несколько версий возникновения этого слова. По одной, MAFIA — это аббревиатура девиза национально-освободительного восстания, вошедшего в историю под названием "Сицилийская вечерня". Сицилийцы восстали в 1282 году против правящей французской династии (которая в итоге была изгнана с острова) под лозунгом "Смерть Франции, вздохни Италия" (Morte alla Francia Italia Anela — MAFIA). В то же время многие исследователи видят в слове "мафия" арабские корни. Почти два столетия Сицилия находилась под властью арабов: в период между византийским владычеством и приходом норманнов в XI веке. От арабского влияния осталось немало следов в культуре, архитектуре, традициях и языке. Возможные этимологические корни "мафии" — в арабских словах, означающих "защиту бедных". Мафиями называли первые ополчения, возникшие на Сицилии в раннем Средневековье. Они охраняли сицилийских рыбаков и помещиков от набегов пиратов. Мафия оберегала семейную честь, часто боролась с несправедливостью и ущемлением власти, и поэтому была секретной организацией. В общем, "Спрут", повязавший политиков, чиновников и полицию, появился гораздо позже. Миф № 2: итальянский мужчина — мачо Они красивы, делают комплименты и, в отличие от многих других европейских мужчин, запуганных феминистками, считающих любые знаки внимания попытками домогательств, не стесняются публично выражать восхищение проходящей привлекательной девушкой. За итальянскими мужчинами сохранился шлейф славы дамского угодника Казановы. Они хорохорятся и гордятся собственным образом мачо в глазах иностранок. На самом деле итальянские мужчины — зачатую самые что ни на есть маменькины сыночки. Многие из них предпочитают не отрываться от юбки родительницы до пенсии и зависят от ее мнения (в том числе в выборе невест). Даже наиболее эмансипированные мужчины достаточно привязаны к своим матерям. Под маминым крылом от образа мачо остается один миф, хотя итальянцы очень стараются его поддерживать. На самом деле все объясняет история. Еще в Древнем Риме женщинам принадлежала важнейшая роль. Недаром почти за всеми императорами стояли могущественные женщины: Ливия — жена первого римского императора Августа — сумела обеспечить преемственность своему сыну (от предыдущего брака) Тиберию. Нерон стал императором благодаря своей матушке Агриппине. Жена Траяна обеспечила трон своему любимчику Адриану. Елена, мать Константина, повернула течение истории всей европейской цивилизации, убедив сына разрешить исповедовать христианство. Так что ищите женщину. Миф № 3: о прекрасной Джульетте Уже сказанное об итальянской женщине разрушает миф о нежной, невинной Джульетте, созданный с легкой руки Шекспира в бессмертной "повести, печальнее которой нет на свете". Если исходить из того, что английский классик взял за основу реальную историю любви молодых из итальянской Вероны, то образ Джульетты был сильно романтизирован. Есть версия, что в действительности Джульетте было не 14, а 18 лет от роду и она была расчетливой распорядительницей фамильного состояния.

Описание Невеста на балконе Джульетты в Вероне © REUTERS/Alessandro Garofalo

Итальянские женщины вполне прагматичны и практичны. Неслучайно в СМИ все чаще появляются сообщения о том, что женщины берут в свои руки управление мафиозными кланами или преступными группировками. Кроме того, итальянские женщины достаточно сварливы. Разумеется, это тоже сильное обобщение, потому что женщины, как и мужчины, везде есть разные. Миф № 4: в Италии живут итальянцы Считается, что Италия — это мононация. То есть, если не считать мигрантов, число которых достигает 10% от 60-миллионного населения, ни о какой многонациональности речь не идет. Но сами итальянцы часто считают себя таковыми только "по паспорту". На самом деле они — римляне, венеты, сарды, сицилийцы, лигурийцы, неаполитанцы. И это если не брать более узкие (и менее известные вне Италии) географические местности. Жители каждого (даже самого небольшого) района гордятся и свято хранят свои кулинарные традиции и лингвистические особенности. В своем большинстве диалекты — это самые настоящие языки, многие из которых имеют мало общего с современным итальянским литературным языком (и совершенно непонятные не только иностранцам, но и самим итальянцам из других регионов). В Альто-Адидже или Южном Тироле большинство населения — немецкоговорящие наследники Австро-Венгерской империи, в то время как у венетов свежи воспоминания о Светлейшей Венецианской республике, которую некоторые не против восстановить. Гордые жители Сардинии, потомки мавров, мало что общего имеют с обитателями материковой Италии, а те же сицилийцы считают себя "порабощенными" севером после объединения Италии в 1861 году. Да, Италия в ее современном виде — одно из самых молодых государств Европы, которое не так давно отметило свое 150-летие. И это при древнейшей и богатейшей истории этой земли. Когда же было образоваться настоящей мононации? Италия — это лоскутное одеяло. Миф № 5: итальянцы — образец стиля Италия всегда славилась своей дизайнерской мыслью. Это не только модельеры, но и законодатели мод в мебели, тканях, архитектуре, интерьерах, автомобилях и даже компьютерной технике. Знаменитая печатная машинка, а потом компьютер "Оливетти" были образцом дизайна задолго до "надкусанного яблока" Стива Джобса. Версаче, Валентино, Армани, Прада, Дольче и Габбана, Булгари (хотя у этой семьи греческие корни), Миссони, Трюссарди, Гуччи, Феррагамо, Фенди, а еще "Феррари", "Альфа ромео", "Дукати", "Мазерати" — хотя многие из этих марок уже не принадлежат итальянцам, они отражают их вкус. В то же время нынешние жители Апеннин одеваются уже давно не от кутюр.