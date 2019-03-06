"Проза Фазиля Искандера имеет лечебный эффект". К 90-летию классика

Счастлив, что судьба послала мне такого человека. Мы знакомы с 1963 года, жили рядом, и я очень хорошо помню Фазиля Абдуловича молодым и красивым. В нашем доме была квартира Союза писателей Абхазии, он в ней жил в тот период. Хорошо помню, как он любил, когда писал стихи, их громко читать. Вот так ходил и читал, а мы гоняли во дворе в футбол и слушали его бас. У него ведь была удивительная дикция... В 1979 году я приехал в Москву на стажировку, Искандер уже жил в столице. Сразу же пошел навестить Фазиля с Антониной, и как-то с первой встречи так устроилось, что я стал постоянным гостем Фазиля Абдуловича. Видимо, он очень скучал по Абхазии. К тому же для него это было тяжелое время: в конце 1978 года вышел альманах "Метрополь", опубликованный в обход официальной цензуры, и Искандера не печатали. Я взялся и организовал абхазскую помощь: друзья присылали вино, копченое мясо, сыр, мандарины. Фазиль был человек очень гордый и помощь не принимал, но это ведь были подарки из дома...

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"Невозможно не любить" Мы стали общаться ежедневно, я старался помогать, чем мог. Потихоньку вникал в его творчество, дела и заметил, что, когда его снова начали печатать, ему явно не доплачивали. Причем издатели делали все очень хитро — они выбирали интеллигентных пожилых дам, прекрасно образованных, которые приходили к Фазилю домой и говорили: "Вот, Фазиль Абдулович, получится напечатать только за такую сумму…" Ему, конечно, было неудобно отказывать, и он подписывал любые бумаги. Одному издателю всего лишь за $500 отдал эксклюзив на все свое творчество — сроком на пять лет! Мне, конечно, пришлось бегать за этим обманщиком и возвращать права. Тогда и предложил Фазилю Абдуловичу перевести общение с издателями на себя, очень быстро навел порядок, заставил платить Искандеру нормальные деньги. Мы очень хорошо понимали друг друга, как абхаз абхаза. Фазиля невозможно было не любить: умный, очень внимательный, при этом молчун, но замечал все! Это счастье — с таким человеком общаться! Один день общения с ним стоил, быть может, года общения с кем-то другим. Он, конечно, был удивительный человек, очень этичный. Для меня это была школа жизни, за что я до конца дней буду ему благодарен.

Описание Фазиль Искандер во время выступления на вечере, 1995 год © Сергей Микляев/ТАСС

Врожденный аристократизм Чем он меня поражал? Удивительной мудростью, врожденным аристократизмом. Порой я предпринимал попытки сделать с ним скрытое интервью, готовил вопросы, приходил к нему домой и начинал приставать. А он всегда отвечал так, что мне становилось стыдно: ну как же я сам не догадался, очевидные же вещи… Обсуждали все, самые разные понятия: подлость, предательство, прощение, все, все, все.

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Фазиль был удивителен еще и тем, что у него всегда было два подхода к ответам. Первый я называл "пластинкой" — когда он попросту не включался в разговор, пребывал в другом месте, отвлеченно думал, но при этом произносил отшлифованный и острый текст. Вроде и ответил на вопрос, но сам в разговоре не побывал. А вот для того, чтобы его раскрутить по-настоящему, надо было хороший коньяк взять, создать атмосферу, вовлечь… И когда он "включался", начинались поразительные вещи. Поражала его неожиданность, острота в абсолютно разных областях, он видел насквозь, подмечал такие нюансы! Его близкие друзья — Белла Ахмадулина, Булат Окуджава, Андрей Битов, Евгений Евтушенко — всегда поражались тому, насколько Фазиль непохожий, другой. Ахмадулина часто говорила, что мы все у него учились, как себя вести под давлением властей. Многие из моих знакомых, конечно, всегда расспрашивали меня о литературной жизни, потому что я постоянно общался с таким великим человеком. "Умственная армия" Искандера Писал Искандер с полной отдачей. Он пребывал как будто вне времени, и он это мог объяснить. И вот как. Для того чтобы писать, как он говорил, надо было собрать свою "умственную армию" и некоторое время быть вне суетности, только тогда появляется особая энергия — можно сесть и писать. Он любил писать дома. Когда творил, не замечал никого и ничего, практически не ел. С его женой Антониной мы страшно переживали, как бы он в голодный обморок не упал, — так уходил в творчество. Пару раз по его делам нужна была подпись. Мы с Антониной сидим на кухне, я говорю: "Тоня, что делать? Подпись нужна срочно". "Давай попробуем", — говорит она. Я к нему тихо зашел, а он меня не слышит. Десять минут пытался достучаться. Человек был в совершенном "огне", в трансе. Пришлось расписаться за него. Когда Фазиль очнулся, я ему, конечно, все рассказал. Он ответил с юмором: "Ты всегда подписывай. Но если вдруг что-то плохое подпишешь, я откажусь от этого, так и знай". Слава богу, его доверием я не злоупотреблял.

Описание Фазиль Искандер с супругой Антониной и президент Абхазии Сергей Багапш (на втором плане), 2009 год © Григорий Сысоев/ТАСС

"Фазиль всегда дышал свободно" Читают ли Искандера сегодня? Да, читают. Молодые люди больше любят книгу "Кролики и удавы". Она им понятна, у меня есть объяснение: раньше молодое поколение училось у старших — ремеслу, жизни, смотрело на старшее поколение как на учителей. Сейчас, когда у меня ломается смартфон, отдаю телефон детям, они быстрее справляются. Молодые люди сейчас смотрят на старшее поколение как на динозавров. Уже не учатся у них. Жаль, вечное в интернете не найти.

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