{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Креветки и панна котта. Как приготовить идеальный романтический ужин

СИНИЦЫН Сергей 
Шеф-повар, кулинарный эксперт, телеведущий
Сергей Синицын — о рецептах блюд, которые не оставят равнодушной вашу лучшую половину

Есть мнение, что мужчины если и готовят, то бывает это раз в году — на 8 Марта. Это расхожий стереотип, далекий от реальной жизни. Мужчины готовят чаще. Но накануне праздника оставим разговоры о гендерных стереотипах и поговорим о том, что приготовить для, надеюсь, предстоящего завтра романтического ужина. Есть несколько блестящих рецептов. Рассчитываю, что у вас в холодильнике припасены красная рыба и креветки.

1.Салат, креветки, панна кота 

Салат с артишоками, авокадо и мини-спаржей, заправленный кунжутным маслом

Что нужно (на 2 порции):

Листья салата (шпинат, микс, айсберг) — 2 горсти.

Артишоки маринованные — 3–4 шт.

Мини-спаржа бланшированная — 12 шт.

Оливки и маслины вкусные — 2 горсти.

Авокадо спелое — 1 шт.

Помидоры черри — 2 горсти.

На эту тему
Стейк или ничего. Как должен выглядеть идеальный мужской ужин

Оливковое масло — 4 ст. л.

Соль гималайская — 2–3 щепотки.

Сок лимона — 1 ст. л.

Жидкий мед — 1 ч. л.

Масло.

Что делать:

  • Нарвать листья салата средними кусками, выложить в глубокую миску две порции.
  • Оформить крупно нарезанными артишоками.
  • Добавить мини-спаржу, очищенный и нарезанный авокадо, маслины, оливки, разрезанные на две части помидоры черри.
  • Отдельно подготовить заправку: смешать оливковое масло, лимонный сок, гималайскую соль, мед и тщательно взбить.
  • Заправлять перед подачей или поставить заправку отдельно на стол.
  • Перед подачей сбрызнуть несколькими капями ароматного кунжутного масла на порцию.

Креветки в сливочно-коньячном соусе

Что нужно (на 2 порции):

Креветки 13/15 без головы очищенные — 14 шт.

Коньяк армянский — 30 мл.

Масло оливковое — 4 ст. л.

Базилик зеленый — 1 веточка.

Кетчуп сладкий — 2 ст. л.

На эту тему
Ешь и люби витамины. Как развивать правильные пищевые привычки

Соевый соус соленый — 6 ст. л.

Сливки средней жирности — 1/2 стакана.

Томаты черри для украшения — 1 горсть.

Булочка хлеба со злаками для подачи — 2–4 шт.

Что делать:

  • Подготовить все ингредиенты по пропорциям в разных соусниках, а креветки разложить красивым веером на тарелке, смазать маслом и накрыть пищевой пленкой, чтобы не заветривались.
  • Выставить все ингредиенты рядом с плитой, поставить сковороду с антипригарным покрытием на сильный огонь, выложить креветки и обжаривать их одну-две минуты, потом добавить коньяк и очень аккуратно, помня о технике безопастности, поджечь (конечно, поджигать нужно для большего эффекта — для вкуса это совсем не обязательно).
  • И сразу добавить к креветкам сливки, кетчуп, соевый соус, оливковое масло и рубленные листья зеленого базилика (10 листьев).
  • Выпарить сливки одну-две минуты до состояния соуса и выключить огонь.
  • У булочки отрезать верхушку, ложкой извлечь мякоть, выложить в нее креветки с соусом, украсив соцветием базилика и половинками разных помидоров черри.
  • Сразу подавать к столу. К этому шедевру прекрасно подойдет розовое вино или несладкий ягодный компот.
  • Десерт нужно подготовить накануне.

Панна котта с соусом "Кули"

Что нужно:

Жирные сливки — 1 стакан.

Молоко — 1/2 стакана.

Ванильная сахарная пудра — 3 ст. л.

На эту тему
Как сварить спасительный бульон. Рецепт на экстремальный случай и не только

Листовой желатин — 2,5–3,5 листа.

Для соуса можно использовать любое варенье — 100 г.

Что делать:

  • В прохладное молоко положить пластинки желатина и дать настояться десять минут.
  • Сливки прогреть, но не кипятить, добавить сахарную пудру с ванилью и соединить с желатином и молоком, аккуратно перемешать, чтобы растворился желатин.
  • Вылить в порционные формы: в две отдельные чашки и одну большую общую.
  • Отправить в холодильник для застывания на два часа и более.
  • После того как панна котта застынет, выложить сверху вкусное варенье или соус "Кули".
  • В зависимости от формата общения достать либо общее блюдо, либо порционное.
  • Наслаждаться нежным десертом и приятным общением.

2. Романтический завтрак и снова ужин

Гравлакс копченый со свекольным соком и цедрой лайма

Что нужно:

Семга или форель копченая — 400 г.

Сок свекольный — 1/2 стакана.

Цедра 1/4 лайма.

Коньяк — 30 мл.

Для подачи (на 2 порции):

Тостовый хлеб со злаками — 4 шт.

Сливочный сыр — 4 ст. л.

Лук зеленый рубленный — 1–2 пера.

Что делать:

  • Копченую семгу смазать свекольным соком или жмыхом с коньяком и цедрой лайма и оставить на ночь, чтобы филе пропиталось красивым цветом. Делать это рекомендую в перчатках, чтобы на руках не осталось улик и сюрприз получился.
  • Обернуть рыбу в пищевую пленку и оставить минимум на два-три часа, а лучше на всю ночь.

Для подачи:

Утром, пока ваша возлюбленная еще спит, сварить свежемолотый кофе или несладкий чай. Подать вместе со слегка обжаренными тостами со сливочным сыром и алыми лепестками тонко нарезанной рыбы. Посыпать перьями лука и отнести в спальню — это будет самое приятное пробуждение.

А потом, конечно, можно обдумать легкий и полезный ужин, например, из красной рыбы, приготовленной на пару, со свекольным соусом. Его можно подать с зелеными спагетти и соусом песто.

Что нужно:

Красная рыба, стейк 250–300 г. — 2 шт.

Масло оливковое — 4 ст. л.

Для алого свекольного соуса:

Сок свеклы — 1/2 стакана.

На эту тему
Если суп, то из шоколада. Как стать изобретателем вкуса, когда готовишь

Соль гималайская — 2 щепотки.

Перец черный молотый — 2 щепотки.

Сок лимонный — 1–2 ч. л.

Масло сливочное — 2–3 ст. л.

Что делать:

  • Филе лосося смазать оливковым маслом, слегка посолить и отправить в пароварку на восемь-десять минут.
  • В сотейнике слегка выпарить свекольный сок (три-пять минут), добавить сок лимона, соль, перец, холодное сливочное масло (заранее нарезать кубиками и убрать в морозилку), снять с огня и, помешивая ложкой, заливать маслом до получения соуса.
  • В отдельном сотейнике сварить спагетти, как написано на упаковке, слить воду, добавить соус песто и хорошо перемешать.
  • В глубокую тарелку вылить свекольный соус, слегка распределяя его по тарелке, в центр соуса выложить накрученные спагетти и сверху приготовленную на пару рыбу.
  • Блюдо прекрасно смотрится на белой или голубой тарелке.

3. Подарок соратницам по офису

Для любого женского коллектива на работе, в офисе или в колледже можно приготовить прекрасный подарок — конфеты ручной работы. Например, шоколадные трюфели в семенах чиа.

Что нужно:

Шоколад горький — 150–180 г. 

Сливки жирные — 60–70 мл.

Масло сливочное — 50 г.

Амаретто ликер — 1–2 ст. л.

Семена чиа — 1 стакан.

Что делать:

  • Шоколад поломать на мелкие куски, растопить вместе со сливками и сливочным маслом на водяной бане, но не перегреть, добавить ликер и, перемешивая, отставить в сторону.
  • Отправить шоколад в холодильник на 20–30 мин до застывания.
  • Ложкой брать порции шоколада и катать их в семенах чиа, чтобы они прилипли.
  • Далее шоколадные трюфели отправить в подготовленные подарочные коробки.

Я уверен, что подарок, приготовленный с душой и любовью, навсегда оставит приятные впечатления.

 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
В Новгородской области оборудовали базу для санитарной авиации
Это позволит оперативно готовить вертолет к эвакуации пациентов на территории региона
Читать полностью