Креветки и панна котта. Как приготовить идеальный романтический ужин

Есть мнение, что мужчины если и готовят, то бывает это раз в году — на 8 Марта. Это расхожий стереотип, далекий от реальной жизни. Мужчины готовят чаще. Но накануне праздника оставим разговоры о гендерных стереотипах и поговорим о том, что приготовить для, надеюсь, предстоящего завтра романтического ужина. Есть несколько блестящих рецептов. Рассчитываю, что у вас в холодильнике припасены красная рыба и креветки.
1.Салат, креветки, панна кота
Салат с артишоками, авокадо и мини-спаржей, заправленный кунжутным маслом
Что нужно (на 2 порции):
Листья салата (шпинат, микс, айсберг) — 2 горсти.
Артишоки маринованные — 3–4 шт.
Мини-спаржа бланшированная — 12 шт.
Оливки и маслины вкусные — 2 горсти.
Авокадо спелое — 1 шт.
Помидоры черри — 2 горсти.
Оливковое масло — 4 ст. л.
Соль гималайская — 2–3 щепотки.
Сок лимона — 1 ст. л.
Жидкий мед — 1 ч. л.
Масло.
Что делать:
- Нарвать листья салата средними кусками, выложить в глубокую миску две порции.
- Оформить крупно нарезанными артишоками.
- Добавить мини-спаржу, очищенный и нарезанный авокадо, маслины, оливки, разрезанные на две части помидоры черри.
- Отдельно подготовить заправку: смешать оливковое масло, лимонный сок, гималайскую соль, мед и тщательно взбить.
- Заправлять перед подачей или поставить заправку отдельно на стол.
- Перед подачей сбрызнуть несколькими капями ароматного кунжутного масла на порцию.
Креветки в сливочно-коньячном соусе
Что нужно (на 2 порции):
Креветки 13/15 без головы очищенные — 14 шт.
Коньяк армянский — 30 мл.
Масло оливковое — 4 ст. л.
Базилик зеленый — 1 веточка.
Кетчуп сладкий — 2 ст. л.
Соевый соус соленый — 6 ст. л.
Сливки средней жирности — 1/2 стакана.
Томаты черри для украшения — 1 горсть.
Булочка хлеба со злаками для подачи — 2–4 шт.
Что делать:
- Подготовить все ингредиенты по пропорциям в разных соусниках, а креветки разложить красивым веером на тарелке, смазать маслом и накрыть пищевой пленкой, чтобы не заветривались.
- Выставить все ингредиенты рядом с плитой, поставить сковороду с антипригарным покрытием на сильный огонь, выложить креветки и обжаривать их одну-две минуты, потом добавить коньяк и очень аккуратно, помня о технике безопастности, поджечь (конечно, поджигать нужно для большего эффекта — для вкуса это совсем не обязательно).
- И сразу добавить к креветкам сливки, кетчуп, соевый соус, оливковое масло и рубленные листья зеленого базилика (10 листьев).
- Выпарить сливки одну-две минуты до состояния соуса и выключить огонь.
- У булочки отрезать верхушку, ложкой извлечь мякоть, выложить в нее креветки с соусом, украсив соцветием базилика и половинками разных помидоров черри.
- Сразу подавать к столу. К этому шедевру прекрасно подойдет розовое вино или несладкий ягодный компот.
- Десерт нужно подготовить накануне.
Панна котта с соусом "Кули"
Что нужно:
Жирные сливки — 1 стакан.
Молоко — 1/2 стакана.
Ванильная сахарная пудра — 3 ст. л.
Листовой желатин — 2,5–3,5 листа.
Для соуса можно использовать любое варенье — 100 г.
Что делать:
- В прохладное молоко положить пластинки желатина и дать настояться десять минут.
- Сливки прогреть, но не кипятить, добавить сахарную пудру с ванилью и соединить с желатином и молоком, аккуратно перемешать, чтобы растворился желатин.
- Вылить в порционные формы: в две отдельные чашки и одну большую общую.
- Отправить в холодильник для застывания на два часа и более.
- После того как панна котта застынет, выложить сверху вкусное варенье или соус "Кули".
- В зависимости от формата общения достать либо общее блюдо, либо порционное.
- Наслаждаться нежным десертом и приятным общением.
2. Романтический завтрак и снова ужин
Гравлакс копченый со свекольным соком и цедрой лайма
Что нужно:
Семга или форель копченая — 400 г.
Сок свекольный — 1/2 стакана.
Цедра 1/4 лайма.
Коньяк — 30 мл.
Для подачи (на 2 порции):
Тостовый хлеб со злаками — 4 шт.
Сливочный сыр — 4 ст. л.
Лук зеленый рубленный — 1–2 пера.
Что делать:
- Копченую семгу смазать свекольным соком или жмыхом с коньяком и цедрой лайма и оставить на ночь, чтобы филе пропиталось красивым цветом. Делать это рекомендую в перчатках, чтобы на руках не осталось улик и сюрприз получился.
- Обернуть рыбу в пищевую пленку и оставить минимум на два-три часа, а лучше на всю ночь.
Для подачи:
Утром, пока ваша возлюбленная еще спит, сварить свежемолотый кофе или несладкий чай. Подать вместе со слегка обжаренными тостами со сливочным сыром и алыми лепестками тонко нарезанной рыбы. Посыпать перьями лука и отнести в спальню — это будет самое приятное пробуждение.
А потом, конечно, можно обдумать легкий и полезный ужин, например, из красной рыбы, приготовленной на пару, со свекольным соусом. Его можно подать с зелеными спагетти и соусом песто.
Что нужно:
Красная рыба, стейк 250–300 г. — 2 шт.
Масло оливковое — 4 ст. л.
Для алого свекольного соуса:
Сок свеклы — 1/2 стакана.
Соль гималайская — 2 щепотки.
Перец черный молотый — 2 щепотки.
Сок лимонный — 1–2 ч. л.
Масло сливочное — 2–3 ст. л.
Что делать:
- Филе лосося смазать оливковым маслом, слегка посолить и отправить в пароварку на восемь-десять минут.
- В сотейнике слегка выпарить свекольный сок (три-пять минут), добавить сок лимона, соль, перец, холодное сливочное масло (заранее нарезать кубиками и убрать в морозилку), снять с огня и, помешивая ложкой, заливать маслом до получения соуса.
- В отдельном сотейнике сварить спагетти, как написано на упаковке, слить воду, добавить соус песто и хорошо перемешать.
- В глубокую тарелку вылить свекольный соус, слегка распределяя его по тарелке, в центр соуса выложить накрученные спагетти и сверху приготовленную на пару рыбу.
- Блюдо прекрасно смотрится на белой или голубой тарелке.
3. Подарок соратницам по офису
Для любого женского коллектива на работе, в офисе или в колледже можно приготовить прекрасный подарок — конфеты ручной работы. Например, шоколадные трюфели в семенах чиа.
Что нужно:
Шоколад горький — 150–180 г.
Сливки жирные — 60–70 мл.
Масло сливочное — 50 г.
Амаретто ликер — 1–2 ст. л.
Семена чиа — 1 стакан.
Что делать:
- Шоколад поломать на мелкие куски, растопить вместе со сливками и сливочным маслом на водяной бане, но не перегреть, добавить ликер и, перемешивая, отставить в сторону.
- Отправить шоколад в холодильник на 20–30 мин до застывания.
- Ложкой брать порции шоколада и катать их в семенах чиа, чтобы они прилипли.
- Далее шоколадные трюфели отправить в подготовленные подарочные коробки.
Я уверен, что подарок, приготовленный с душой и любовью, навсегда оставит приятные впечатления.