Креветки и панна котта. Как приготовить идеальный романтический ужин

Есть мнение, что мужчины если и готовят, то бывает это раз в году — на 8 Марта. Это расхожий стереотип, далекий от реальной жизни. Мужчины готовят чаще. Но накануне праздника оставим разговоры о гендерных стереотипах и поговорим о том, что приготовить для, надеюсь, предстоящего завтра романтического ужина. Есть несколько блестящих рецептов. Рассчитываю, что у вас в холодильнике припасены красная рыба и креветки.

1.Салат, креветки, панна кота

Салат с артишоками, авокадо и мини-спаржей, заправленный кунжутным маслом

Что нужно (на 2 порции):

Листья салата (шпинат, микс, айсберг) — 2 горсти.

Артишоки маринованные — 3–4 шт.

Мини-спаржа бланшированная — 12 шт.

Оливки и маслины вкусные — 2 горсти.

Авокадо спелое — 1 шт.

Помидоры черри — 2 горсти.