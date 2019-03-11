Фантомный президент. Как в Алжире пытаются сохранить преемственность власти

Отправной точкой нынешних событий в Алжире, который нечасто появляется в ленте мировых информагентств, послужило выдвижение в феврале правящей коалицией действующего президента Абдельазиза Бутефлики на пятый президентский срок. 82-летний глава государства, перенесший в 2013 году тяжелый инсульт, с тех пор практически не появлялся на публике. Передвигаясь в инвалидном кресле и имея проблемы с речью, глава государства много времени проводил на обследованиях в зарубежных клиниках. Вызывающее решение президента За последние почти семь лет он ни разу вживую не обратился к нации. Как правило, его заявления зачитывали дикторы или официальные представители, а эфир телевидения изредка наполнялся беззвучными протокольными съемками. Однако эти обстоятельства не помешали политику в 2014 году одержать уверенную победу на выборах, и, похоже, на это же правящие круги рассчитывали и сейчас, но люди не захотели больше молчать и начались протесты.

На эту тему В армии Алжира заявили, что разделяют видение народа по поводу будущего страны

Решение о выдвижении Бутефлики выглядит тем более вызывающим, что после проведенной в 2016 году конституционной реформы было восстановлено ограничение президентских полномочий только двумя сроками по пять лет, снятое в пользу действующего президента в 2008 году. Эта поправка делает очередное продление мандата президента неконституционным в принципе. Фактически страной уже много лет управляет небольшая группа людей, куда входят представители армии, причем не из числа "ветеранов гражданской войны", которых Бутефлика, придя к власти, отправил на пенсию, а также бизнесмены и некоторые наиболее приближенные к президенту политики. Членами этой группы называют в первую очередь брата Бутефлики Саида, известного своей лояльностью к президенту начальника штаба армии и замминистра обороны Ахмеда Гаида Салеха, а также крупного алжирского бизнесмена и промышленника Али Хаддада, считающегося одним из богатейших людей страны. Не смогли договориться о преемнике Нынешний статус-кво, когда страной лишь де-юре управляет президент, давно превратившийся в некую фантомную фигуру, от чьего имени принимаются решения, вполне устраивает правящую верхушку. И если за все эти годы внутри нее так и не смогли договориться о преемнике, то сложно ожидать, что это будет сделано сейчас, когда народ внезапно отказался принимать навязываемое ему очередное виртуальное правление Бутефлики. И косвенно отсутствие компромиссной фигуры подтверждает недавнее "обращение" президента к народу, в котором он пообещал "в случае избрания его президентом в очередной раз объявить в течение года досрочные выборы в стране и уже не выдвигаться на них кандидатом". То есть даже на фоне массовых волнений власти предержащие продолжают проталкивать свой вариант, причем всеми правдами и неправдами. Сложно сказать, в курсе ли собственно президент того, какие заявления выпускаются в эфир от его имени. Тем временем алжирская оппозиция требует отставки Бутефлики, роспуска правительства и объявления в стране переходного периода. Здоровью президента "ничто не угрожает" Алжирская общественность призывает применить 102-ю статью конституции, предусматривающую в случае тяжелой и продолжительной болезни президента назначение председателя парламента временным главой государства с последующим проведением досрочных президентских выборов. Избирком заявляет о необходимости личного присутствия претендентов при подаче документов на регистрацию их кандидатами в президенты. Национальный совет профессионального объединения врачей Алжира предупреждает о недопустимости фальсификации медицинских справок, которые предоставляются в Конституционный совет. Но все эти призывы, требования, заявления остаются без ответа.

На эту тему В городах Алжира проходят студенческие манифестации против участия Бутефлики в выборах

В условиях, когда по малейшей утечке информации граждане страны пытаются понять, каково же реальное состояние здоровья президента (особенно в то время, когда он лежал в женевской клинике, а швейцарские газеты периодически публиковали материалы о резком ухудшении его самочувствия), министр почты, информационных и телекоммуникационных технологий Алжира Худа Иман Фераун неожиданно зачитывает в эфире обращение Бутефлики по случаю Международного женского дня, в котором президент приветствует мирные демонстрации. 10 марта Бутефлика вернулся на родину после более чем трехнедельного отсутствия. Предвыборный штаб как ни в чем не бывало заявил о завершении рутинного медицинского обследования президента, здоровью которого "ничто не угрожает". Куда движется Алжир К чему может привести дальнейшее игнорирование настроений общества, сложно сказать. Но очевидно, что градус страстей только нарастает. Когда в 2011 году заполыхали соседний Тунис, Египет, а следом и Ливия, Алжир выстоял. Тогда еще вполне дееспособный Бутефлика инициировал проведение реформ в стране, и пламя всепожирающей "арабской весны" обошло Алжир стороной. С годами ситуация в стране усугубилась. При этом старшее поколение — те, кто помнит гражданскую войну 1992–2002 годов, — очень чувствительно относится к возможным потрясениям: слишком свежа еще память о страшных событиях, унесших жизни 250 тыс. алжирцев. Поэтому к происходящему в стране они относятся с определенной толерантностью, в том числе и к фигуре пусть глубоко больного и немощного Бутефлики. Ведь в отличие от того же Туниса и отчасти Египта алжирцы в подавляющем большинстве не испытывают ненависти к президенту.

На эту тему Переизбраться, чтобы уйти. Почему алжирцы протестуют против Бутефлики

Напротив, многие до сих пор благодарны Бутефлике за то, что он смог остановить кровопролитие. Пусть не все простили ему акт общенационального примирения и амнистию исламистов, не совершивших тяжких преступлений, но восстановление мира, стабильности и спокойствия в стране, отмена чрезвычайного положения, формально действовавшего до 2011 года, а также последующее проведение ряда реформ и преобразований — это заслуга президента, которую бесспорно признают. Более того, живы еще те, кто помнит его роль в войне Алжира за независимость от Франции. Но в стране половина населения — в возрасте до 30 лет. Молодежь мало видела президента и готова действовать отчаянно и бесстрашно, так как многим из них нечего терять: высокая безработица, многолетняя стагнация, отсутствие перспектив — все это толкает студенчество и молодежь на улицы. Общество выжидает Молодежь составляет основную массу демонстрантов, которые стихийно и спорадически выходят в Алжире на акции протеста против пятого срока президента с конца февраля. По мнению аналитиков, молодежный характер народных выступлений во многом объясняет отсутствие явных идейных лидеров протестующих. По сути, это движение стало спонтанной реакцией на пренебрежение общественным мнением в условиях отсутствия в стране реальной оппозиции. Сейчас, даже несмотря на продолжающиеся митинги и выступления в Алжире, в обществе все равно сохраняется определенный выжидательный настрой. Жители еще надеются, что власти передумают и, возможно, отложат выборы (в прессе уже обсуждались сценарии отсрочки на 10–12 месяцев, спровоцированные некой утечкой информации из властных кругов). В любом случае, сейчас ключевой датой является 13 марта — крайний срок, когда Конституционный совет страны должен обнародовать списки кандидатов по завершении рассмотрения документов выдвиженцев.

На эту тему Россия может начать производить в Алжире автомобиль Lada