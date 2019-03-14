"Покидая Неверленд": скандальный и страшный фильм о Майкле Джексоне

Премьера четырехчасового документального фильма прошла на американском фестивале независимого кино Sundance в январе, а в начале марта его показал канал HBO.
Несмотря на внушительную продолжительность, картина быстро раскрывает свои намерения: после краткого перечисления всех регалий певца Робсон говорит о том, что Джексон домогался его в течение семи лет. Самое удивительное то, что изначально это даже звучит не как обвинение, а как констатация факта, с которым жертвы и их семьи до сих пор пытаются свыкнуться. Рид специально не торопит историю и обстоятельно показывает нам, как герои переходят от состояния невероятного счастья и любви к своему кумиру к разочарованию и ужасу от произошедшего. Это все выглядит жутко, и смотреть фильм очень тяжело. Сейфчак, Робсон и их родные как будто заново переживают все, что с ними произошло, и больше всего цепляет то, что они все равно не могут сдержать улыбку и радость от воспоминаний о встрече со знаменитостью. Они до сих пор любят его.
Робсон, успешный хореограф, работавший с Бритни Спирс, с раннего возраста был ярым поклонником Джексона: каждый квадратный метр в его комнате был заклеен плакатами музыканта, а каждое движение из его клипов было выучено Робсоном наизусть. В возрасте пяти лет он выиграл танцевальный конкурс и удостоился личной встречи с певцом во время его концертов в Брисбене и даже станцевал с ним на одной сцене под песню Bad. Десятилетний Сейфчак, в свою очередь, познакомился с музыкантом во время съемок рекламы для компании Pepsi в 1987 году и также не раз танцевал с ним на сцене.
Он вывозил целые семьи, включая бабушек и дедушек, в свое знаменитое поместье "Неверленд", звонил мальчикам и их матерям из туров и часами говорил с ними по телефону, отправлял письма по факсу, а потом стал брать их с собой. Дети быстро перекочевали из рук своих родителей в кровать к артисту, чьи ассистенты любили повторять, что "он сам как ребенок, да и вообще мухи не обидит". Рассказы улыбающихся матерей о шикарной жизни с частными самолетами и лимузинами перемежаются с историями сыновей, для которых безобидные детские игры постепенно переросли во взрослые. Так, Робсон скрупулезно вспоминает все потаенные уголки "Неверленда", где у них с Джексоном был секс. Ему на тот момент было семь лет.
Сейфчак же рассказывает холодящую душу историю о том, как, узнав о том, что он любит украшения, Майкл начал давать ему по кольцу за оказанные сексуальные услуги. Они ходили с ним вместе в магазин ювелирных украшений и покупали кольца для несуществующих подружек певца, хотя на самом деле они предназначались Джеймсу. Он до сих пор хранит шкатулку с этими украшениями, и когда он показывает каждое из колец на камеру, его руки трясутся.
Дружба Джексона с Сейфчаком и Робсоном стала походить на отношения настоящей пары. Каждому из них он говорил о том, что никому нельзя доверять, особенно женщинам, и рассказывать о том, что они делают, — тоже, так как тогда их разлучат навсегда и посадят в тюрьму. Джексон менял маленьких мальчиков, как подружек, и каждый год у него был новый фаворит.
В 1993 году один из них, 13-летний Джордан Чандлер, обвинил знаменитость в растлении малолетних, и Сейфчак с Робсоном, тогда уже отправленные певцом в резерв, свидетельствовали в его пользу. Их семьи, обеспокоенные выдвинутыми обвинениями, поверили ложным свидетельствованиям своих детей, а весь мир — в невиновность звезды. Джексон вышел сухим из воды, откупившись $23 млн, а Робсон уже через несколько дней приехал с мамой в "Неверленд" и снова спал в одной кровати с музыкантом. В 2005 году против него снова выдвинули обвинения, но суд признал его невиновным. Робсон опять защищал его перед присяжными, так как даже в 22 года не мог оценить масштабов того, что натворил Джексон. Оба героя фильма решились подать на певца в суд только после его смерти. Оба иска были отклонены и находятся на апелляции.
Родители же Джордана Чандлера оценили моральный ущерб за растление их сына в $30 млн, но согласились на 23. Неудивительно, что многие годы Джексону удавалось отмахиваться от всех подозрений, так как все можно было оправдать "жаждой денег и славы". Вряд ли бы эти люди оставили своего ребенка ночевать в одной комнате с незнакомым мужчиной, но ведь это был Майкл Джексон — кумир, которого они любили и которому поклонялись. Никого не волновало, что он все время появляется под руку с маленькими мальчиками и организует вечеринки с детьми в своем поместье. Он же звезда!
Семья Джексона, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки медикаментов, сразу же после выхода фильма назвала его "публичным линчеванием". По их словам, "создателей этого фильма не интересовала правда, они никогда не брали интервью ни у кого, кто знал Майкла, кроме этих двух лжесвидетелей и членов их семей". Хотя, судя по их словам, они сами не готовы принять страшную правду, поэтому проще ее агрессивно отрицать и защищаться от всех судебными исками — семья певца подала в суд на HBO в связи с решением канала показать документальный фильм.
"Покидая Неверленд" не только рассказывает об ужасающей подноготной Майкла Джексона, но и ставит вопрос о том, что теперь делать с его творческим наследием. Решение этого вопроса ярко продемонстрирует, готово ли общество наконец-то не закрывать глаза на то, что неудобно и неприятно, что заставляет нас пересмотреть наши принципы и идеалы, или все-таки снова придумает какое-то удобоваримое оправдание, снова объяснит все жаждой денег и славы и продолжит жить дальше как ни в чем не бывало.