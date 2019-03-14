"Покидая Неверленд": скандальный и страшный фильм о Майкле Джексоне

Премьера четырехчасового документального фильма прошла на американском фестивале независимого кино Sundance в январе, а в начале марта его показал канал HBO. Несмотря на внушительную продолжительность, картина быстро раскрывает свои намерения: после краткого перечисления всех регалий певца Робсон говорит о том, что Джексон домогался его в течение семи лет. Самое удивительное то, что изначально это даже звучит не как обвинение, а как констатация факта, с которым жертвы и их семьи до сих пор пытаются свыкнуться. Рид специально не торопит историю и обстоятельно показывает нам, как герои переходят от состояния невероятного счастья и любви к своему кумиру к разочарованию и ужасу от произошедшего. Это все выглядит жутко, и смотреть фильм очень тяжело. Сейфчак, Робсон и их родные как будто заново переживают все, что с ними произошло, и больше всего цепляет то, что они все равно не могут сдержать улыбку и радость от воспоминаний о встрече со знаменитостью. Они до сих пор любят его.

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Робсон, успешный хореограф, работавший с Бритни Спирс, с раннего возраста был ярым поклонником Джексона: каждый квадратный метр в его комнате был заклеен плакатами музыканта, а каждое движение из его клипов было выучено Робсоном наизусть. В возрасте пяти лет он выиграл танцевальный конкурс и удостоился личной встречи с певцом во время его концертов в Брисбене и даже станцевал с ним на одной сцене под песню Bad. Десятилетний Сейфчак, в свою очередь, познакомился с музыкантом во время съемок рекламы для компании Pepsi в 1987 году и также не раз танцевал с ним на сцене.

В течение многих лет Джексон обхаживал семьи обоих мальчиков (и как потом выяснится позже не только их): он сбегал из своего поместья, чтобы смотреть мультики, есть попкорн, гулять, играть и устраивать пижамные вечеринки со своими новоиспеченными друзьями. Родственники жертв не раз говорят о том, что воспринимали звезду, как их нового сына, потому что он вел себя, как ребенок

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Он вывозил целые семьи, включая бабушек и дедушек, в свое знаменитое поместье "Неверленд", звонил мальчикам и их матерям из туров и часами говорил с ними по телефону, отправлял письма по факсу, а потом стал брать их с собой. Дети быстро перекочевали из рук своих родителей в кровать к артисту, чьи ассистенты любили повторять, что "он сам как ребенок, да и вообще мухи не обидит". Рассказы улыбающихся матерей о шикарной жизни с частными самолетами и лимузинами перемежаются с историями сыновей, для которых безобидные детские игры постепенно переросли во взрослые. Так, Робсон скрупулезно вспоминает все потаенные уголки "Неверленда", где у них с Джексоном был секс. Ему на тот момент было семь лет. Сейфчак же рассказывает холодящую душу историю о том, как, узнав о том, что он любит украшения, Майкл начал давать ему по кольцу за оказанные сексуальные услуги. Они ходили с ним вместе в магазин ювелирных украшений и покупали кольца для несуществующих подружек певца, хотя на самом деле они предназначались Джеймсу. Он до сих пор хранит шкатулку с этими украшениями, и когда он показывает каждое из колец на камеру, его руки трясутся. Дружба Джексона с Сейфчаком и Робсоном стала походить на отношения настоящей пары. Каждому из них он говорил о том, что никому нельзя доверять, особенно женщинам, и рассказывать о том, что они делают, — тоже, так как тогда их разлучат навсегда и посадят в тюрьму. Джексон менял маленьких мальчиков, как подружек, и каждый год у него был новый фаворит. В 1993 году один из них, 13-летний Джордан Чандлер, обвинил знаменитость в растлении малолетних, и Сейфчак с Робсоном, тогда уже отправленные певцом в резерв, свидетельствовали в его пользу. Их семьи, обеспокоенные выдвинутыми обвинениями, поверили ложным свидетельствованиям своих детей, а весь мир — в невиновность звезды. Джексон вышел сухим из воды, откупившись $23 млн, а Робсон уже через несколько дней приехал с мамой в "Неверленд" и снова спал в одной кровати с музыкантом. В 2005 году против него снова выдвинули обвинения, но суд признал его невиновным. Робсон опять защищал его перед присяжными, так как даже в 22 года не мог оценить масштабов того, что натворил Джексон. Оба героя фильма решились подать на певца в суд только после его смерти. Оба иска были отклонены и находятся на апелляции.

Через историю двух семей Рид показывает ужасающий портрет современного общества, которое превращает знаменитостей в настоящих идолов. Родителям Сейфчака и Робсона было проще поверить в непогрешимость Джексона и в течение многих лет отдавать своих детей на заклание педофилу, чем поверить в то, что их кумир может оказаться монстром

Родители же Джордана Чандлера оценили моральный ущерб за растление их сына в $30 млн, но согласились на 23. Неудивительно, что многие годы Джексону удавалось отмахиваться от всех подозрений, так как все можно было оправдать "жаждой денег и славы". Вряд ли бы эти люди оставили своего ребенка ночевать в одной комнате с незнакомым мужчиной, но ведь это был Майкл Джексон — кумир, которого они любили и которому поклонялись. Никого не волновало, что он все время появляется под руку с маленькими мальчиками и организует вечеринки с детьми в своем поместье. Он же звезда!

Обожествление обществом знаменитостей дает им автоматическую индульгенцию, тогда как те, кто идет против них, сразу же объявляются злодеями. Борьба с власть имущими, конечно, никогда не была простым делом, но если, например, тот же Харви Вайнштейн был невероятно влиятельным, но мало кому известным вне профессионального сообщества, то Джексон был одним из самых знаменитых и любимых людей в мире, повелитель миллионов сердец

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