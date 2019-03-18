Спрос на кобальт как стратегический металл. При чем здесь Илон Маск

Фьючерсы на кобальт не входят в число наиболее популярных контрактов, торгуемых на товарных биржах. Этот металл остается в тени таких популярных биржевых товаров, как золото, серебро, платина, медь и алюминий. Между тем мировой рынок кобальта за несколько последних лет пережил довольно серьезные перемены, что нашло самое живое отражение в динамике цен на этот металл. В качестве основного ценового ориентира для определения цены на кобальт выступает динамика соответствующих фьючерсов на Лондонской бирже металлов. За двухлетний период с начала 2016 года до начала 2018 года эти контракты подорожали более чем в 4 раза, с $22 тыс. до $95 тыс. за тонну. Не менее масштабным стало и их последующее годовое падение от долгосрочного максимума в район $30 тыс. за тонну.

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Справедливости ради стоит отметить, что это не самое крупное историческое движение цен на кобальт. В конце 1970-х годов стоимость этого металла повышалась в 20 раз в связи с ростом политической напряженности в бассейне реки Конго, когда молодая Республика Конго переживала бурный переходный период после провозглашения политической независимости от Франции. Однако мы еще вернемся к значимости Республики Конго для мирового рынка кобальта, а пока стоит остановиться на роли кобальта в современном промышленном производстве. Злой горный дух Средневековья Кобальт — это серебристо-белый, слегка желтоватый металл с розоватым или синеватым отливом. Его название происходит от немецкого слова Kobold, переводимого как "домовой" или "гном". Средневековые горняки нередко получали отравления при переплавке кобальтовых минералов, из которых выделялся ядовитый газ. Внешне кобальтовая руда была очень похожа на серебряную. Но она не давала драгоценного металла при обжиге. Этот эффект приписывался проделкам злого горного духа Кобольда. Позднее, по мере развития металлургической науки, из ранее бесполезных руд был получен новый неизвестный металл. Он получил созвучное название "кобальт". Тогда же стало известно, что именно соединения этого элемента окрашивают стекло в очень красивый синий цвет. В настоящее время кобальт находит достаточно широкое применение в целом ряде промышленных отраслей. Перечислим лишь его наиболее значимые роли: использование соединений кобальта для изготовления красок, а также в керамическом производстве;

применение кобальтовых сталей и сплавов в качестве магнитного материала. Их отличные магнитные характеристики породили широкую востребованность кобальта в автоматике, электротехнике, радиотехнике, ракетной и космической технике;

твердые кобальтовые сплавы широко используются при производстве металлообрабатывающих инструментов. Они применяются при изготовлении поверхностей деталей, подвергающихся сильному износу. Это способствует востребованности кобальта в составе авиационных и космических двигателей;

специфические свойства кобальта используются в химической промышленности. Он применяется как катализатор некоторых процессов и как компонент для производства кислотоупорных сплавов. Ключевой же областью промышленного потребления кобальта является производство электроники и аккумуляторных батарей. Эти активно растущие сегменты и породили недавний взлет цен на указанный металл. Например, изготовление одного смартфона потребует около 5–10 грамм кобальта. Для производства ноутбука необходимо порядка 30 грамм этого металла. Ну а аккумулятор современного электромобиля включает в себя до 20 килограммов кобальта. Блестящие перспективы кобальта Широкие перспективы растущего рынка электрокаров едва ли вызывают у кого-то серьезные сомнения. В этом плане недавний взлет цен на кобальт можно воспринимать как своеобразный "фальстарт". Ожидания резкого роста спроса на этот металл опередили реальность. Иными словами, в 2016–2017 годах мы наблюдали спекулятивный рост цен на кобальт. Однако это вовсе не значит, что у кобальта как у промышленного металла больше не будет блестящего будущего. Не секрет, что с середины 2020-х годов многие государства начнут отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на законодательном уровне. С учетом этого и некоторых других факторов массовый переход жителей земли на электромобили остается лишь вопросом времени.

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Впрочем, технический прогресс также не стоит на месте. Конкуренцию кобальту как компоненту литий-ионных аккумуляторов могут составить новые разработки на основе такого материала, как графен. Но следует учесть, что в отличие от таких металлов, как никель и хром, кобальт все же незаменим во многих промышленных производствах. Поэтому его можно вполне обоснованно относить к классу стратегических металлов. Кобальт от "Норникеля" Возвращаясь к значению Республики Конго для мирового рынка кобальта, стоит отметить, что на территории этого государства находится около половины мировых запасов этого металла. Эта же страна выступает и мировым лидером в объемах добычи кобальтсодержащего сырья. Помимо Конго и Замбии кобальт в промышленных количествах производится в Китае, России, Австралии и Канаде. Традиционным источником кобальта является его побочная выработка при производстве никеля. Классическим примером такого производства выступает российская компания ГМК "Норильский никель". Ее подразделения поставляют на мировой рынок металлический кобальт и сульфат кобальта в виде порошка с содержанием порядка 21% металла. А изначально добываемая на месторождениях "Норникеля" руда включает в себя смесь таких металлов, как никель, медь, палладий, платина, золото, серебро и родий. Вместе с тем на фоне недавнего дефицита в Республике Конго увеличилось производство кобальта как самостоятельного металла. Причем около половины кобальта в Конго добывается местными жителями незаконно, кустарным способом. При этом увеличение промышленной и кустарной добычи в Конго сумело перекрыть более скромное, чем ожидалось, увеличение суммарного спроса со стороны автопроизводителей. Свою лепту в этот процесс внес и рост производства кобальта в Китае. Кроме того, заметно возросла роль вторичного металла, получаемого из электронного и аккумуляторного лома. Илон Маск и кобальтовый пузырь Говоря об опередившем свое время взлете цен на кобальт, никак нельзя не упомянуть пресловутого Илона Маска. Именно эта масштабная фигура современности стала одним из непосредственных факторов формирования и последующего разрушения двухлетнего кобальтового пузыря. Компания Tesla уже длительное время не может добиться целевых темпов производства одноименных электромобилей. Таким образом, потенциально необходимые запасы металлического кобальта пока остались невостребованными. Однако современные электромобили семимильными шагами движутся к состоянию, когда их уже можно будет называть зрелым продуктом. Крупнейшие мировые автопроизводители усиленно работают над собственными моделями электрокаров, которые вскоре будут массово предлагаться на рынке.

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