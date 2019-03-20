"Не впутывать бизнес в политику". Что предлагается противопоставить санкциям США

Андрей Шитов — о том, "пора ли продавать доллары" и что мешает россиянам "жить в два-три раза богаче"

Бизнес хотел бы находиться вне политики, но сознает свою зависимость от нее. Он сожалеет, что известная теория Карла Маркса об экономическом базисе и идеологической надстройке на самом деле не подтверждается практикой. Таково одно из неожиданных впечатлений, оставшихся у меня от недавней дискуссии по поводу российско-американских деловых связей на полях Недели российского бизнеса в Москве. Конференция, устроенная Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) и Валдайским клубом, официально была посвящена "экономическому сотрудничеству России и США в условиях неопределенности". Для себя же я пытался прояснить вопрос о том, видит ли сейчас бизнес хоть какой-то "свет в конце тоннеля" российско-американских отношений. "Ошибка марксизма"? Про то, экономика ли определяет сейчас политику или, скорее, наоборот, ведущий встречи спросил Захара Смушкина, который возглавляет ведущую российскую целлюлозно-бумажную компанию "Группа "Илим" и развивает крупные совместные проекты с американскими партнерами. Тот без колебаний ответил: "Конечно, наоборот, абсолютно". И добавил, что исходный постулат — "это просто ошибка марксизма". Следом и руководитель Американо-российского делового совета Дэниел Рассел с притворным сожалением посетовал: "Хотелось бы, чтобы марксизм работал". Разумеется, только в смысле заинтересованности в том, "чтобы экономический базис действительно определял политическую надстройку", а решения принимались "рационально, на основе набора фактов". Подразумевалось, что пока доминирует политика, опирающаяся порой на эмоции, об этом можно только мечтать. И в основном докладе на сессии, представленном экспертом из московской Высшей школы экономики Дмитрием Сусловым, одна из ключевых рекомендаций сводилась к тому, что "следует максимально деполитизировать сохраняющиеся экономические отношения с США и не позиционировать их как средство улучшения политических связей". Бизнес не хочет быть подпоркой Более того, авторы доклада призывали отказаться от попыток подстегнуть двустороннее экономическое сотрудничество "сверху" — во имя улучшения политических отношений. На их взгляд, такого рода усилия, в том числе и путем создания "разного рода комиссий и групп высокого уровня", в нынешних условиях не только не дадут желаемого результата, но и "могут оказаться губительными". Поскольку, во-первых, вызовут лишь дополнительное раздражение "руководства и политических элит США", а во-вторых, сами же и "укажут американским законодателям и исполнительной власти, против кого еще стоит вводить санкции".

На эту тему США сняли санкции с "Русала" и En+. Как компании этого добились

Кстати, эти самые санкции США против России, по мнению составителей доклада, "не только не будут отменены в ближайшие годы, а то и десятилетия, но, напротив, будут весьма вероятно ужесточаться". Хотя при обсуждении данной темы участники дискуссии в один голос указывали, что, например, с карательными мерами против РУСАЛа и En+ американцы перестарались и только сами себе навредили. Соответственно, можно надеяться, что они вряд ли станут вновь наступать на те же грабли: не случайно, например, Минфин США рекомендовал не вводить санкции против госдолга России. Однако заявлений, наполненных уверенностью в том, что таких ограничений не будет, все же не прозвучало. А для противодействия санкциям предлагалось улучшать деловой климат и повышать инвестиционную привлекательность нашей экономики. Заочный спор Как известно, на прошлогоднем июльском саммите в Хельсинки президенты России и США договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы капитанов российского и американского бизнеса и призвана была бы содействовать развитию взаимной торговли и инвестиций. В США тот саммит сочли для Трампа провальным, и идея заглохла. Но в российском МИД мне теперь подтвердили, что с повестки дня она не снята и американцам о ней при удобном случае напоминают. В итоге получается как бы заочный спор между нашими бизнесменами и дипломатами. Признаться, мне он нравится — хотя бы как наглядная демонстрация того, что принимаемые в верхах решения могут и оспариваться, причем публично. Президент РСПП Александр Шохин на конференции говорил, что, на его взгляд, у России и США сохраняются шансы — пусть и невысокие — поладить на политическом уровне.

На эту тему Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

"Надо забыть о том, что мы, ведя бизнес-диалог, помогаем нашем лидерам, политикам", — сказал глава предпринимательского объединения. "Есть возможность начать с политических отношений", — добавил он. В контексте доклада, тезисы которого Шохин озвучивал и поддерживал, это можно было понять и как "подачу" властям: вы, мол, сначала договоритесь между собой, а там и за бизнесом дело не станет. Пока же мы лучше будем держаться на заднем плане. "Афишировать опасно" Просматривались и другие подтверждения такого подхода. Тот же Смушкин начал свое выступление с еврейского анекдота про три степени нужды: "когда нет денег, когда совсем нет денег и когда пора продавать доллары". Так вот, пока еще, на его взгляд, доставать последнюю заначку нет резона. На примере собственной компании он доказывал, что российско-американский бизнес в целом неплохо себя чувствует. Готовит новые проекты, против которых "никто не говорит и полслова", во всяком случае, пока. Президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказывал, что уже в нынешнем году ездил на церемонии открытия трех новых российских заводов компаний из США. Но при этом подчеркивал, что журналистов на эти церемонии не приглашали, поскольку "афишировать считается опасным".

На эту тему За что США вводили санкции в отношении России

"Если заметят, то закроют, — пояснил специалист опасения предпринимателей. — И непонятно, кто закроет: то ли американцы, то ли россияне. То есть лучше потише себя вести". Суслов убедительно доказывал, что Россия и США реально нужны друг другу как деловые партнеры и что бизнес между ними скорее жив, чем мертв. Для примера он приводил официальную статистику по инвестициям и противопоставлял ей корпоративную. По официальным данным, объем накопленных американских инвестиций в российскую экономику сегодня оценивается в $3,3 млрд. Но при этом прошлогодний опрос 72 американских компаний в России показал, что только у них сумма таких вложений составляла $82,6 млрд. По убеждению исследователя, вывод ясен: статистика не отражает всей полноты картины, включающей торговлю и инвестиции через третьи страны и офшоры, а реально "США уверенно входят в первую пятерку экономических партнеров России". Китайский фактор Специалист убежден, что обеим сторонам имеет смысл дорожить опытом сотрудничества и наращивать его. Например, он считает, что перед американцами можно и нужно ставить вопрос о заведомом отказе от применения санкций там, где это взаимовыгодно, — скажем, в сферах, связанных с развитием Сибири и Дальнего Востока. Я тут же проконсультировался с американцами и переспросил, почему это опять-таки не подсказка удобной санкционной мишени для упертых русофобов из Конгресса США. Суслов ответил, что американцы не заинтересованы в сближении России и Китая и не станут "стрелять себе в ногу", тем более что на них в этом смысле давят еще и их союзники в Японии и Южной Корее. Это действительно весомый довод, который нередко звучит и в США.

На эту тему Чей ход? Москва и Вашингтон держат паузу