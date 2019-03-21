Кино скучное, но важное: воспитание нравов в "Стертой личности"

О том, почему иногда кино важно как социальное, а не художественное высказывание

В четверг в российской прокат выходит картина молодого американского режиссера Джоэла Эдгертона, рассказывающая о конверсионной терапии и ее последствиях. "Стертая личность" — это адаптация мемуаров американского писателя Гаррарда Конли, который подростком подвергся конверсионной терапии. Конверсионная терапия — набор псевдонаучных практик, направленных на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную с помощью психологических и религиозных вмешательств. Эта терапия псевдонаучна, так как нет никаких доказательств того, что можно заставить человека сменить сексуальную ориентацию. Несмотря на сильную критику научного сообщества и сомнительные методы, она все еще законна более чем в тридцати американских штатах, поэтому фильмы на эту тему важны и актуальны.

На эту тему Пышки и королевы: как Голливуд создает удобное кино под прикрытием борьбы за права женщин

Девятнадцатилетний Джаред — сын баптистского пастора Маршалла (Рассел Кроу) и тихой и мягкосердечной Нэнси (Николь Кидман), которая не привыкла перечить мужу. Через ряд сложносочиненных флешбэков мы узнаем историю о том, как Джаред понял, что он гей, и рассказал об этом своим верующим родителям. Те, посоветовавшись со знающими людьми, определили его на курс конверсионной терапии в религиозной организации "Любовь в действии". Сложно анализировать фильм Эдгертона, не сравнивая его с картиной "Неправильное воспитание Кэмерон Пост" Дезире Акхаван на ту же тему. Оба, как по госзаказу, вышли в прошлом году ("Стертая личность" дошел до российского проката с опозданием). Только в фильме Акхаван вместо мальчика жертвой терапии становится девочка в исполнении Хлои Грейс Морец. При этом если Акхаван сосредотачивается исключительно на ужасах самого процесса насильной и бесполезной переделки личности с неправильной на правильную и в итоге снимает даже не про саму терапию, а про взросление и принятие себя, то цели Эдгертона явно шире.

Описание Кадр из фильма "Стертая личность" © UPI Россия

В отличие от легковесной инди-драмы он берет предельно серьезный и мрачный тон и пытается убить всех зайцев одним выстрелом: ему важно рассказать не только про самоидентификацию героя, но и про эволюцию его отношений с родителями, а также поймать динамику между пациентами терапии и, конечно, рассказать про ее страшные в своей нелепой серьезности методы. Из-за этого повествование приобретает слишком фрагментарный характер, когда хочется узнать подробнее об отдельных частях истории, но режиссер слишком стремителен, чтобы делать остановки

Эта хитроумная конструкция не разваливается благодаря сильному и не всегда очевидному актерскому составу. Главный удар Эдгертон принял на себя и сыграл усатого то ли проповедника, то ли терапевта Виктора Сайкса, который пытается найти истоки нетрадиционной сексуальной ориентации в грехах родственников пациентов или в их недостаточной мужественности/ женственности. В этом ему помогает бывший заключенный и верующий человек в исполнении Фли (тот самый Фли из Red Hot Chili Peppers). Еще один музыкант, австралийский певец Сиван Трой, отметился в роли пациента, который советует Джареду притворяться и не отсвечивать. В фильме даже есть любимец Каннского фестиваля и надежда всего канадского кино режиссер Ксавье Долан — открытый гей по жизни и рьяный поклонник конверсионной терапии в фильме, дошедший в своем радикализме до того, что избегает любых физических контактов с людьми. Судя по фингалу под глазом, окружающие его принципов не придерживаются. Еще один своеобразный реверанс в сторону Долана — одна из пассий Джареда — канадский художник по имени Ксавье. Всем этим героям не хватает экранного времени, в том числе и Кидман с Кроу.

Описание Кадр из фильма "Стертая личность" © UPI Россия

Последняя с пергидрольными волосами, накладными ногтями и сумочками в стразах здесь смотрится гораздо интереснее, чем с желтыми зубами и кругами под глазами в фильме "Время возмездия" Карин Кусамы. Герои двух австралийских актеров получились до карикатурности американские, но отнюдь не одномерные. Несмотря на грозные речи во время воскресных служб, очевидно, что Маршалл любит своего сына и, по его мнению, причиняет ему боль во благо. Самым интересным в фильме являются даже не муки самоопределения Джареда и не глупости терапии, а именно внутреннее преобразование родителей. Нэнси как будто в первый раз в жизни не идет у кого-то на поводу, а принимает самостоятельное решение; не принимает жизнь, как есть, а начинает критически осмысливать ее. А пастор постепенно приходит к тому, что ради любви к сыну ему нужно не насильно изменить его сущность на более удобную и приятную, а измениться самому.

Описание Кадр из фильма "Стертая личность" © UPI Россия

Этот вывод Эдгертон экстраполирует на все общество, которому проще принять существование организаций, которые изгоняют из людей гомосексуальность, как бесов, нежели принять факт того, что сексуальная ориентация может быть разной