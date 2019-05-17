Почему в моде молоко из орехов, семечек и круп и как его приготовить самому

За последние несколько лет растительное молоко снискало такую оглушительную популярность, что без стеснения сбросило с пьедестала коровье. А ведь именно оно долгое время считалось самым полезным. Теперь с напитками из орехов, семечек и круп готовят абсолютно все: ароматные каши и кремовые супы, "сливочное" мороженое и шоколадные муссы, ароматную выпечку и капучино с высокой пенкой. А овсяное молоко объявлено мировым трендом нынешнего года. Первое растительное молоко — миндальное — появилось в Средние века, чтобы заменять продукты животного происхождения во время религиозных постов. Христиане добавляли его в питательное пюре из зеленого горошка, которое ели вместо мясного бульона. Персы варили в Рамадан традиционный десерт — миндальную кашу. На Руси постное веяние подхватили чуть позже — в XVII веке — и готовили легкий напиток из разных орехов, семян конопли или мака, приправляя им супы и другие блюда вместо коровьего молока и сметаны. Почему не обычное молоко Современная популярность растительного молока как в России, так и во всем мире связана с несколькими причинами. Во-первых, коровье молоко уже не то. Раньше животные целый день паслись на лугу и жевали сочную траву, тогда как теперь они прозябают в стойлах на зерновом откорме и лечатся антибиотиками, следы которых иногда просачиваются в напиток. Поэтому совсем не без причины многие относятся к молоку с опаской. Плюс промышленное производство рафинированных продуктов и долгоиграющей еды с вредными добавками привело к тому, что все больше людей и детей жалуются на непереносимость молочного сахара, лактозы, и белка казеина. На коровье молоко бывает и обычная аллергия.

Помимо этого многие, причем не только вегетарианцы и веганы, если и не отказываются, то добровольно сокращают в своем рационе животные продукты в пользу фруктов, овощей, круп, бобовых, орехов и семечек. Медики давно признают, что чем больше мяса и молочных продуктов мы едим, тем сильнее закисляется наш организм, что чревато снижением иммунитета, развитием хронических заболеваний и внутренних воспалений. Растительная кухня не только полезно ощелачивает, но в ней нет и "плохого" холестерина, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Но на самом деле молоко из орехов, семечек и круп никогда бы не стало таким популярным, если бы не новые, необычные и вкусные блюда, которые можно с ним приготовить. Для меня нет вкуснее овсяной каши, чем на кокосовом молоке, с хорошенько помятым вилкой бананом и горстью свежей голубики. Или острого карри с нутом и вялеными томатами и матча-латте — опять же на нем. Нежно люблю пудинг из семян чиа на домашнем миндальном молочке со свежей малиной и веточкой мяты. И без ума от яркого крем-супа из шпината на кешью-молоке с пряной гвоздикой. Что популярно в России Сейчас в России в тренде кокосовое и овсяное молоко. Вкус кокоса горячо полюбился россиянам, и он действительно делает многие блюда и напитки неповторимыми. Овсяное же полюбилось за кремовость, экономичность и простоту в приготовлении. А пенка из него взбивается — пальчики оближешь.

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В основном растительное молоко популярно в десертах и напитках, из основных блюд — это пока карри и супы. Например, с прошлого года и до сих пор по всем кофейням гремит зеленый и голубой матча-латте, в основу которого лег полезный и тонизирующий японский порошковый чай. Очень популярны грибной и тыквенный крем-супы. А кофе и пряный чай на соевом, миндальном или кокосовом молоке уже вошли в привычку. На завтрак в кафе и ресторанах часто предлагают питательный пудинг из семян чиа, а на десерт — шоколадный мусс или панна-котту. И чаще всего — на кокосовом или миндальном молоке, которое стало классикой. Выпечка тоже набирает обороты. Торты, покрытые ганашем и с кешью-кремом, пироги на цельнозерновой муке, кружевные блинчики, пышные оладьи, воздушные вафли, ванильные и шоколадные маффины. Причем для рецептов, где нужен кефир, растительное молоко тоже подходит — достаточно добавить в него немного яблочного уксуса и дать свернуться за 10 минут. Как приготовить растительное молоко Конечно, самое простое — купить молоко в магазине. Но это имеет смысл в случае кокосового и соевого, которые сложно и муторно готовить. Покупное молоко очень сильно отличается по вкусу от домашнего и часто содержит лишние, неполезные ингредиенты: стабилизаторы, эмульгаторы, соль и сахар. А ведь все, что нужно, — это главный ингредиент и вода. Вкусное молочко получается из миндаля, кешью, фундука, хэмпа (семян конопли), кедровых, бразильских и грецких орехов, макадамии, готового риса или киноа и сырого геркулеса. Семечки, например кунжутные и подсолнечные, горчат, поэтому придется сбалансировать их вкус чем-то сладким.

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Для этого я добавляю несколько фиников, сладкую специю корицу или предварительно замоченный ванильный стручок. А чтобы сделать молоко более интересным или пряным — мускатный орех, гвоздику, имбирь, куркуму со щепоткой черного перца, морскую соль или натуральный какао. Есть у растительного молока один секрет. Чтобы оно получилось действительно полезным, орехи и семечки нужно предварительно замачивать. Этот прием активирует в них полезные вещества и помогает избавиться от фитиновой кислоты, которая сильно тормозит усвоение витаминов и минералов. Миндальное молоко Мое самое любимое молоко — миндальное. Оно очень нежное, с приятным сладковатым вкусом. И универсальное — им можно заменить коровье молоко в любом блюде. К тому же в нем много "витамина красоты" Е. Оно также содержит магний и кальций.

Что нужно (на 3 ст.) Сырой миндаль — 1 ст.

Фильтрованная или бутилированная вода — 3 ст. Что делать Замочить миндаль на ночь в питьевой воде.

Слить воду и хорошо промыть орехи.

Положить орехи в чашу блендера, залить водой и взбить до однородности, начиная с низкой скорости и постепенно ее увеличивая.

Процедить через несколько слоев марли.

Хорошо отжать марлю со жмыхом. Этот рецепт универсальный — просто замените миндаль на другой орех, семечку или готовую крупу, например рис или киноа (их замачивать перед варкой не нужно). Кешью, которые уже термически обработаны, достаточно замочить на два-четыре часа. А чтобы приготовить овсяное молоко, замочите один стакан сырого геркулеса на 30 минут, промойте его и измельчите в блендере с четырьмя стаканами воды. Хранится любое растительное молоко долго — пять дней в холодильнике в герметично закрытой посуде. Кстати, не спешите выбрасывать жмых — из него можно сделать миндальную муку, например для шикарных марципановых конфет или нежной выпечки. Для конфет лучше высушить жмых в дегидраторе при температуре не выше 40 градусов. Так в муке останутся все полезные витамины и минералы. Но если вы будете печь с миндальной мукой, есть вариант проще и быстрее. Застелите противень коричневой бумагой для выпечки, выложите на него все, что осталось от приготовления молока, и сушите три-четыре часа при температуре 50 градусов с открытой дверцей. После этого измельчите высушенный жмых в кофемолке. Шоколадно-банановый милкшейк Это один из моих любимых полезных десертов, которые обожают все мои друзья и, конечно же, дети. Что нужно Любое растительное молоко (лучше кокосовое или миндальное) — 1 ст.

Спелый банан — 1 шт.

Натуральный какао-порошок — 1 ст. л.

Молотая корица — ½ ч. л.

Натуральный ванильный экстракт — 2–3 капли Что делать Положить все ингредиенты в блендер и взбить до однородной консистенции. Морковный крем-суп на кокосовом молоке Этот пряный и нежный суп — моя палочка-выручалочка на кухне. Он быстро готовится, сытный и нравится всем: вроде простой морковный, а в то же время необычный и интересный.