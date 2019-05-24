Певица, что рисует дождь. Чем российская эстрада обязана Анжелике Варум

Когда редакторы развлекательных телепрограмм хотят напомнить, с чего начинала Анжелика Варум, они вынимают из архивов клип на песню "Человек-свисток" 1992 года. В нем 23-летняя попрыгунья в подтяжках, больших очках и фуражке передразнивает инспектора ДПС (Игоря Угольникова), тщетно пытавшегося управлять всеми людскими потоками сразу: и на дороге, и в родной коммуналке, и в стране в целом. "Но не жалеет он ни о чем, он лихо слеплен родным "совком", — описывает певица то ли михалковского Дядю Степу, то ли приговского Милицанера, то ли вовсе будущего "самого честного сотрудника ГИБДД" из "Нашей Russia". Под конец он натурально сходит с ума и видит себя в каждой из трех линз светофора. "Так грустно, что хочется курить", — резюмирует каждый куплет Варум, превращая безумный фарс в экзистенциальную драму. "Человек-свисток", словно по сценарию, каждый раз вводит певицу в краску и заставляет оправдываться: время, мол, было такое. Будь редакторы чуть любопытнее и смелее, они бы обнаружили казусы совсем иного порядка: бытовой мистицизм в видеозарисовке "Барабашка", нудистский пляж — в "Вавилоне" и мыльные пузыри на елках в "Полуночном ковбое". Однако самый яркий бриллиант ранней Варум — труднообъяснимый черно-белый клип на "Трехкокосовую песню". В нем лирическая героиня Варум признается, что написала этот опус ржавым гвоздем на картоне "как-то утром под Тамбовом, выпив мерзлого кефира". И тут же, прямо в песне, с досадой отмечает, что соотечественники едва ли оценят ее произведение: "...их былинное сознание не приемлет компромисс". Все это происходит возле бассейна, рядом с которым сидят двое мужчин в образе африканских туземцев и многозначительно чистят бананы. "Плод тропического манго жму в гранёный я стакан!" — раз за разом повторяет Варум, сидящая, надо полагать, под кокосом, точнее, под тремя. До "Чапаева и Пустоты" Виктора Пелевина оставалось еще пять лет, и, кажется, никто в стране не мог тогда похвастаться таким воображением.

Описание Анжелика Варум © Александра Яковлева/ТАСС

Проще всего увидеть в этом причуды едва оперившейся артистки и постсоветский китч, если бы не одно "но". Следующие тридцать лет показали достаточно внятно: это была собственная хартия вольностей Варум, от которой она не отказалась до сих пор. Утренняя звезда Мария (настоящее имя певицы) Варум родилась во Львове в семье советского композитора и аранжировщика Юрия Варума и театрального режиссера Галины Шаповаловой. Переехав в Москву, вчерашняя школьница попробовала стать профессиональной актрисой, но поступить в театральный институт, знаменитую "Щуку", ей не удалось. Имея домашнее музыкальное образование, Варум решила, что это знак: нужно петь. Отец, не понаслышке знавший, сколько сил отнимает сцена, был резко против, но все же взял дочь к себе на студию. Вскоре Мария стала бэк-вокалисткой озорной "Комбинации", а затем — уже под псевдонимом Анжелика Варум — записала свои первые сольные вещи "Здравствуй и прощай" и "Полуночный ковбой". Последнюю через полгода пел весь "Олимпийский" на гала-концерте "Утренней звезды". Выпуск полноценной пластинки был не за горами.

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Альбом "Good bye, мой мальчик" содержал десять историй беззащитной мальвины, которые одновременно подкупали босяцкими мотивами "Комбинации" и нравами провинциального кабака и вместе с тем заводили в тупик высоким "штилем". Песни Варума на стихи актера "Современника" и поэта Кирилла Крастошевского были полны гипнотического минора, холодных дождей, "усталости сердца" и неминуемых расставаний. Они работали в том же эмоциональном регистре, что и жалобная мольба "Ласкового мая": тот же детдомовский надрыв про несправедливость судьбы и жестокость мира, только с бантами и рюшами. Правда, в отличие от Юрия Шатунова, у Варум той поры не было не то что образа, а даже амплуа, объясняющего ее поведение в песне или на сцене. Вместо него был странный словарь, непонятный жизненный опыт и набор противоречивых типажей: непорочное дитя, без пяти минут невеста, обманутая жена, страстная разлучница, старая дева — кто? Человек-свисток. Девочка на шаре Уже через год все изменилось. Альбом "Ля-ля-фа" связал разнородные элементы ипостасей Варум в крепкий узел и ввел на российскую эстраду новый узнаваемый образ воздушной певицы-дюймовочки. Сперва он появился в клипе "Художник, что рисует дождь", но окончательно утвердился два года спустя в "Осеннем джазе". Одна и та же девочка на шаре, движимая дуновением ветра, шепчет и красиво читает стихи, носит платья-флаконы и хлопает ресницами. Описавшая фигуру, манеру, стиль и предназначение Варум, обманчиво простая и емкая формула "Ля-ля-фа", была на самом деле композиторской шуткой отца, поднявшего фрагмент партитуры в заголовок. Она же была и переводом хрестоматийного французского "Cherchez la femme" на нижегородский "Шерше ля фам" об извечном поиске женщины. К тому времени уже был записан "Городок" — пронзительный шлягер со слезами на глазах, предугадавший скорое наступление эпохи "Старых песен о главном" и ностальгии как главного творческого метода. "Вернуться" захотели решительно все, включая тех, кто не покидал родину и ничего не терял. "Городок" при этом не был лоснящимся и примирительным ретро; он скорее походил на оммаж "Городу золотому" Хвостенко и БГ, наивному детскому раю и потерянному ощущению дома как такового. Когда дуэт телекомиков Ильи Олейникова и Юрия Стоянова поставил "Городок" завершающей темой одноименной передачи, памятник российским поискам утраченного времени был завершен.

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Тогда же сложился художественный миф Варум как артистки и недостижимый идеал как кумира: ажурная лирика, осиная талия, робкий вокал и мягкие переливы мелодий. "Платочки белые, глаза печальные" — можно сказать и так. Главные конкурентки Варум из числа "новых лиц" тех лет — Татьяна Овсиенко, Алена Апина и Татьяна Буланова — играли куда более прямолинейную музыку и озвучивали горькую женскую долю. Варум выбирала полутона и подсвечивала нюансы. Настроение ее лучших песен середины 1990-х — это смятение. Она не рыдает и не кричит вслед, не обещает вечной любви и не рискует последним; чаще всего она что-то предчувствует и сомневается в себе. "Расставанье впереди — печальных глаз не отводи", — предупреждала Варум и себя, и слушательниц. Королева Супружеский и творческий союз Варум с Леонидом Агутиным кардинально изменил репертуар певицы и ожидаемо добавил ее музыке латиноамериканских мелодий и искрящейся романтики. На контрасте с "босоногим мальчиком" восковой силуэт Варум воспринимался еще более утрированно, если не карикатурно: сатиновые платья, худоба кокаинетки, кружева, перчатки выше локтя и бабочки в животе. "Королева", — спел тогда Агутин и был прав. В следующие десять лет, вплоть до конца 2000-х, он был основным автором Варум, подарив ей "Все в твоих руках" и "Февраль". Признанные самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса, они редко выступали отдельно, предпочитая сольным концертам большие совместные программы. В студии Варум, будто в отместку, пыталась примерить на себя более актуальный танцевальный звук Moloko и диско-аккорды Кайли Миноуг, попутно сменив десятки причесок в клипах.

Описание Анжелика Варум © Вячеслав Прокофьев/ТАСС