Электоральный "квиддич", израильский плей-офф. Почему Израиль опять пойдет на выборы

Ночью в Кнессете 21-го созыва бурлили нешуточные страсти. Вновь избранные израильские парламентарии спустя лишь месяц после присяги проголосовали в первые минуты нового дня, 30 мая, за самороспуск. Сначала во втором, а затем — и в третьем чтении. Секретарь называла имена каждого из 120 депутатов, и тот говорил, выступает он за или против прекращения полномочий парламента.
Закон был выдвинут партией "Ликуд" самого Биньямина Нетаньяху, который должен был за 42 дня сформировать правительственную коалицию, но не уложился в отведенный срок, который истек за считаные минуты до начала голосования по самороспуску — 29 мая в 23:59.
Удивление израильтян
Сегодня утром удивленные до глубины души израильтяне звонили на радио и спрашивали у ведущих: как так случилось, что полномочия по формированию коалиции не были переданы Бени Ганцу — бывшему главе Генштаба Израиля и лидеру блока правоцентристских партий "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые", по цветам израильского флага — прим. ТАСС), который, как и "Ликуд" Нетаньяху, получил 35 мест в парламенте по итогам выборов 9 апреля? Все знали, что у Нетаньяху не выходит сформировать правительство. Все думали, что это право после истечения срока перейдет Ганцу, как это было в феврале 2009 года, когда его получил сам Нетаньяху после того, как отказалась от попыток создания кабинета после серии неудач бывшая министр иностранных дел и глава победившей на выборах партии "Кадима" Ципи Ливни. Нетаньяху с 2009 года бессменно возглавляет уже четвертое подряд правительство. И оно — пятое в его карьере, первый раз он был премьером во второй половине 1990-х годов.
Ведущие в ответ раз за разом объясняли, что ночью Кнессет принял закон о самороспуске. Что впервые в истории современного Израиля осенью состоятся повторные выборы. Что это уже вторые выборы за полгода, чего также не случалось никогда ранее. И что Нетаньяху таким образом опередил президента Реувена Ривлина, который уже сегодня, 30 мая, мог бы предоставить Ганцу две недели на формирование кабинета в случае, если в Кнессете не набралось бы 61 голоса за самороспуск. Но теперь народ вновь зовут к урнам для голосования уже 17 сентября, так как поддержали закон 74 депутата.
Ведущие соглашались, что предыдущие выборы прошли почти вчера — всего лишь 9 апреля. И что кое-где еще даже остались висеть предвыборные плакаты и постеры. И что происходит что-то немыслимое, и что это опять будет стоить миллиарды шекелей. И что в местной политике происходит такое, что черт ногу сломит.
Ведущие, которые смотрели трансляцию происходящего ночью в зале Кнессета, говорили слушателям, что те многое потеряли, если спали в это время. Что это были чуть ли не самые драматичные моменты политической истории страны за десятилетия. И что живая политическая драма разыгрывалась прямо перед глазами, а по накалу страстей она была похожа то ли на финальный матч, то ли на последнюю серию очень жесткого и сложного сезона какого-то телесериала.
Известно, что следующий виток коалиционной драмы стартует сразу после выборов 17 сентября. Фактически с момента роспуска Кнессета началась еще одна предвыборная кампания. До тех пор премьер-министром остается Биньямин Нетаньяху. И это — первый результат произошедшего.
Нетаньяху выпускает "Гарри Поттера"
Для того чтобы остаться у власти, Нетаньяху планомерно и настойчиво развивал с конца прошлой недели сюжетную вилку, если продолжать аналогию с кинематографом. Премьер методично наращивал давление на потенциальных партнеров по коалиции, добиваясь от них подписей под соглашением о создании правительства. Он неоднократно говорил, что сделает все возможное для формирования кабинета. И ему верили. Ведь в начале октября Нетаньяху предстоят досудебные слушания по делам о коррупции, а пресса писала, что премьер намерен защититься законом о неприкосновенности депутатов, что в окружении самого главы правительства, естественно, отрицают. Но для этого ему необходимо большинство в Кнессете, а также время. И если с большинством все зависит от результатов выборов, то со временем все совсем плохо: на момент слушаний парламентарии Кнессета 22-го созыва, скорее всего, еще не успеют принести присягу.
Но параллельно еще в воскресенье Нетаньяху, как опытный драматург, начал вплетать в сюжет противоположную по вектору линию. 26 мая он поручил депутату от своей партии Мики Зохару подготовить законопроект о самороспуске парламента. Все происходило четко, по часам, как любит Нетаньяху. Текст был утвержден в предварительном чтении в понедельник. Во вторник Кнессет проголосовал за него в первом чтении, а в среду утром подготовил его уже к окончательному утверждению на тот случай, если коалицию собрать так и не удастся.
И здесь ближайшая аналогия — квиддич, игра, придуманная Джоан Роулинг. Собственно, все партии долго играли в поле в погоне за стандартными очками — депутатскими креслами. Были у команд свои взлеты и падения. Затем, когда Нетаньяху понял, что победы по очкам не выходит, а президент по закону мог отдать право играть сопернику, премьер выпустил на поле своего "Гарри Поттера" — Мики Зохара, который поймал золотой мяч и остановил игру. Формально Нетаньяху победил, ведь он остался премьером. Но такая удача, как золотой мяч, как известно, выпадает редко. А выборы опять близко… И это — второй результат коалиционной драмы.
Семь камней и перчатка бесконечности
Кстати, чтобы наглядно объяснить, что же вынудило Нетаньяху выпускать "Поттера", отлично подойдет аналогия из другой киновселенной, на этот раз — Марвел. Задачей Нетаньяху было создание устойчивой коалиции из шести правых и религиозных партий, прошедших в Кнессет после выборов 9 апреля. Вместе они получили 65 из 120 мест в Кнессете — это устойчивая коалиция, которая могла просуществовать годы. По официальным результатам, партия "Ликуд" Нетаньяху получила 35 депутатских кресел, ультраортодоксальные партии ШАС и "Яхадут ха-Тора" — по восемь, "Наш дом — Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны Авигдора Либермана — пять, столько же — у Союза правых партий и четыре места у "Кулану". Все партии после выборов рекомендовали Ривлину поручить формирование правительства коалиции именно Нетаньяху, и президент сделал это. Премьер пообещал коалицию в кратчайшие сроки и ушел на переговоры. Через первые положенные 28 дней он запросил продление срока еще на 14 дней, и президент дал ему их. Но коалиция из шести камней так и не поместилась в перчатку бесконечности…
Первый камень — "Ликуд" — сомнений не вызывал. Второй камень — "Кулану" — был настолько близок к партии премьера, что слился с ней перед самороспуском Кнессета. Союз правых партий был образован прямо перед выборами и был готов к работе в правительстве любой ценой. А вот три остальных камня все время выталкивали друг друга.
То партия Либермана вставала на место, но выпадали две религиозные, то наоборот. Нетаньяху даже пытался использовать седьмой камень, о котором также говорилось в комиксах "Марвел". Он пытался зазвать в коалицию рабочую партию "Авода". Но социалисты получили очень мало мест в парламенте 9 апреля и сейчас готовы к избранию новых лидеров с тем, чтобы вернуться на политический олимп, откуда их изгнали правые четверть века назад.
Нетаньяху, если верить прессе, пытался даже переманить некоторых депутатов от "Кахоль-Лаван", но и это не удалось. И тем и другим нужна власть, а потому — и выборы, а потому они не вошли в правительство Нетаньяху. И когда не получилось собрать перчатку, премьер закончил игру через золотой мяч, так и не дав Ганцу даже почувствовать запах власти.
Призыв ортодоксов
Премьер в очередной раз продемонстрировал безупречные навыки, отличную технику и новые изощренные приемы политического боя. Все шло как по нотам. А разбилась лодка опять о тот же риф — законопроект о призыве в Армию обороны Израиля ортодоксальных иудеев.
Примечательно, что закон этот, выдвинутый несколько лет назад партией НДИ Либермана, был утвержден в предварительном чтении в прошлом году еще предыдущим составом Кнессета. Либерман тогда был министром обороны. Следующие чтения закона были запланированы на конец 2018 года. Но Кнессет 20-го созыва находился у власти с 2015 года, почти рекордные четыре года. И Либерман в ноябре решил перехватить у Нетаньяху пальму первенства в объявлении выборов и ушел в отставку, покинув кресло главы оборонного ведомства в знак протеста против слишком мягкой политики премьера в отношении сектора Газа. Но Нетаньяху оправился от подножки, укрепил коалиционную дисциплину и выборы объявлять не стал.
Однако когда к концу года пришло время рассматривать закон Либермана о призыве в первом чтении, коалиция без его участия не была к этому готова. И Нетаньяху посчитал, что этот документ можно использовать как формальный повод для роспуска Кнессета и объявления выборов в удобное для него время.
Суть документа, как объясняет ее Либерман, состоит в том, что он усиливает положения закона о всеобщей воинской обязанности в Израиле и регулирует на уровне законодательства предоставление отсрочек учащимся религиозных учебных заведений. Нетаньяху не возражает напрямую против этого закона, но в ходе политических баталий последних дней он говорил, что тот не нужен, так как есть закон о призыве и инструкции к нему. Религиозные партии выступали жестко против закона в редакции Либермана, и эта их позиция не меняется уже долгие месяцы.
Теперь дальнейшая судьба этого закона еще более туманна. Нетаньяху сразу после роспуска Кнессета обвинил Либермана в том, что тот "во второй раз вынуждает страну идти на ненужные выборы из-за собственного политического эго". Он также обвинил главу партии НДИ в том, что он "является частью левых, так как он свергает правые правительства". Уже днем Либерман ответил на обвинения Нетаньяху, заявив, что их выдвигает премьер, живущий в Кейсарии (престижный прибрежный город к северу от Тель-Авива, считается электоральной "вотчиной" левых — прим. ТАСС), человеку, который живет в поселении Нокдим на Западном берегу реки Иордан. Но это уже совсем другая история.
Острая нерукописная драма израильских выборов уже высвечивает еще одну странную пьесу, которую пишет прямо сейчас американская администрация, пытаясь продавить обещанную в начале политической карьеры Дональда Трампа "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию. Еще недавно были заявления, что готовый план будет обнародован после создания правительства Израиля. Но в середине мая пресс-служба Белого дома сообщила, что США и Бахрейн планируют организовать форум по экономическим аспектам готовящейся Вашингтоном "сделки века" с 25 по 26 июня в Манаме. Как писали израильские СМИ, там американцы хотели попытаться уговорить арабские страны поддержать задумку главы своей администрации. Теперь, после того, как стало ясно, что коалиция в Израиле будет сформирована не раньше чем к концу осени, семинар в Бахрейне теряет вообще практически всякий смысл. И это — еще один, уже третий бесспорный итог завершившегося электорального сезона в Израиле наравне с двумя другими: Нетаньяху остается у власти, но выборы опять скоро.