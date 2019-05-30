Электоральный "квиддич", израильский плей-офф. Почему Израиль опять пойдет на выборы

Ночью в Кнессете 21-го созыва бурлили нешуточные страсти. Вновь избранные израильские парламентарии спустя лишь месяц после присяги проголосовали в первые минуты нового дня, 30 мая, за самороспуск. Сначала во втором, а затем — и в третьем чтении. Секретарь называла имена каждого из 120 депутатов, и тот говорил, выступает он за или против прекращения полномочий парламента. Закон был выдвинут партией "Ликуд" самого Биньямина Нетаньяху, который должен был за 42 дня сформировать правительственную коалицию, но не уложился в отведенный срок, который истек за считаные минуты до начала голосования по самороспуску — 29 мая в 23:59. Удивление израильтян Сегодня утром удивленные до глубины души израильтяне звонили на радио и спрашивали у ведущих: как так случилось, что полномочия по формированию коалиции не были переданы Бени Ганцу — бывшему главе Генштаба Израиля и лидеру блока правоцентристских партий "Кахоль-Лаван" ("Бело-голубые", по цветам израильского флага — прим. ТАСС), который, как и "Ликуд" Нетаньяху, получил 35 мест в парламенте по итогам выборов 9 апреля? Все знали, что у Нетаньяху не выходит сформировать правительство. Все думали, что это право после истечения срока перейдет Ганцу, как это было в феврале 2009 года, когда его получил сам Нетаньяху после того, как отказалась от попыток создания кабинета после серии неудач бывшая министр иностранных дел и глава победившей на выборах партии "Кадима" Ципи Ливни. Нетаньяху с 2009 года бессменно возглавляет уже четвертое подряд правительство. И оно — пятое в его карьере, первый раз он был премьером во второй половине 1990-х годов. Ведущие в ответ раз за разом объясняли, что ночью Кнессет принял закон о самороспуске. Что впервые в истории современного Израиля осенью состоятся повторные выборы. Что это уже вторые выборы за полгода, чего также не случалось никогда ранее. И что Нетаньяху таким образом опередил президента Реувена Ривлина, который уже сегодня, 30 мая, мог бы предоставить Ганцу две недели на формирование кабинета в случае, если в Кнессете не набралось бы 61 голоса за самороспуск. Но теперь народ вновь зовут к урнам для голосования уже 17 сентября, так как поддержали закон 74 депутата.

Описание Голосование в Кнессете © EPA-EFE/ABIR SULTAN

Ведущие соглашались, что предыдущие выборы прошли почти вчера — всего лишь 9 апреля. И что кое-где еще даже остались висеть предвыборные плакаты и постеры. И что происходит что-то немыслимое, и что это опять будет стоить миллиарды шекелей. И что в местной политике происходит такое, что черт ногу сломит. Ведущие, которые смотрели трансляцию происходящего ночью в зале Кнессета, говорили слушателям, что те многое потеряли, если спали в это время. Что это были чуть ли не самые драматичные моменты политической истории страны за десятилетия. И что живая политическая драма разыгрывалась прямо перед глазами, а по накалу страстей она была похожа то ли на финальный матч, то ли на последнюю серию очень жесткого и сложного сезона какого-то телесериала. Известно, что следующий виток коалиционной драмы стартует сразу после выборов 17 сентября. Фактически с момента роспуска Кнессета началась еще одна предвыборная кампания. До тех пор премьер-министром остается Биньямин Нетаньяху. И это — первый результат произошедшего. Нетаньяху выпускает "Гарри Поттера"

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Для того чтобы остаться у власти, Нетаньяху планомерно и настойчиво развивал с конца прошлой недели сюжетную вилку, если продолжать аналогию с кинематографом. Премьер методично наращивал давление на потенциальных партнеров по коалиции, добиваясь от них подписей под соглашением о создании правительства. Он неоднократно говорил, что сделает все возможное для формирования кабинета. И ему верили. Ведь в начале октября Нетаньяху предстоят досудебные слушания по делам о коррупции, а пресса писала, что премьер намерен защититься законом о неприкосновенности депутатов, что в окружении самого главы правительства, естественно, отрицают. Но для этого ему необходимо большинство в Кнессете, а также время. И если с большинством все зависит от результатов выборов, то со временем все совсем плохо: на момент слушаний парламентарии Кнессета 22-го созыва, скорее всего, еще не успеют принести присягу. Но параллельно еще в воскресенье Нетаньяху, как опытный драматург, начал вплетать в сюжет противоположную по вектору линию. 26 мая он поручил депутату от своей партии Мики Зохару подготовить законопроект о самороспуске парламента. Все происходило четко, по часам, как любит Нетаньяху. Текст был утвержден в предварительном чтении в понедельник. Во вторник Кнессет проголосовал за него в первом чтении, а в среду утром подготовил его уже к окончательному утверждению на тот случай, если коалицию собрать так и не удастся.

Описание Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © EPA-EFE/ABIR SULTAN

И здесь ближайшая аналогия — квиддич, игра, придуманная Джоан Роулинг. Собственно, все партии долго играли в поле в погоне за стандартными очками — депутатскими креслами. Были у команд свои взлеты и падения. Затем, когда Нетаньяху понял, что победы по очкам не выходит, а президент по закону мог отдать право играть сопернику, премьер выпустил на поле своего "Гарри Поттера" — Мики Зохара, который поймал золотой мяч и остановил игру. Формально Нетаньяху победил, ведь он остался премьером. Но такая удача, как золотой мяч, как известно, выпадает редко. А выборы опять близко… И это — второй результат коалиционной драмы. Семь камней и перчатка бесконечности Кстати, чтобы наглядно объяснить, что же вынудило Нетаньяху выпускать "Поттера", отлично подойдет аналогия из другой киновселенной, на этот раз — Марвел. Задачей Нетаньяху было создание устойчивой коалиции из шести правых и религиозных партий, прошедших в Кнессет после выборов 9 апреля. Вместе они получили 65 из 120 мест в Кнессете — это устойчивая коалиция, которая могла просуществовать годы. По официальным результатам, партия "Ликуд" Нетаньяху получила 35 депутатских кресел, ультраортодоксальные партии ШАС и "Яхадут ха-Тора" — по восемь, "Наш дом — Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны Авигдора Либермана — пять, столько же — у Союза правых партий и четыре места у "Кулану". Все партии после выборов рекомендовали Ривлину поручить формирование правительства коалиции именно Нетаньяху, и президент сделал это. Премьер пообещал коалицию в кратчайшие сроки и ушел на переговоры. Через первые положенные 28 дней он запросил продление срока еще на 14 дней, и президент дал ему их. Но коалиция из шести камней так и не поместилась в перчатку бесконечности…

Первый камень — "Ликуд" — сомнений не вызывал. Второй камень — "Кулану" — был настолько близок к партии премьера, что слился с ней перед самороспуском Кнессета. Союз правых партий был образован прямо перед выборами и был готов к работе в правительстве любой ценой. А вот три остальных камня все время выталкивали друг друга.

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То партия Либермана вставала на место, но выпадали две религиозные, то наоборот. Нетаньяху даже пытался использовать седьмой камень, о котором также говорилось в комиксах "Марвел". Он пытался зазвать в коалицию рабочую партию "Авода". Но социалисты получили очень мало мест в парламенте 9 апреля и сейчас готовы к избранию новых лидеров с тем, чтобы вернуться на политический олимп, откуда их изгнали правые четверть века назад. Нетаньяху, если верить прессе, пытался даже переманить некоторых депутатов от "Кахоль-Лаван", но и это не удалось. И тем и другим нужна власть, а потому — и выборы, а потому они не вошли в правительство Нетаньяху. И когда не получилось собрать перчатку, премьер закончил игру через золотой мяч, так и не дав Ганцу даже почувствовать запах власти. Призыв ортодоксов Премьер в очередной раз продемонстрировал безупречные навыки, отличную технику и новые изощренные приемы политического боя. Все шло как по нотам. А разбилась лодка опять о тот же риф — законопроект о призыве в Армию обороны Израиля ортодоксальных иудеев. Примечательно, что закон этот, выдвинутый несколько лет назад партией НДИ Либермана, был утвержден в предварительном чтении в прошлом году еще предыдущим составом Кнессета. Либерман тогда был министром обороны. Следующие чтения закона были запланированы на конец 2018 года. Но Кнессет 20-го созыва находился у власти с 2015 года, почти рекордные четыре года. И Либерман в ноябре решил перехватить у Нетаньяху пальму первенства в объявлении выборов и ушел в отставку, покинув кресло главы оборонного ведомства в знак протеста против слишком мягкой политики премьера в отношении сектора Газа. Но Нетаньяху оправился от подножки, укрепил коалиционную дисциплину и выборы объявлять не стал.

Описание Председатель партии "Наш дом — Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман (в центре) © AP Photo/Oded Balilty

Однако когда к концу года пришло время рассматривать закон Либермана о призыве в первом чтении, коалиция без его участия не была к этому готова. И Нетаньяху посчитал, что этот документ можно использовать как формальный повод для роспуска Кнессета и объявления выборов в удобное для него время. Суть документа, как объясняет ее Либерман, состоит в том, что он усиливает положения закона о всеобщей воинской обязанности в Израиле и регулирует на уровне законодательства предоставление отсрочек учащимся религиозных учебных заведений. Нетаньяху не возражает напрямую против этого закона, но в ходе политических баталий последних дней он говорил, что тот не нужен, так как есть закон о призыве и инструкции к нему. Религиозные партии выступали жестко против закона в редакции Либермана, и эта их позиция не меняется уже долгие месяцы. Теперь дальнейшая судьба этого закона еще более туманна. Нетаньяху сразу после роспуска Кнессета обвинил Либермана в том, что тот "во второй раз вынуждает страну идти на ненужные выборы из-за собственного политического эго". Он также обвинил главу партии НДИ в том, что он "является частью левых, так как он свергает правые правительства". Уже днем Либерман ответил на обвинения Нетаньяху, заявив, что их выдвигает премьер, живущий в Кейсарии (престижный прибрежный город к северу от Тель-Авива, считается электоральной "вотчиной" левых — прим. ТАСС), человеку, который живет в поселении Нокдим на Западном берегу реки Иордан. Но это уже совсем другая история.

Описание Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo/Sebastian Scheiner