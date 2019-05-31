Сеть пекарен "Волконский": ЗОЖ и глютеновые страшилки разбиваются о хрустящий багет

Говорят, чтобы готовить хлеб, надо быть хорошим человеком. Тесто все чувствует и принимает в себя. Чтобы создать целую сеть пекарен и приучить целый город есть по утрам круассаны и яблочные шоссоны, надо быть очень хорошим человеком. Француженка Стефани Гарез, которая умерла на 52-м году жизни, сделала для Москвы больше, чем многие москвичи. Но даже не это главное. Она сделала многое для каждого из нас. Она подарила нам запах свежего хлеба, вернула традицию утренних походов за хлебом, дала нам право на кофе с круассаном, в то время как другие говорили, что настоящий круассан можно съесть только в Париже. Она сделала нас немножко счастливее, даже если мы сами тогда или сейчас воспринимали это как нечто само собой разумеющееся.

Большое искусство — основать бизнес, который как бы существовал всегда. Сделать его органичным и необходимым. Говорят, великий шеф-повар — тот, который умеет попасть во вкус детства. Чтобы человек ел и думал: "Я это помню! Кажется, что-то похожее готовила моя бабушка. Удивительно, как только я мог так долго без этого обходиться". Пекарни Волконский стали для нас таким "вкусом детства". Частью жизни, которая как будто бы существовала всегда. Как будто мы и впрямь с детства привыкли спускаться в магазин за багетом к завтраку или бежать на работу с картонным стаканчиком и яблочной слойкой. Мало кто на самом деле знает, сколько труда стоит за открытием пекарни. Особенно если ты не юный русский стартапер, а взрослый человек, который знает — как должно быть. Печь в Москве французские багеты только на первый взгляд простая затея. Вкус зависит от очень тонких настроек: например, меняется вода, и багет уже не тот. И даже дрожжи в разном климате ведут себя по-разному. Ни в одном интервью Стефани Гаррез нет ни слова об этом.

Она говорила не о трудностях, которые доставались ей, а о своем желании накормить других, разделить с нами частичку своего вкусного французского детства. И это ей удалось: 60 пекарен, 5 городов, 2 страны — маленький уютный "Волконский" уже встал в один ряд с крупными сетевыми игроками ресторанного бизнеса

Сейчас уже сложно поверить, что все началось совсем недавно: 2005 год, маленькое кафе на Большой Садовой, еще молодой Лоран Бурсье. Сегодня многие пишут, что создателям сразу же удалось возродить традиции русский "булошных", объединив их с опытом французских пекарен. Все было не так. В 2005-м мы встречали международного хлебного магната Эрика Кайзера, навесившего на свое первое русское кафе имя русского князя. Встречали, что уж там, скептически. Шептались "за сколько купил" и "видали мы тут ваших французов". А потом неожиданно полюбили. То ли первое место было выбрано правильно — интеллигентная богема старых Патриков потихоньку обживала кафе, придавая ему сходство, — нет, не с русскими булочными, а с какой-то утерянной что ли, красивой и вдруг снова ставшей доступной жизнью. То ли потому что Кайзер вовремя и как-то незаметно отошел в тень. То ли просто начало нулевых было для нас временем нерастраченной любви и хорошего аппетита.

"Волконский" продавал нам не просто круассаны. Он продавал атмосферу. И длинные столы, которые сейчас все называют столами "для больших компаний", совсем не про это. Они не давали людям чувствовать себя одинокими