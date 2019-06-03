Редкоземельный козырь в торговой войне. Чем Китай может ответить на действия США

Михаил Ханов — о том, как Пекин решил использовать против Вашингтона свое лидерство в поставках редкоземельных металлов

Ранее мы уже рискнули отметить, что в США после прихода к власти президента Дональда Трампа начался процесс серьезной перестройки экономики. Новая долгосрочная ставка была сделана на реиндустриализацию и сохранение технологического лидерства. С этой точки зрения становится вполне объяснимой та последовательность и бескомпромиссность, с которыми Соединенные Штаты перекраивают устоявшиеся внешнеэкономические связи с другими государствами. Расчистка внутреннего рынка в США

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Очередным шагом в указанном направлении стало решение о скором введении пятипроцентной импортной пошлины на товары из Мексики. Новую сугубо протекционистскую экономическую меру преподносят как санкцию за поток нелегальных мигрантов. Как видно, США не боятся испортить отношения с любыми внешнеторговыми партнерами в угоду стимуляции внутреннего производства. К слову, пусть и неуклюжие, но систематические попытки ограничить поток нелегальных мигрантов из соседних бедных стран также укладываются в рамки предвыборного лозунга Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой". И возрождение внутреннего производства, и сохранение технологического лидерства требуют притока в страну лишь высококвалифицированной рабочей силы. Но вернемся к уже затянувшейся торговой войне между США и Китаем. Увеличение таможенных пошлин в отношении китайских товаров не является самоцелью для Соединенных Штатов. Это лишь удобный инструмент для расчистки от них внутреннего рынка и освобождения на нем места для продукции собственного производства. Именно поэтому США не заинтересованы в нахождении взаимовыгодных компромиссных решений. Ассиметричный ответ Китая

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В подобной ситуации Китай вынужден принимать действенные ассиметричные меры. Пекин недвусмысленно намекает, что поставки редкоземельных металлов в США могут быть сокращены и даже прекращены. Кроме того, уже вышло официальное сообщение о том, что Китай вводит систему управления экспортными лицензиями на редкоземельные металлы. Это стоит оценивать как новое слово в мировой политике — фактически речь идет о возможности введения достаточно жестких экономических санкций против США. Оценим, насколько болезненной может оказаться эта мера для американской экономики. Редкоземельные химические элементы представляют собой группу из 17 металлов с достаточно близкими свойствами. Для них характерна высокая рассеянность в рудах других металлов, поэтому их выделение — очень затратный процесс. Не стоит забывать о том, что китайское экономическое чудо в значительной мере состоялось именно благодаря целенаправленному развитию добывающей отрасли в части производства редкоземельных элементов. Именно поэтому еще с середины 1990-х годов Китай стал крупнейшим мировым производителем "редкоземов". Но в начале текущего десятилетия страна объявила о сокращении их экспорта по экологическим соображениям, что привело к росту цен на отдельные редкоземельные элементы в 10–20 раз. А эта ситуация в свою очередь стала одним из ключевых стимулов для переноса в Китай некоторых высокотехнологичных производств. Критическая зависимость

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В чем же заключается промышленная и стратегическая ценность редкоземельных элементов? Перечислим лишь основные группы изделий и отрасли, в которых они находят самое широкое применение: любая электроника, плоские экраны, осветительное оборудование, волоконнооптические кабели, мощные магниты, химические катализаторы, лазерная и оптическая техника, аккумуляторы, сверхпроводники, прочные сплавы, рентгеновская техника, ядерные реакторы, нефтепереработка и многое другое. Очевидно, что резкое сокращение поставок редкоземельных металлов способно вызвать коллапс во многих отраслях американской промышленности и соответствующие финансовые последствия. Более того, критическая зависимость оборонной промышленности и энергетического комплекса от поставок "редкоземов" придает ситуации стратегическое значение, которое никак нельзя игнорировать. Ведь наличие в США складских запасов редкоземельных элементов не решает проблему в более отдаленной перспективе. Необходимо учитывать, что у Китая уже есть удачный исторический опыт ограничения поставок редкоземельных металлов в другие страны. В 2010 году такая мера принималась в отношении Японии в ходе так называемого рыболовного конфликта. Это поставило под удар электронную и автомобилестроительную отрасли Японии и заставило ее пойти на политические уступки, в обмен на которые Китай возобновил в 2011 году поставки редкоземельных металлов. Эта ситуация побудила Японию искать новые источники сырья за рубежом. И все же страна не смогла найти полноценную замену поставкам китайских "редкоземов". По-видимому, Китай придерживал этот козырь до момента, пока переговоры с США в доброжелательном ключе не зашли в тупик. Теперь же он придется как нельзя кстати.

Можно констатировать, что наблюдавшийся в течение двух-трех десятилетий тренд на глобализацию сыграл с США злую шутку. Международное разделение труда и производства хорошо работает при отсутствии серьезных конфликтов между крупными государствами. Теперь американцы рискуют испытать серьезный дефицит промышленных комплектующих и элементной базы в условиях недостатка редкоземельных элементов. В лучшем случае это приведет к серьезному удорожанию и без того недешевых американских товаров. А в самом худшем варианте это может привести к потере лидерства США в мировой технологической гонке. Уже сейчас от китайско-американского противостояния начинают страдать такие высокотехнологичные компании, как Intel, Apple, Qualcomm, Broadcom и другие. Американские микрочипы встречают двойные препятствия — при поставках в Китай и при последующем возврате в США в составе готовых изделий. Возможность временного перемирия Согласно открытым данным, на территории Китая сконцентрировано порядка 38% мировых запасов редкоземельных элементов. При этом текущая доля этой страны в их мировом производстве составляет около 71%. В то же время промышленное производство США на 80% зависит именно от китайского экспорта "редкоземов". Можно спорить по поводу точности приведенных данных, но критическая зависимость США от поставок редкоземельных металлов из Китая — несомненный факт. И такое положение дел невозможно изменить в одночасье.

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С учетом указанного фактора между США и Китаем возможно достижение временного торгового перемирия. Однако не стоит надеяться, что страны смогут вернуться к тому состоянию двусторонней торговли, которое существовало до начала торговой войны. И США, и Китай будут вынуждены искать и развивать новые модели экономического роста. В этом плане возможные взаимные уступки будут носить вынужденный тактический характер с целью смягчения процесса размежевания устоявшихся экономических связей. С другой стороны, сохранять сложившуюся критическую зависимость от экспорта "редкоземов" из КНР для США неприемлемо по геополитическим соображениям. Соединенные Штаты и Китай это не только две крупнейшие мировые экономики — страны также обладают мощным военным потенциалом. И в нынешних реалиях для США становится недопустимым находиться в сырьевой зависимости от потенциального военного соперника. Поэтому проблема будет решаться комплексным методом. Не будем забывать, что до начала 1990-х годов именно США выступали мировым лидером по производству редкоземельных металлов. Однако этот сектор постепенно пришел в упадок из-за низкой в то время рентабельности и экологических проблем. Впрочем, на долю США до сих пор приходится порядка 1,2% мировых запасов "редкоземов", а возрождение металлургического производства в США отвечает концепции реиндустриализации. Диверсификация поставок