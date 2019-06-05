За двумя зайцами. Придется ли Турции выбирать между С-400 и F-35?

Турция и США переживают сейчас один из самых глубоких кризисов в истории взаимоотношений двух стран. Его внешним проявлением стали публичные споры между Анкарой и Вашингтоном по поводу приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и ее участия в американской программе создания многоцелевого истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35, который должен стать одним из основных боевых самолетов стран НАТО. В то же время основной причиной серьезных разногласий между союзниками явились различия в подходах к ситуации в Сирии, которую Турция рассматривает как прямую угрозу своей национальной безопасности. Американо-турецкие отношения обострились в разгар военных действий на сирийской территории в 2015 году. 10 октября при поддержке Соединенных Штатов были созданы арабо-курдские формирования, получившие название "Силы демократической Сирии" (СДС), а на следующий день Вашингтон начал вывод своих ЗРК Patriot, размещенных в Турции. Власти республики встретили такое решение с нескрываемым недовольством, но это не остановило США, которые ссылались на необходимость передислокации зенитных систем в другие регионы в связи с сохраняющейся угрозой со стороны Ирана и КНДР. Как утверждают региональные эксперты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был крайне раздражен шагами американцев, которые противоречили его стратегическим планам укрепления обороноспособности страны, в том числе повышения ее потенциала в области ПРО. Подобное развитие событий было расценено как удар по престижу Турции и подрыв внутриполитических позиций самого Эрдогана, и в президентском окружении был сделан вывод о необходимости искать другие пути решения этой проблемы без опоры на США. Именно тогда, по словам одного из экспертов, "очень удачно" появилось российское предложение по поводу С-400.

Описание Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Presidential Press Service via AP, Pool

Другой серьезной причиной ухудшения отношений между Анкарой и Вашингтоном стала поддержка Соединенными Штатами сирийских курдов из "Сил народной самообороны" (СНС), которые составляют основу СДС. Турецкие власти считают СНС ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), причисленной к террористическим организациям. Вашингтон утверждает, что снабжал сирийских курдов современными вооружениями для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако в Анкаре убеждены, что это оружие никогда не будет возвращено и может быть использовано против самой Турции. В условиях общего ухудшения межгосударственных отношений стороны все чаще стали вступать в публичные споры, которых в другое время можно было бы избежать. Например, до сих пор не удалось урегулировать ситуацию вокруг проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Турцией в организации попытки госпереворота в июле 2016 года. Анкара добивается его экстрадиции и упрекает американские власти в том, что они укрывают преступника. Вашингтон, в свою очередь, выражает обеспокоенность по поводу сближения Турции с Ираном и усиления авторитарных методов правления Эрдогана, но турецкий лидер демонстрирует нежелание идти на уступки могущественному союзнику. "Эрдоган хочет наказать США за то, что они делают вещи, которые, по его мнению, наносят ущерб турецким интересам", — считает Лорен Томпсон, ведущий научный сотрудник Лексингтонского института — исследовательского центра в американской столице.

Описание Сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана несут портрет Фетхуллаха Гюлена с подписью: "Предатель национального переворота ФЕТО" во время проправительственного митинга в Анкаре, 2016 год © AP Photo/Hussein Malla

Эксперты убеждены, что сложившуюся ситуацию нельзя объяснить одним лишь желанием Турции насолить американцам. Вопросы о приобретении С-400 и продолжении дружественной политики в отношении Ирана касаются турецких национальных интересов. Поэтому, как считают западные дипломаты в Анкаре, выполнение контракта на поставки российских ЗРС частично зависит от того, что для США окажется более важным — не допустить появления российских вооружений в Турции или избежать осложнений при реализации своей антииранской политики. По их мнению, Анкара не пойдет на разрыв отношений с Вашингтоном из-за Тегерана, но может затруднить реализацию американской стратегии, направленной против ИРИ. В свое время Турция не предоставила базы для ВВС США в ходе иракской военной кампании, а позже не разрешила ВМС НАТО пользоваться ее портами в ходе ливийской операции. Решительный настрой Анкары На протяжении последних месяцев как минимум раз в неделю представители турецкого правительства повторяют, что Анкара не собирается отказываться от сделки с Москвой по С-400. В некоторых кругах говорят, что Турция рассматривает варианты дислокации приобретаемых зенитных ракетных систем в Катаре или Азербайджане. Такой вариант якобы позволил бы турецкой стороне избежать американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) от 2 августа 2017 года. Однако в близких к турецкому правительству СМИ уже неоднократно указывали, что местом дислокации С-400 станет база "Акынджи" возле столицы Турции.

Анкара рассчитывает, что Вашингтон в виде исключения воздержится от санкций (такая возможность предусмотрена законом) против своего союзника по НАТО, чтобы не создавать опасный прецедент, который будет чреват ослаблением единства альянса. Кроме того, турецкие юристы ссылаются на положение американского законодательства (в частности, указ президента №13849 от 20 сентября 2018 года), в соответствии с которым действия, совершенные до вступления CAATSA в силу, не должны подпадать под санкции на основании этого закона. Они пытаются доказать, что соглашение между Турцией и Россией по поводу С-400 было заключено раньше, чем документ был принят Конгрессом и подписан президентом США. Если же против Турции будут введены санкции в рамках CAATSA, то экономика страны окажется на пороге очередного кризиса. Эксперты считают, что Эрдоган и его партия столкнутся с такими проблемами, которых они не испытывали за время пребывания у власти с 2002 года. Специалист международного исследовательского центра SETA Хасан Ялчин отметил, что "полноценное эмбарго в отношении Турции фактически подтолкнет Анкару к укреплению сотрудничества с Россией и Китаем в торговле и военной области". По его словам, Анкара окажется в безвыходном положении и в такой ситуации с легкостью может пойти на демарш, противоречащий "духу союзничества НАТО". Исключение из программы F-35 В Анкаре уверены, что Вашингтон не станет исключать ее из программы создания F-35, поскольку Турция является очень важным партнером по производству самолетов. В этой программе принимают участие восемь турецких компаний, некоторые из них подключены к проекту с 2004 года. В случае исключения Турции из программы страна, безусловно, потеряет миллиарды долларов, но и Вашингтон может потерять гораздо больше.