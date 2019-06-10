Инвестиции в продление жизни. Как старение населения планеты меняет экономику

Не секрет, что средняя продолжительность жизни в мире имеет долгосрочную тенденцию к увеличению. Это происходит несмотря на явное ухудшение экологических условий и качества продуктов питания. Для того чтобы оценить масштабы указанной тенденции, необходимо понимать, что в Средние века люди жили около 30 лет. Для России это было справедливо вплоть до начала XX века. По итогам 2018 года средняя продолжительность жизни в нашей стране составила 72,9 года. Здесь и далее мы ориентируемся на открытые данные. Несмотря на эту положительную тенденцию, продолжительность жизни сильно различается в разных странах мира. Наиболее благополучны в этом плане такие государства, как Гонконг, Япония, Швейцария, Испания, Италия, Сингапур и Австралия. Средняя продолжительность жизни в них приближается к 84 годам. В нижней части рейтинга продолжительности жизни в основном присутствуют страны Центральной и Южной Африки. Вполне очевидно, что максимальная продолжительность жизни наблюдается в странах с достаточно высоким уровнем жизни. Однако указанный ряд не вполне совпадает с рейтингом ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Очевидно, что помимо формального уровня обеспеченности большое значение для средней продолжительности жизни имеют такие факторы, как экология, качество продуктов питания и доступность медицинского обслуживания. Например, по итогам 2017 года такие небогатые государства, как Куба и Ливан, незначительно опередили по средней продолжительности жизни США. В то же время Ливан граничит с Сирией. По тем же данным, Сирия отстает от Ливана по средней продолжительности жизни на 8,8 года. Так или иначе, но население экономически развитых стран в целом живет дольше по целому ряду причин. Кроме того, продолжительность жизни в отстающих по этому показателю государствах все равно имеет тенденцию к увеличению. Это не может не оказывать влияния на экономику в мировом масштабе. Попробуем спрогнозировать соответствующие тренды в бизнесе и в социальной сфере на ближайшие два-три десятилетия. Новый уровень пирамиды Маслоу В первую очередь необходимо понимать, что человечество пока не сумело добиться радикального прогресса в области увеличения продолжительности жизни и излечения ряда смертельных болезней. Однако мир с большой долей вероятности уже стоит на пороге подобных открытий. Причем существенный прогресс в этом плане возможен сразу с нескольких принципиально разных направлений или в результате их сочетания.

На эту тему РФ вошла в число стран с наибольшим риском, связанным со старением населения

С одной стороны, традиционная фармацевтика не стоит на месте. Вместе с тем развитие ДНК-технологий позволяет надеяться на появление принципиально новых методов диагностики и оздоровления. Ну а современные промышленные технологии уже дают возможность производства искусственных органов, представляющих собой гибрид живой ткани с электронными системами контроля. Скорее всего, конвергенция этих направлений в обозримом будущем создаст техническую возможность для существенного увеличения продолжительности жизни и более активной старости. Речь может идти о нескольких дополнительных десятилетиях. Другой вопрос заключается в том, насколько доступным это будет для среднестатистического жителя планеты. Основываясь на этом, можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что наиболее перспективным в коммерческом плане сегментом в ближайшие годы станет сфера разработки и внедрения медицинских технологий, направленных на увеличение продолжительности жизни. В этом плане вполне уместно вспомнить пресловутую пирамиду человеческих потребностей Маслоу. Прогрессивные медицинские технологии способны прибавить к этой вполне логичной конструкции новый, ранее недоступный базовый уровень — уровень продления времени собственной жизни. Надо понимать, что крупнейшие профильные мировые компании ведут длительные активные исследования в этой отрасли. В современной культуре уже давно и прочно заложено понимание того, что такие ресурсы, как время и здоровье, более ценны, чем деньги. Поэтому вполне логично было бы платить большие деньги в первую очередь за реальное оздоровление и за увеличение продолжительности жизни. Очевидно, что инвестиции в продление собственной жизни даже более привлекательны, чем инвестиции с целью приращения капитала. Новый подход к пенсионному обеспечению К слову, не стоит недооценивать и рыночный потенциал различного рода косметических услуг, которые создают видимый эффект молодости и здоровья. Однако по мере развития науки привычная пластическая хирургия может уступить место иным технологиям. Это же относится и к фитнес-индустрии. Вполне логично, что человечество в целом не просто хочет жить дольше. Оно хотело бы продлить относительно непродолжительный период молодости и красоты. Еще один объективно растущий сегмент экономики — это увеличивающаяся потребность в услугах по уходу за пожилыми людьми и по организации их досуга. В связи с этим весьма актуальным становится тренд на "уберизацию" подобных услуг с помощью мобильных интернет-технологий. Вместе с тем система традиционных домов престарелых, по-видимому, будет иметь объективные предпосылки для расширения. Следующей реальной потребностью для людей преклонного возраста может стать необходимость обеспечения приемлемого уровня жизни. Уже сейчас понятно, что традиционная пенсионная система дает сбой по причине увеличения доли пожилого населения в развитых странах. Пока что вполне логичным решением выглядит повышение пенсионного возраста. Однако грядущее увеличение продолжительности жизни на десятки лет способно полностью разрушить устоявшуюся схему пенсионного обеспечения пожилых людей. С одной стороны, это будет способствовать более позднему уходу на покой. Вместе с тем подобная ситуация будет стимулировать спрос на услуги негосударственных пенсионных фондов и на широкий спектр инвестиционных и рентных услуг, позволяющих организовать для клиента пусть и небольшой, но стабильный денежный поток. Каршеринг как модель для пожилых Одним из способов решения этой проблемы станет введение безусловного базового дохода, который не зависит от возраста. Однако такую меру может себе позволить далеко не каждое государство. Отсюда появляется потребность в обеспечении широких слоев населения доступными по цене массовыми повседневными услугами. В качестве одного из эффективных решений проблемы выступает развитие различного вида сервисов по прокату и совместному использованию широкого спектра потребительских товаров. Причем это будет делаться как на коммерческой основе, так и на общественных началах.

На эту тему Когда старики рвутся в бой. Как Япония справляется со старением населения