"Интеграция цивилизаций". Как отношения внутри ШОС выглядят на фоне альянсов Запада

Более двух десятилетий назад четыре постсоветских государства — Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — договаривались с Китаем о мерах доверия на границе и отводе войск из приграничных районов. После того как переговоры были успешно завершены, удобный пятисторонний формат решено было сохранить, а затем и расширить. В 2001 году, с присоединением к нему Узбекистана, родилась Шанхайская организация сотрудничества.
Теперь на днях (13–14 июня) в Бишкеке состоится уже 19-й саммит ШОС с участием глав 12 государств: восьми членов организации, в состав которой два года назад влились Индия и Пакистан, и четырех стран-наблюдателей: Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. И спецпредставитель президента России по делам ШОС посол Бахтиер Хакимов на днях с полным основанием сказал мне, что на одной площадке, по сути, собираются лидеры не просто стран — участниц межрегионального объединения, а сразу нескольких цивилизаций, "целых миров".
В этом нет преувеличения. Бесспорен вклад древних цивилизаций — китайской, индийской, центральноазиатской, персидской, русской — в историю и культуру всего человечества. В современном мире зона ответственности ШОС — это более 60% территории Евразии с населением свыше 3,2 млрд человек. В совокупности страны — члены организации производят четверть общемирового ВВП.
Хантингтон был неправ?
Идейная основа ШОС — так называемый шанхайский дух, основанный на равноправии и взаимном доверии стран-участниц, на уважении к многообразию культур, стремлении к взаимной выгоде и совместному развитию. По сути, это прямое опровержение известной теории американского политолога Сэмюела Хантингтона о "столкновении цивилизаций" как чуть ли не главном источнике конфликтов в современном мире.
Не случайно председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии своего недавнего государственного визита в Москву и Санкт-Петербург указывал в интервью ТАСС, что в ШОС "Китай и Россия вместе с другими государствами-членами, отказавшись от риторики о столкновениях цивилизаций, мышления холодной войны, игры с нулевой суммой и других стереотипов, выстроили конструктивное партнерство на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и ненаправленности против третьих сторон, сформировали эталон нового типа международных отношений в духе равноправия, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества".
Правда, справедливости ради надо признать, что Хантингтон пытался представить себе будущее после холодной войны, а та в последние годы, уже после его кончины, разгорелась с новой силой. Но теория его по-прежнему популярна, поскольку США и Запад продолжают доминировать в мировом идеологическом и информационном пространстве.
Кто на нас с альянсом?
Благодаря этому за океаном не то чтобы отрицают, а просто игнорируют факты, не вписывающиеся в заранее заданную повестку дня. Это относится и к ШОС.
Один из опорных постулатов американской пропаганды сводится к тому, что у США есть друзья и союзники, а у других держав их просто нет. А потому, дескать, и на такие объединения, как ШОС или БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), можно как бы вовсе не обращать внимания.
Вот свежий пример. Комментируя недавний вояж президента США Дональда Трампа в Европу, бывший заместитель госсекретаря, а ныне гарвардский профессор Николас Бернс пишет в газете USA Today: "Соединенные Штаты бесспорно стали глобальной державой не только благодаря своей военной и экономической мощи, но и благодаря своим несравненным альянсам".
"Они [альянсы] кратно усиливают американское влияние, — поясняет отставной дипломат, служивший, в частности, постпредом США в НАТО. — Они также обеспечивают огромное различие в силах между США и основными конкурентами. У России и Китая нет таких союзников, на которых те могут рассчитывать".
Как говорится, блажен, кто верует. Хотя на самом деле смысл комментария Бернса — не столько хвастливый, сколько тревожный: дескать, союзников надо беречь, а Трамп ими "пренебрегает", "не обязуется их защищать" и даже "допускает возможность полного выхода из НАТО".
"США теряют Европу"?
Пресса США пестрит в последнее время подобными предостережениями — особенно в контексте конфронтационной торгово-экономической политики Трампа в отношении Китая. Так, газета Washington Post полагает, что пока хозяин Белого дома ссорится со своими партнерами, Москва и Пекин "цементируют альянс для XXI века". Все мировые СМИ облетела фраза Си Цзиньпина о том, что он считает президента России Владимира Путина своим "самым близким и самым надежным другом среди иностранных коллег".
Попутно выясняются любопытные подробности насчет взаимоотношений между западными "друзьями и единомышленниками". Журнал Atlantic, например, подробно описал, как Вашингтон настойчиво, хотя пока и безуспешно, пытается выкрутить руки своим европейским союзникам, чтобы те вместе с ним единым фронтом выступили против китайского проекта международного сотрудничества "Один пояс и один путь".
В публикации рассказывается о провале установочной апрельской встречи по этому вопросу в Госдепартаменте США, но указывается, что тема может быть вынесена на августовский саммит G-7 западных держав во Франции. К тому же Вашингтон и Брюссель договорились проводить по ней "ежеквартальные координационные совещания", — пишет издание.
Но при этом напоминает, что в свое время Америка уже пыталась настоять, чтобы ее союзники и партнеры держались подальше от учрежденного в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, и только сама оконфузилась. И теперь, по словам журнала, "старшие должностные лица в Брюсселе" считают подход администрации Трампа к Китаю "основанным на заблуждении, будто слабеющая великая держава способна развернуть ход истории и вернуться к своему славному прошлому". В целом комментарий озаглавлен "В своей битве с Китаем США теряют Европу".
Тигры и обезьяна
Между прочим, на Петербургском международном экономическом форуме Путина спрашивали, "где место России в схватке за экономическое первенство". И он ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
Хотя тут же указал и на смену ролей: теперь уже Россия с Китаем и другими друзьями отстаивают "справедливые, демократические принципы развития международных экономических связей", а США, которые прежде "всегда пропагандировали нам идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене и т.д.", ныне используют "различные ограничения, тарифные войны", опасные для всей мировой экономики.
Честно говоря, у меня это вызывает вопрос: раз угроза очевидна, значит, ее надо как минимум сдерживать? Вот и профильный замглавы МИД РФ Сергей Рябков еще два года назад утверждал, что России "нужен двухтрековый подход к отношениям с США: во-первых, сдерживание там, где мы видим агрессивные действия американцев", а во-вторых — "вовлечение США в диалог, но только по тем направлениям, которые выгодны и нужны нам". На днях он мне подтвердил, что эта его личная точка зрения не изменилась.
Просто это, видимо, легче сказать, чем сделать. Вязать лапы разъяренному тигру охотников мало: себе дороже выйдет.
Друзья на словах и на деле
ШОС, как уже упоминалось, — организация не блоковая и не конфронтационная. Казарменной дисциплины в ней нет, решения принимаются консенсусом.
И даже понятие "лидерства", которым американцы маскируют свое главенство в собственных альянсах, "шанхайскому духу" не соответствует. Во всяком случае, я так и не вытянул из Хакимова такого определения, как ни старался. Дипломат согласился лишь констатировать, что "Россия и Китай были и остаются теми двумя странами, которые в основном развивают эту организацию". Но тут же добавил, что в такой же роли хотелось бы видеть и всех остальных, особенно Индию.
Дружат шосовцы не "против кого-то", а исключительно в собственных общих интересах. Но если эти интересы объективно требуют, например, дедолларизации, ослабления зависимости от американской валюты, то страны не стесняются об этом говорить, не особо оглядываясь на "дядю Сэма".
Между прочим, по моим наблюдениям, ни у Трампа, ни у его предшественника в Белом доме Барака Обамы не наблюдалось и не наблюдается реально близких доверительных отношений с кем-либо из зарубежных коллег. При Обаме это даже служило поводом для пересудов в президентском пресс-пуле.
А что касается Трампа, то на словах у него "фантастические" отношения со всеми, кому он хоть раз в жизни жал руку. Но на деле, когда в 2016 году репортеры Washington Post готовили биографическую книгу о нем и прямо спросили его, с кем он дружит, Трамп сначала взял нехарактерную для него долгую паузу, а потом сказал: "Интересный вопрос. Дружеские отношения у меня в основном связаны с бизнесом… Есть люди, с которыми я годами не общаюсь, но считаю их друзьями". И назвал — не для печати — имена трех давних деловых партнеров.
Популярное объединение
ШОС в целом как организация популярна. Помимо регулярных членов и наблюдателей у нее на сегодняшний день шесть официальных партнеров по диалогу — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Эти же страны минус Турция, но плюс Бангладеш и Сирия подавали заявки на статус наблюдателя.
А на статус партнера по диалогу претендуют также Украина, Мальдивы, Египет, Израиль, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия. От Киева заявка поступила еще при правлении Виктора Януковича в 2012 году; с тех пор, по словам Хакимова, ее "никто не отзывал".
Ближайшие кандидаты на полноправное членство — Афганистан и Иран, хотя в Бишкеке решений по ним, как я понял, не ожидается. По поводу Ирана российский дипломат сказал, что после отмены санкций Совета Безопасности ООН эта страна отвечает всем формальным критериям членства в ШОС. А двусторонние американские санкции в этом контексте силы не имеют.
После Бишкека — Челябинск
В Бишкеке уже объявлено, что по итогам саммита ожидается подписание примерно двух десятков документов. Среди них — соглашение по СМИ, готовящееся по российской инициативе. Хакимов рассказал, что ШОС традиционно активно работает по укреплению информационно-коммуникационной безопасности, добивается принятия в ООН правил ответственного поведения государств в данной сфере.
Против России и Китая в США и близких к ним странах сейчас, по сути, идет информационная война. Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС сказал, что атаки могут быть направлены против конкретных членов организации, но "отсидеться в стороне", по его убеждению, "не удастся никому".
Хотя отсиживаться, по-моему, никто и не собирается. Я ездил недавно на бишкекский Медиафорум ШОС, там все говорили о готовности к тесному практическому взаимодействию. Нас радушно принимали. В разговорах с местными жителями (уйгуром, киргизами, русскими) я убедился, что ШОС для них — не абстракция. С организацией связываются надежды на поддержание мира, стабильности и безопасности в регионе, на усиление интеграции, включая открытие границы с Казахстаном, в перспективе — на устойчивое экономическое развитие и улучшение жизни людей.
В 2020 году председательствовать в ШОС и БРИКС предстоит России. Уже решено, что саммиты обеих организаций пройдут в Челябинске.