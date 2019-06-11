"Интеграция цивилизаций". Как отношения внутри ШОС выглядят на фоне альянсов Запада

Более двух десятилетий назад четыре постсоветских государства — Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан — договаривались с Китаем о мерах доверия на границе и отводе войск из приграничных районов. После того как переговоры были успешно завершены, удобный пятисторонний формат решено было сохранить, а затем и расширить. В 2001 году, с присоединением к нему Узбекистана, родилась Шанхайская организация сотрудничества. Теперь на днях (13–14 июня) в Бишкеке состоится уже 19-й саммит ШОС с участием глав 12 государств: восьми членов организации, в состав которой два года назад влились Индия и Пакистан, и четырех стран-наблюдателей: Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. И спецпредставитель президента России по делам ШОС посол Бахтиер Хакимов на днях с полным основанием сказал мне, что на одной площадке, по сути, собираются лидеры не просто стран — участниц межрегионального объединения, а сразу нескольких цивилизаций, "целых миров". В этом нет преувеличения. Бесспорен вклад древних цивилизаций — китайской, индийской, центральноазиатской, персидской, русской — в историю и культуру всего человечества. В современном мире зона ответственности ШОС — это более 60% территории Евразии с населением свыше 3,2 млрд человек. В совокупности страны — члены организации производят четверть общемирового ВВП. Хантингтон был неправ? Идейная основа ШОС — так называемый шанхайский дух, основанный на равноправии и взаимном доверии стран-участниц, на уважении к многообразию культур, стремлении к взаимной выгоде и совместному развитию. По сути, это прямое опровержение известной теории американского политолога Сэмюела Хантингтона о "столкновении цивилизаций" как чуть ли не главном источнике конфликтов в современном мире.

Описание Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин во время визита в Москву, 5 июня 2019 года © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Не случайно председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии своего недавнего государственного визита в Москву и Санкт-Петербург указывал в интервью ТАСС, что в ШОС "Китай и Россия вместе с другими государствами-членами, отказавшись от риторики о столкновениях цивилизаций, мышления холодной войны, игры с нулевой суммой и других стереотипов, выстроили конструктивное партнерство на основе принципов неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и ненаправленности против третьих сторон, сформировали эталон нового типа международных отношений в духе равноправия, справедливости и взаимовыгодного сотрудничества". Правда, справедливости ради надо признать, что Хантингтон пытался представить себе будущее после холодной войны, а та в последние годы, уже после его кончины, разгорелась с новой силой. Но теория его по-прежнему популярна, поскольку США и Запад продолжают доминировать в мировом идеологическом и информационном пространстве. Кто на нас с альянсом? Благодаря этому за океаном не то чтобы отрицают, а просто игнорируют факты, не вписывающиеся в заранее заданную повестку дня. Это относится и к ШОС. Один из опорных постулатов американской пропаганды сводится к тому, что у США есть друзья и союзники, а у других держав их просто нет. А потому, дескать, и на такие объединения, как ШОС или БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), можно как бы вовсе не обращать внимания. Вот свежий пример. Комментируя недавний вояж президента США Дональда Трампа в Европу, бывший заместитель госсекретаря, а ныне гарвардский профессор Николас Бернс пишет в газете USA Today: "Соединенные Штаты бесспорно стали глобальной державой не только благодаря своей военной и экономической мощи, но и благодаря своим несравненным альянсам".

"Они [альянсы] кратно усиливают американское влияние, — поясняет отставной дипломат, служивший, в частности, постпредом США в НАТО. — Они также обеспечивают огромное различие в силах между США и основными конкурентами. У России и Китая нет таких союзников, на которых те могут рассчитывать". Как говорится, блажен, кто верует. Хотя на самом деле смысл комментария Бернса — не столько хвастливый, сколько тревожный: дескать, союзников надо беречь, а Трамп ими "пренебрегает", "не обязуется их защищать" и даже "допускает возможность полного выхода из НАТО". "США теряют Европу"? Пресса США пестрит в последнее время подобными предостережениями — особенно в контексте конфронтационной торгово-экономической политики Трампа в отношении Китая. Так, газета Washington Post полагает, что пока хозяин Белого дома ссорится со своими партнерами, Москва и Пекин "цементируют альянс для XXI века". Все мировые СМИ облетела фраза Си Цзиньпина о том, что он считает президента России Владимира Путина своим "самым близким и самым надежным другом среди иностранных коллег". Попутно выясняются любопытные подробности насчет взаимоотношений между западными "друзьями и единомышленниками". Журнал Atlantic, например, подробно описал, как Вашингтон настойчиво, хотя пока и безуспешно, пытается выкрутить руки своим европейским союзникам, чтобы те вместе с ним единым фронтом выступили против китайского проекта международного сотрудничества "Один пояс и один путь". В публикации рассказывается о провале установочной апрельской встречи по этому вопросу в Госдепартаменте США, но указывается, что тема может быть вынесена на августовский саммит G-7 западных держав во Франции. К тому же Вашингтон и Брюссель договорились проводить по ней "ежеквартальные координационные совещания", — пишет издание. Но при этом напоминает, что в свое время Америка уже пыталась настоять, чтобы ее союзники и партнеры держались подальше от учрежденного в Пекине Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, и только сама оконфузилась. И теперь, по словам журнала, "старшие должностные лица в Брюсселе" считают подход администрации Трампа к Китаю "основанным на заблуждении, будто слабеющая великая держава способна развернуть ход истории и вернуться к своему славному прошлому". В целом комментарий озаглавлен "В своей битве с Китаем США теряют Европу". Тигры и обезьяна Между прочим, на Петербургском международном экономическом форуме Путина спрашивали, "где место России в схватке за экономическое первенство". И он ответил китайской пословицей: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится". Хотя тут же указал и на смену ролей: теперь уже Россия с Китаем и другими друзьями отстаивают "справедливые, демократические принципы развития международных экономических связей", а США, которые прежде "всегда пропагандировали нам идеи свободной торговли, демократии на международной экономической арене и т.д.", ныне используют "различные ограничения, тарифные войны", опасные для всей мировой экономики.

Описание Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Сергей Фадеичев/ТАСС

Честно говоря, у меня это вызывает вопрос: раз угроза очевидна, значит, ее надо как минимум сдерживать? Вот и профильный замглавы МИД РФ Сергей Рябков еще два года назад утверждал, что России "нужен двухтрековый подход к отношениям с США: во-первых, сдерживание там, где мы видим агрессивные действия американцев", а во-вторых — "вовлечение США в диалог, но только по тем направлениям, которые выгодны и нужны нам". На днях он мне подтвердил, что эта его личная точка зрения не изменилась. Просто это, видимо, легче сказать, чем сделать. Вязать лапы разъяренному тигру охотников мало: себе дороже выйдет. Друзья на словах и на деле ШОС, как уже упоминалось, — организация не блоковая и не конфронтационная. Казарменной дисциплины в ней нет, решения принимаются консенсусом. И даже понятие "лидерства", которым американцы маскируют свое главенство в собственных альянсах, "шанхайскому духу" не соответствует. Во всяком случае, я так и не вытянул из Хакимова такого определения, как ни старался. Дипломат согласился лишь констатировать, что "Россия и Китай были и остаются теми двумя странами, которые в основном развивают эту организацию". Но тут же добавил, что в такой же роли хотелось бы видеть и всех остальных, особенно Индию.

На эту тему Шанхайская организация сотрудничества. Досье