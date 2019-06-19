Триумф и трагедия Мухаммеда Мурси. Из тюрьмы в президентский дворец и обратно

17 июня стало известно о смерти бывшего президента Египта, 68-летнего Мухаммеда Мурси. Он скоропостижно скончался на скамье подсудимых прямо в зале суда во время слушаний на повторном процессе по делу о массовом побеге из тюрьмы и шпионаже в пользу ХАМАС. У подсудимого случился сердечный приступ во время дачи показаний. Вызванная в суд скорая помощь лишь констатировала смерть. Мурси не дожил двух недель до седьмой годовщины своего триумфального восшествия на пост президента и шестой — стремительного падения на волне массовых народных выступлений, не виданных даже в 2011 году, когда вынужден был уйти в отставку его предшественник Хосни Мубарак. Новость о смерти экс-президента вернула в памяти людей события тех лет, когда страну раздирали внутренние противоречия, она медленно погружалась в пучину хаоса. Люди перестали чувствовать себя в безопасности. Золотая эра стабильности, хоть и сопровождаемая бесправием, медленного, но уверенного экономического роста, казавшегося многим застоем, закончилась безвозвратно. Людям хотелось перемен, и они получили их сполна! Ожидания людей 30 лет народ жил с одним президентом, под руководством единственной правящей партии, ежедневно лицезрея на экранах своих телевизоров годами несменяемых чиновников. Имея минимальный опыт политической активности и нулевую политическую грамотность, выросшее при Мубараке молодое поколение, которое стало главной движущей силой народных протестов, хотело свободы, перемен, гражданских прав. В январские дни 2011 года мало кто из египтян мог спрогнозировать, к чему приведет столь резкий подъем народного сознания, во власть исламистов не верил почти никто, но все ждали, что вот-вот в стране появится новый президент — любой, лишь бы не ставленник свергнутого режима, и начнется эра демократии, процветания, благоденствия, равноправия и всевозможных свобод.

У ассоциации "Братья-мусульмане", уже прошедшей к тому времени сложный путь становления длиной в 80 лет (символично, что исламистское движение в Египте зародилось в один год с появлением на свет Мубарака), было свое видение ситуации. Отойдя от насильственных методов ведения политики и переключившись на пропагандистскую работу с населением через благотворительные фонды и образовательные центры, в том числе школы для детей, "Братья" завоевывали все больше сторонников, неся в массы свои идеи вместе с пакетами продуктов. В парламенте страны у них на рубеже 2010-х годов уже было немало своих ставленников, прошедших в законодательный орган на выборах в качестве независимых кандидатов. Одним из таких депутатов парламента в 2000–2005 годах был Мухаммед Мурси. Инженер по образованию со степенью магистра американского университета, в начале 1980-х годов он получил правительственный грант на обучение в США и даже успел поработать в сотрудничестве с НАСА над разработкой двигателей для космических шаттлов, Мухаммед Мурси по возвращении в Египет активно участвовал в делах ассоциации "Братьев", к которым присоединился еще в 1970-х годах. Прошедший путь до одного из лидеров движения, он был арестован вместе с 24 соратниками 28 января 2011 года в разгар массового противостояния на Тахрире в центре Каира, но бежал из тюрьмы двумя днями позже вместе с тысячами заключенных. Этот побег, совершенный, как установило следствие, при активной поддержке исламистов из-за рубежа, лег спустя несколько лет в основу одного из уголовных процессов против Мурси. За это деяние его приговорили к смертной казни, самому суровому из всех приговоров: бывшие заключенные приняли непосредственное участие в массовых грабежах, беспорядках и нападениях на полицейских в январе 2011-го. Осужденным удалось обжаловать приговор, дело было отправлено на пересмотр. Мурси умер во время повторного процесса. Но все это было позднее, через несколько лет, а в 2012-м, когда исламисты создали свое политическое крыло — Партию свободы и справедливости, первым председателем которой и стал Мухаммед Мурси, о нем мало кто знал. Демократически избранный Во время предвыборной кампании на президентских выборах в 2012 году Мурси называли не иначе как "запасное колесо". Не он шел основным кандидатом от исламистов. Но главного претендента Хейрата аш-Шатера, которого не без оснований считали серым кардиналом и "кошельком" ассоциации, сняли с гонки, и на его месте оказался Мухаммед Мурси. Во второй тур голосования вышли двое — Мухаммед Мурси от партии исламистов и Ахмед Шафик, последний премьер-министр при Мубараке, который оказался во главе правительства в самые смутные месяцы 2011 года. Ассоциация Шафика с бывшим режимом не позволила ему набрать решающие голоса. Мурси опередил своего соперника на несколько процентов: за ставленника "Братьев" проголосовали 51,7% избирателей, за Шафика — 48,3%. Мухаммед Мурси победил, став первым демократически избранным президентом Египта.

Описание Каир, площадь Тахрир, июнь 2012 года © AP Photo/Amr Nabil

Это — официальная трактовка, к которой сейчас апеллируют все те, кто не верит в естественную смерть Мурси и обвиняет египетские власти в убийстве экс-президента. По неофициальным данным, все было несколько иначе. Те томительные часы ожидания итогов президентских выборов сложно забыть. Уже было объявлено, что подсчет голосов завершен и Центризбирком готовится объявить результаты. Но их все не было. Пауза подозрительно затягивалась. А за окном бушевала толпа: исламисты и их противники ждали заявления на Тахрире, который к этому времени превратился из центральной площади с оживленным автомобильным движением в анклав распрей, грязи, выяснения отношений, народных протестов, кровопролитного противостояния. Люди уже не могли слышать новости об очередных беспорядках и столкновениях. Все устали и хотели покоя и стабильности. По некоторым данным, на тех выборах с незначительным перевесом все-таки победил Шафик. Но поговаривают, что военные не рискнули провозгласить его президентом, понимая все риски и угрозы новых миллионных шествий исламистов. И правящая армейская верхушка решила во имя успокоения ситуации в стране дать возможность исламистам "поуправлять" и посмотреть, к чему это приведет. Тем более что разница в поданных бюллетенях была в десятые доли процента, а голоса в целом распределились практически поровну. Ахмед Шафик после этого уехал в ОАЭ и, несмотря на все обещания, так и не вернулся в Египет. Роковой июнь После нескольких церемоний приведения к присяге — перед парламентом, народом, своими сторонниками, мировым сообществом — Мухаммед Мурси приступил наконец к работе на посту президента. Чем запомнился тот год? Калейдоскопом событий на грани фарса, начатых с череды отставок, в первую очередь всей армейской верхушки. Именно тогда на пост министра обороны был назначен Абдель Фатах ас-Сиси, сыгравший ключевую роль в жизни президента год спустя. Проводил ли Мурси самостоятельную политику? Скорее всего, нет. Общеизвестно, что всем заправляли два человека — уже упомянутый Шатер, человек с запоминающейся, даже, возможно, где-то демонической внешностью, и верховный муршид — духовный наставник "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа. Мухаммед Мурси запомнился многим, с одной стороны, относительной интеллигентностью и образованностью, определенным добродушием, а с другой — пространными речами и выступлениями, растягивавшимися во времени из-за повторяющихся мыслей и тезисов. "Нехаризматичный, малодушный, нерешительный", — говорили о нем. Было видно, что Мурси не привык быть у руля, чувствовал себя на посту президента достаточно скованно и стеснительно.

Описание Штурм офиса Партии свободы и справедливости в Александрии, ноябрь 2012 года © AP Photo/Amira Mortada, El Shorouk Newspaper

А потом началось.... На улицах Египта, всегда слывшего умеренным исламским государством, не лишенным светскости, стремительно росло число бородатых мужчин в коротких штанах (атрибут салафитов) и полностью закрытых черными никабами (вуаль для лица, оставляющая открытыми лишь глаза) женщин. К слову, когда исламистов свергли, они исчезли из вида столь же быстро, как и появились. Говорят, в парикмахерских летом 2013-го выстраивались очереди из желающих побриться. В парламенте страны со 150-летней историей стало привычным делом проведение массовых молитв депутатов посреди пленарной сессии. Проживающие в стране христиане из опасений гонений начали уезжать. Нехорошим знаком для многих стал отказ президента посетить церемонию интронизации нового коптского патриарха Тавадроса II в ноябре 2012 года. Но при этом не прошел для общественности незамеченным факт участия Мурси в антисирийском митинге исламистов несколько месяцев спустя, на котором салафитские проповедники призывали к джихаду в Сирии против Башара Асада. Пресса сообщала о планах властей передать часть египетской территории своим соратникам-исламистам в секторе Газа и Судане.

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В обстановке нарастающего уже через несколько месяцев правления Мурси негодования президент осенью 2013-го обнародовал достаточно противоречивую по своей законности декларацию, которая уполномочивала президента "принимать действия и меры, необходимые для защиты страны и целей революции, даже если они идут вразрез с законами и правилами". Политические комментаторы наперебой тогда заговорили о намерении исламистов изменить устои общества, его законы вплоть до государственного устройства, а судебные органы власти усмотрели в этом заявлении угрозу своему существованию. В конечном итоге высший судебный орган признал декларацию незаконной. На этом фоне с каждым месяцем катастрофически ухудшалась ситуация в сфере безопасности. Столкновения и беспорядки стали повсеместны. Гибли люди, египтяне стали опасаться за жизни своих родных. Дело дошло до введения комендантского часа. Но протестных выступлений меньше не стало. В этих условиях заявило о себе движение "Тамарруд", которое к июню 2013 года, как они говорили, собрало 20 миллионов подписей за отставку Мурси. Точкой невозврата стала первая годовщина президентского правления Мурси. 30 июня на улицы страны вышли миллионы, все они требовали отставки президента. Армия выдвинула двухдневный ультиматум, который истек 3 июля. Тогда военные отстранили от власти Мурси и арестовали его и — методично, в течение недель — все руководство "Братьев-мусульман". После этого в стране началось открытое кровавое противостояние сторонников исламистов и военных. Последующие два с лишним месяца сидячих забастовок исламистов в центре Каира с требованием вернуть Мурси на законный пост закончились силовым разгоном, в результате которого погибло много людей. "Братья-мусульмане" обвинили армию в убийстве безоружных протестующих, тогда как временные власти заявляли о провокациях исламистов, обернувшихся человеческими смертями. В других районах страны в это время совершались нападения на силовиков, убийства полицейских, теракты и преступления. Ситуация начала успокаиваться только тогда, когда все руководство "Братьев" оказалось за решеткой. Популярнее после смерти Государственная измена, передача секретной информации иностранным государствам, шпионаж в пользу третьих стран, массовый побег из тюрьмы, причастность к гибели протестующих, оскорбление представителей судебных органов власти — вот список предъявленных Мурси и другим руководителям исламистской ассоциации обвинений. Первые процессы начались уже в конце 2013 года. По ряду обвинений были вынесены смертные приговоры, по другим — вердикты на пожизненное заключение. Подсудимым удалось обжаловать большинство приговоров, дела были отправлены на пересмотр.

Описание Мухаммед Мурси во время заседания суда, июнь 2016 года © EPA/ALI MALKI / ALMASRY ALYOUM