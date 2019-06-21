Беспорядки в Тбилиси. Почему грузинские политики не могут договориться с народом

Как известно, грузинскую публику взволновало то, что депутат Госдумы занял кресло председателя грузинского парламента. Однако где при этом была принимающая сторона? Именно она определяет такие моменты. Протокольная служба (а этим, вероятно, занимались представители грузинского парламента) либо не увидела в этом каких-то проблем, либо, понимая, что будут какие-то эксцессы, все равно пошла на это. Другими словами, и российская делегация, и ее руководитель, председатель Межпарламентской ассамблеи православия, не несут ответственности за то, что произошло. Они просто честно попытались внести свой вклад в нормализацию российско-грузинских отношений. Что же тогда случилось в грузинской столице? Главное противоречие грузинской политики В основе случившегося — совершенно очевидное противоречие грузинской политики. С одной стороны, Грузия — это страна, которая в значительной степени ориентирована на торгово-экономические связи с Россией. Это касается экспорта, денежных переводов от грузинских трудовых мигрантов из России и туризма: россияне составляют значительную долю туристов, посещающих Грузию (при этом они более платежеспособны, чем, скажем, туристы из Армении и Азербайджана). На фоне этого Грузия занимает резко враждебную позицию по отношению к России. Это противоречие между, если называть вещи своими именами, зависимостью от России как экономического партнера и политической враждебностью к Москве должно быть когда-то разрешено. Вчера мы видели, как одна из попыток движения в сторону разрешения этого противоречия была сорвана. Это попытка не первая. В последние годы в Грузии проходили мероприятия с участием депутатов российского парламента. Также существует прямой межпарламентский диалог: в Россию регулярно приезжают грузинские депутаты. Можно сделать вывод, что по крайней мере часть грузинского политического класса понимает, что необходимо искать пути политической нормализации между двумя странами. Трезвомыслящие политики Грузии осознают, что без политического диалога с Россией никакие политические проблемы, волнующие Грузию, в том числе касающиеся ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии, решить не получится. Грузия и противоборство Запада с Россией Однако почему же тогда диалог сталкивается с такими препятствиями? Есть несколько причин, которые трудно ранжировать по степени значимости. Во-первых, в Грузии в последние годы поменялся характер финансирования так называемого гражданского общества со стороны США. Несколько лет назад США озаботились темой борьбы с "российской пропагандой" и специально на эти цели были выделены десятки миллионов долларов — довольно приличные деньги в масштабах Грузии. Тбилиси вообще один из крупнейших получателей американской помощи на постсоветском пространстве, больше от Вашингтона последние пять лет получает только Киев.

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Что такое западные программы по борьбе с "российской пропагандой"? В сущности, Запад вкладывается в программы распространения ненависти к России. Если еще лет семь назад финансировались программы российско-грузинского диалога, пропагандирующие необходимость примирения, хотя и на их условиях, то сейчас — ставка только на ненависть. США очень высоко подняли градус противостояния с Россией на постсоветском пространстве, в том числе и в отношении Грузии. Теперь части американского госаппарата очень трудно отступить. В итоге оказывается, что любой шаг по улучшению отношений с Россией со стороны ее соседей будет восприниматься как поражение США. Они поставили себя в условия, когда степень свободы их политики очень невелика. Это заставляет Вашингтон поддерживать наиболее радикальные взгляды и силы, потому что победа любых других воспринимается как поражение США. В Грузии значительная часть тех, кто создает медийную и публично-политическую атмосферу, — это люди, непосредственным образом зависящие от западных грантов. Это не может не искажать те стимулы, которые есть у грузинских политиков. В итоге складывается любопытная картина, когда значительная часть предпринимателей, экономика страны ориентированы на правительство, сформированное партией "Грузинская мечта" (куда спокойнее относящейся к России, чем радикалы-националисты), а политики — на США. Для компаний и граждан связи с Россией критически важны, потому что они позволяют зарабатывать. Для части политиков, многих из тех, кто делает медийную картинку, наоборот, важны контакты с США, потому что, во-первых, тоже позволяют зарабатывать, а также потому, что от Вашингтона во многом зависит их политическая карьера. И здесь — огромный разрыв между широкой публикой и политической элитой. Истерика вместо политики Я уверен, что истеричность реакции ряда грузинских парламентариев на любые шаги России, в том числе и на то, что произошло вчера, — это свидетельство такого разрыва. Бросающаяся в глаза экзальтированность грузинских радикалов говорит о шаткости их позиций. Они, похоже, чувствуют, что их политическую линию трудно "продать" стране. Они остро ощущают беспочвенность своего враждебного подхода к России.

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