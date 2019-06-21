Беспорядки в Тбилиси. Почему грузинские политики не могут договориться с народом

Как известно, грузинскую публику взволновало то, что депутат Госдумы занял кресло председателя грузинского парламента. Однако где при этом была принимающая сторона? Именно она определяет такие моменты. Протокольная служба (а этим, вероятно, занимались представители грузинского парламента) либо не увидела в этом каких-то проблем, либо, понимая, что будут какие-то эксцессы, все равно пошла на это. Другими словами, и российская делегация, и ее руководитель, председатель Межпарламентской ассамблеи православия, не несут ответственности за то, что произошло. Они просто честно попытались внести свой вклад в нормализацию российско-грузинских отношений. Что же тогда случилось в грузинской столице?
Главное противоречие грузинской политики
В основе случившегося — совершенно очевидное противоречие грузинской политики. С одной стороны, Грузия — это страна, которая в значительной степени ориентирована на торгово-экономические связи с Россией. Это касается экспорта, денежных переводов от грузинских трудовых мигрантов из России и туризма: россияне составляют значительную долю туристов, посещающих Грузию (при этом они более платежеспособны, чем, скажем, туристы из Армении и Азербайджана). На фоне этого Грузия занимает резко враждебную позицию по отношению к России. Это противоречие между, если называть вещи своими именами, зависимостью от России как экономического партнера и политической враждебностью к Москве должно быть когда-то разрешено.
Вчера мы видели, как одна из попыток движения в сторону разрешения этого противоречия была сорвана. Это попытка не первая. В последние годы в Грузии проходили мероприятия с участием депутатов российского парламента. Также существует прямой межпарламентский диалог: в Россию регулярно приезжают грузинские депутаты. Можно сделать вывод, что по крайней мере часть грузинского политического класса понимает, что необходимо искать пути политической нормализации между двумя странами. Трезвомыслящие политики Грузии осознают, что без политического диалога с Россией никакие политические проблемы, волнующие Грузию, в том числе касающиеся ситуации вокруг Абхазии и Южной Осетии, решить не получится.
Грузия и противоборство Запада с Россией
Однако почему же тогда диалог сталкивается с такими препятствиями? Есть несколько причин, которые трудно ранжировать по степени значимости. Во-первых, в Грузии в последние годы поменялся характер финансирования так называемого гражданского общества со стороны США. Несколько лет назад США озаботились темой борьбы с "российской пропагандой" и специально на эти цели были выделены десятки миллионов долларов — довольно приличные деньги в масштабах Грузии. Тбилиси вообще один из крупнейших получателей американской помощи на постсоветском пространстве, больше от Вашингтона последние пять лет получает только Киев.
Что такое западные программы по борьбе с "российской пропагандой"? В сущности, Запад вкладывается в программы распространения ненависти к России. Если еще лет семь назад финансировались программы российско-грузинского диалога, пропагандирующие необходимость примирения, хотя и на их условиях, то сейчас — ставка только на ненависть.
США очень высоко подняли градус противостояния с Россией на постсоветском пространстве, в том числе и в отношении Грузии. Теперь части американского госаппарата очень трудно отступить. В итоге оказывается, что любой шаг по улучшению отношений с Россией со стороны ее соседей будет восприниматься как поражение США. Они поставили себя в условия, когда степень свободы их политики очень невелика. Это заставляет Вашингтон поддерживать наиболее радикальные взгляды и силы, потому что победа любых других воспринимается как поражение США.
В Грузии значительная часть тех, кто создает медийную и публично-политическую атмосферу, — это люди, непосредственным образом зависящие от западных грантов. Это не может не искажать те стимулы, которые есть у грузинских политиков.
В итоге складывается любопытная картина, когда значительная часть предпринимателей, экономика страны ориентированы на правительство, сформированное партией "Грузинская мечта" (куда спокойнее относящейся к России, чем радикалы-националисты), а политики — на США. Для компаний и граждан связи с Россией критически важны, потому что они позволяют зарабатывать. Для части политиков, многих из тех, кто делает медийную картинку, наоборот, важны контакты с США, потому что, во-первых, тоже позволяют зарабатывать, а также потому, что от Вашингтона во многом зависит их политическая карьера. И здесь — огромный разрыв между широкой публикой и политической элитой.
Истерика вместо политики
Я уверен, что истеричность реакции ряда грузинских парламентариев на любые шаги России, в том числе и на то, что произошло вчера, — это свидетельство такого разрыва. Бросающаяся в глаза экзальтированность грузинских радикалов говорит о шаткости их позиций. Они, похоже, чувствуют, что их политическую линию трудно "продать" стране. Они остро ощущают беспочвенность своего враждебного подхода к России.
При этом важно отметить, что эта враждебность отнюдь не является следствием разногласий по Абхазии и Южной Осетии. Установка на то, что эти регионы должны быть частью Грузии, разделяется абсолютным большинством грузин. Однако из этого совсем не следует, что Грузия должна вести абсурдно враждебную политику по отношению к России. Наоборот, из этого следует, что Грузии нужно договариваться с Россией.
В то же время многие грузинские политики, похоже, очень уютно себя чувствуют в той нише, которую сейчас занимают. Крайняя враждебность по отношению к России избавляет их от необходимости думать о чем-то еще: как возможна нормализация отношений с Россией, как вести переговоры. Плюс она позволяет массу вещей объяснить вмешательством России и автоматически делает их союзниками Запада.
Однако это совсем не избавит их от необходимости когда-то в будущем с Россией договариваться. Сам ход вещей, дисбаланс между экономическими и политическими связями рано иди поздно их или уже тех, кто их сменит, подтолкнет к этому.
Пока правительство "Грузинской мечты" совершенно неспособно сделать свою часть политической работы — объяснить свою позицию обществу и выработать курс на нормализацию отношений с Россией. То, что вчера случилось в Тбилиси, — это ошибка "Грузинской мечты", где не занимаются подготовкой таких мероприятий и не знают, как остановить своих радикалов и как говорить о России со своими избирателями.
По сути, правительство и президент оказались в ситуации, когда они должны играть по правилам, которые им навязывает антироссийски настроенная оппозиция. Они оказались слишком нерешительными, чтобы выдвинуть свою повестку, и теперь следуют за повесткой националистов. При этом партия могла бы "продать" избирателям улучшение отношения с Россией, но она боится это сделать и ведет себя непоследовательно: пытается что-то наладить, при этом заявляя о том, какая Москва плохая. На этом власти вчера и поймала оппозиция.
Cамообман радикалов
Уверен, что после того, что случилось в Тбилиси в четверг, в России в силу нашей привычки к самобичеванию начнутся разговоры, что Москва опять сделала что-то не то, чуть не вызвав бунт или переворот в соседней стране, потому что ничего не понимает на постсоветском пространстве. Однако это не так: Россия все хорошо понимает, но просто есть та часть работы, которую грузинский политический класс должен сделать сам. Никто за них этого не сделает.
Россия же демонстрирует открытость и добрую волю. Ведь мы помним, как в августе 2008 года расстреляли российских миротворцев в Южной Осетии. Готовность Москвы нормализовать политические отношения с Тбилиси — проявление доброй воли, учитывая, что было сделано Грузией тогда.
Бесконечное представление себя жертвой, чем занимаются радикальные силы грузинской политики, — это самообман и это не та линия, которая может их привести к успеху, какие бы цели они перед собой ни ставили.