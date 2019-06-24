Суверенитет как средство борьбы с однополярным миром. Международный слет силовиков в Уфе

Андрей Шитов — о том, почему безопасность любой страны лучше защищать всем миром

Хочешь успеть быстро — беги один, хочешь уйти далеко — двигайся вместе с другими. Эта африканская поговорка, приведенная делегатом из Уганды, хорошо отражает настрой участников десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Традиционный ежегодный форум, созываемый Советом безопасности (СБ РФ) в разных российских городах, на этот раз состоялся в столице Башкортостана — Уфе. Красной нитью в дискуссиях проходила мысль о том, что в одиночку ни одной стране не решить взаимосвязанных проблем безопасности и устойчивого развития, что на современные угрозы и вызовы необходимо отвечать всем миром. Встреча подтвердила, что Россия готова нести ответственность за создание подлинно демократичного и справедливого миропорядка. И что Москве есть на кого в этом опираться — причем вне зависимости от того, готов ли Запад также двигаться в этом направлении. Ее поддерживают не только традиционные друзья и партнеры, но и множество других государств, заинтересованных в укреплении своего суверенитета. Без оглядки на Запад На открытии конференции звучали приветственные послания президента России Владимира Путина и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В них подчеркивалась актуальность повестки дня уфимской встречи, посвященной прежде всего борьбе с гибридными и террористическими угрозами, преодолению последствий вооруженных конфликтов и гуманитарных катастроф, а также обеспечению информационной безопасности. Открывал форум секретарь СБ Николай Патрушев, а с программной речью перед коллегами-силовиками выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он предупредил, что если "гибридная война" станет нормой, то "даже небольшой провокации может оказаться достаточно для эскалации напряженности до неконтролируемой фазы и запуска общепланетарного кризиса". Сейчас, по убеждению главы СВР, нужно "не играть в гибридные игры, … а вести диалог о путях совместного реформирования глобального миропорядка". Только окончательное оформление многополярной архитектуры, основанной на равноправном взаимодействии различных центров силы и интеграционных объединений, обеспечит процветание и безопасность для всех, сказал он. И добавил: "Если так называемому коллективному Западу не хватает зрелости и мужества для того, чтобы стать на правильную сторону истории и идти в указанном направлении, остальным странам и народам придется проектировать глобальное будущее без него". "Россия готова взять на себя такую ответственность, и совместно с нашими союзниками и друзьями по Шанхайской организации сотрудничества, группе государств БРИКС, Евразийскому экономическому сообществу, СНГ и ОДКБ мы будем двигаться по пути повышения коллективной безопасности как на пространстве Евразии, так и в глобальных масштабах", — подчеркнул руководитель российской внешней разведки.

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Он уверен, что к этому процессу "все активнее станут подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении". Истоки терроризма и гибридных войн Посол Шри-Ланки в России и делегат форума Даян Джаятиллека полагает, что выступление Нарышкина можно рассматривать как заочный ответ на недавнюю речь вице-президента США Майкла Пенса на выпускной церемонии в армейской академии США в Вест-Пойнте. Та была выдержана в весьма воинственном тоне. Пенс заявил новоиспеченным лейтенантам, что им "практически наверняка" придется воевать: одним — в Афганистане и Ираке, другим — на Корейском полуострове или в АТР, третьим — "в Европе, где агрессивная Россия стремится силой изменить международные границы", а кому-то — "даже и в нашем [Западном] полушарии". Ланкийский дипломат и сам фактически дал отпор Пенсу. Выступая в Уфе, он выразил уверенность в том, что "гибридная война — это та форма, которую приобрела в настоящий момент холодная война", что по сути это лишь разные названия одного и того же "продолжающегося глобального проекта". Цель его, по убеждению Джаятиллеки, заключается в утверждении "однополярности и односторонности" в мировых делах, то есть в превращении всех стран в "младших партнеров, сателлитов или вассалов" единого центра либо "просто в их уничтожении". Но сильное и дееспособное государство — это "главный оплот в борьбе против терроризма", — напомнил дипломат, чья страна пережила в апреле в Пасхальное воскресенье серию чудовищных терактов. Соответственно, по его убеждению, "распространение терроризма и гибридных войн" в наши дни — это прямое следствие того, что он именует "страноцидом": систематического и целенаправленного разрушения государств приверженцами той же концепции" "однополярности". Единственным "исторически эффективным способом противодействия подобным тенденциям" посол считает создание "единого фронта" стран, объединяемых "общей заинтересованностью в защите государственного суверенитета, борьбе против терроризма и гибридных войн". Без статистов Конечно, на форуме в Уфе все с особым вниманием слушали и анализировали выступления руководителей силовых структур России и Китая, представителей таких горячих точек, как Сирия, Иран и Венесуэла. И они действительно того стоили — например, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани прямо обвинил США в проведении политики "экономического терроризма" и предложил создать постоянный международный механизм противодействия санкциям; как подтвердил позже Патрушев, идея была в принципе поддержана, и теперь предстоит ее детально осмыслить. Но один знакомый иностранный посол мне однажды сказал: "Все-то вам, "великим державам", мнится, будто только вы и заняты важными делами, а все остальные поглощены своими мелкими местечковыми заботами". На самом деле это, конечно, не так. И в Уфе я постоянно вспоминал это язвительное замечание — когда слушал ланкийского дипломата и многих других. Например, до боли знакомо звучало то, как описывали представители Зимбабве, Руанды или Никарагуа усилия Запада по подготовке "смены режимов" в этих странах. Экономический нажим, информационные атаки, использование сетевых технологий и неправительственных организаций — все словно из одного учебника по организации "цветных революций". Вообще, среди делегатов форума статистов не было. Я перевидал множество международных конференций, например, в МВФ, и, на первый взгляд, уфимская встреча отличалась от них разве что выставкой оружия и спецтехники в холле. Но потом все же пришло понимание того, что все эти мужчины в штатских костюмах, но с военной выправкой, — люди, понюхавшие пороху, отвечающие за спокойствие и безопасность своих стран и народов, привыкшие отдавать приказы и не тратить слов попусту. Десять лет назад на первую такую же встречу в Сочи собрались 44 национальные делегации. В Уфе их было уже 119, причем 55 стран были представлены на уровне секретарей советов безопасности, советников по национальной безопасности, вице-премьеров и министров. Несколько стран, включая королевство Эсватини, прислали своих силовиков впервые. Вообще, Африка была представлена предельно полно. И это вряд ли случайность — хотя бы потому, что в октябре в Сочи под совместным председательством лидеров России и Египта состоится первый в истории саммит "Россия — Африка". Патрушев общался в Уфе с африканскими коллегами, и те подтвердили, что их страны будут достойно представлены на саммите. Я тоже слышал об этом от делегатов — в частности, от посла Эритреи. Самоизоляция Запада Представители западных держав на форуме были малозаметны. Хотя полторы дюжины европейских стран прислали своих дипломатов, а от США даже прибыл впервые за последние годы сотрудник аппарата Совета национальной безопасности при Белом доме. Поначалу его присутствие возбуждало интерес журналистов, но любопытство быстро иссякло, поскольку он старательно отмалчивался. Да и остальные его западные коллеги держались особняком и в основном были настроены "на прием" информации. Под занавес встречи один из них мне откровенно сказал, что в их столицах давно идет дискуссия о том, следует ли вообще приезжать на подобные встречи. Сам он считает, что делать это надо — хотя бы для того, чтобы быть в курсе происходящего. Мне тоже не очень понятно, чем может быть полезна Западу добровольная самоизоляция.

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