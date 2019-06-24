Новое завоевание француженок. Как женщины-послы изменят характер дипломатии?

Глава французского посольства в Москве Сильви Берманн стала первой женщиной в истории французской дипломатии, которой в дополнение к занимаемой должности присвоен также и высший личный дипломатический ранг. Такое решение президент Эмманюэль Макрон принял по итогам прошедшего 19 июня в Елисейском дворце совещания французского правительства.
Личный ранг посла Франции (по аналогии с маршалом Франции) присваивается главой государства крайне редко — в качестве признания исключительных заслуг дипломата. Последний такой указ был принят три года назад.
Слово меняет значение
Прежде госпожа Берманн, профессиональный дипломат, выпускница Сорбонны и еще нескольких знаменитых университетов, в том числе Национального института восточных языков и культур, имела ранг полномочного министра. В МИД Франции, где она начала работать в конце 1970-х, ей принадлежит сразу несколько рекордов.
Так, в 2011 году с ее назначением послом в Китай была открыта новая страница в истории восхождения француженок к вершинам дипслужбы. Прежде руководство миссиями в державах, входящих в пятерку постоянных членов Совета Безопасности ООН, вверялось исключительно мужчинам.
Берманн затем подтвердила этот рекорд, став послом еще в двух столицах этого клуба. После Пекина она была назначена в Лондон, а в сентябре 2017 года — в Москву.
Французское слово "амбассадрис" (ambassadrice) относительно недавно поменяло свое первое значение. Раньше так называли супругу посла. Но после того, как мужчины во Франции утратили монополию на занятие высших дипломатических постов, так стали именовать посла-женщину. Представительницы прекрасного пола несут сейчас обязанности послов Франции почти в полусотне стран.
Пятилетка равенства
Такая кадровая политика была обещана Эмманюэлем Макроном еще в период предвыборной кампании. Равенство между женщинами и мужчинами он провозгласил одной из основных целей своей президентской пятилетки.
Еще несколько лет назад, согласно проведенному социологическому исследованию, среднестатистический французский посол выглядел так: это был мужчина среднего возраста, родом из столицы или департамента О-де-Сен (где доходы населения в три раза выше средних по стране), выпускник Института политических наук Сьянс-По или Национальной школы администрации.
Но времена на парижской Ке-д’Орсе, где расположен элегантный дворец МИД Франции, меняются. Согласно склонной к точности газете "Монд" (Le Monde), сегодня француженки составляют четверть (49) из 179 послов республики. Такие же позиции лучшая половина человечества завоевала и среди 89 генеральных консулов Франции.
Пример России
К этим рубежам женщины шли на протяжении долгой истории. В XVIII веке занятие прекрасным полом дипломатических должностей исключалось, но это, правда, не мешало участию в переговорах с использованием семейных или дружеских связей. Пришлось, однако, ждать ХХ века, чтобы увидеть официальное вступление женщин в дипломатию.
Пример, безусловно, показала Россия. В 1924 году основательница Отдела работниц и крестьянок ЦК РКП (б) Александра Коллонтай была назначена главой полномочного представительства СССР в Норвегии.
В дипломатический мир российская революционерка вошла легко, поскольку была послом, которого не надо было учить. Ни языкам, ни этикету, ни ведению бесед или составлению депеш. Дочь царского генерала, воспитанная в традициях русской аристократии, разносторонне образованная, знаток многих европейских языков, Александра Михайловна без труда находила собеседников на любых этажах общества в странах, где представляла Москву. В Швеции, при королевском дворе которой она была аккредитована с 1930 года, она выполняла еще и обязанности дуайена дипкорпуса.
Популярный клуб
Французским женщинам пришлось ждать приглашения в мир внешней политики несколько больше. Конкурс для поступления в МИД был впервые открыт для них в 1928 году. Но занимать должности за рубежом им поначалу не разрешалось.
В 1972 году Марсель Кампана, уроженка Корсики, дочь дипломата и участница движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, стала первой француженкой-послом, возглавив миссию в Панаме. Десятилетие спустя, в 1982-м, клуб французских женщин-послов насчитывал трех участниц, в 2002-м — 16. Темпы затем заметно ускорились, и ныне их — 49.
"Феминизация" французского МИДа началась по-настоящему с приходом в Елисейский дворец в 2007 году Николя Саркози. "Он захотел перетряхнуть министерство, где его не жаловали", — считает один из критиков экс-президента. Бесспорно одно: в годы своего правления Саркози успел назначить главами миссий два десятка француженок.
В бытность президентом Франсуа Олланда глава МИД Лоран Фабиус (2012–2016) доверил руководить зарубежными миссиями Франции 43 соотечественницам. Ныне женщины составляют 52% персонала МИД (с учетом всех должностей), но на вершине лестницы их доля пока меньше.
С тем большим энтузиазмом они приветствовали состоявшееся уже во времена Макрона переименование ежегодной конференции глав французских дипмиссий в Conférence des ambassadeurs et des ambassadrices ("совещание послов и женщин-послов").
Француженки также аплодировали командированию в Берлин Анн-Мари Декот, назначенной еще в президентство Олланда, но приступившей к обязанностям в минувшем году. Она стала первой женщиной во главе французского посольства в Германии. Уже в этом году Элизабет Бетон-Делег довелось стать первой француженкой, направленной в Ватикан (причем агреман был получен в рекордные сроки), а Элен Ле Галь — в Рабат.
Теория менеджмента, социология и литература не дают однозначного ответа, какие качества важнее для искусства переговоров. По мнению профессора менеджмента Сюзан де Жанаш, женщины — менее жесткие переговорщики.
Эксперт в области стратегии командной работы Карстен Йонсен, напротив, безоговорочно отдает здесь пальму первенства женщинам. По его убеждению, они более успешны в достижении компромисса, когда речь идет о самом важном — поддержании мира или примирении сторон.
Послы по очереди
Однако активным привлечением женщин в дипкорпус ситуация не исчерпывается. Французское государство первым проводит необычный эксперимент — посольство Франции в Хорватии поручили супружеской паре. Корин и Филипп Менье, карьерные дипломаты с впечатляющим послужным списком, выполняют обязанности посла… на основе ротации. Каждые полгода они сменяют друг друга на этом посту. У супругов-послов, разумеется, общая электронная почта. Перед назначением двух послов в одну страну МИД должен быть заручиться согласием Госсовета Франции, пристально наблюдающего за соблюдением Конституции республики.
Совместное занятие посольского поста супругами Менье — бесспорная новация для французской и мировой дипломатии. На Ке-д’Орсе напоминают, что реализуется этот проект как часть политики равенства. Он позволяет супружеской паре совместить профессиональную и личную жизнь при условии полного сердечного согласия непосредственных участников.
Принцип Соваде
Самому Министерству иностранных дел Франции новация помогла получить весьма престижный знак "Профессиональное равенство между женщинами и мужчинами". Он присуждается Французской ассоциацией стандартизации.
Тем не менее в этом году около двух десятков депутатов правящей партии "Республика на марше" потребовали в письме министру иностранных дел Жан-Иву Ле Дриану "примерного поведения" Франции в делах гендерного равенства.
Дело в том, что "Закон Соваде" (2012) о равенстве на госслужбе, названный так по имени его автора, политика-центриста Франсуа Соваде, установил для француженок квоту 40% при замещении руководящих административных постов. В 2012 году женщины составляли 14% среди французских послов, в конце этого года их доля в этом клубе достигнет 30%.
Но до планки закона еще далеко. Пока же министерству, если верить публикациям на этот счет во французской прессе, даже могут грозить санкции за некоторое отставание от предначертаний законодателей.