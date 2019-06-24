Новое завоевание француженок. Как женщины-послы изменят характер дипломатии?

Глава французского посольства в Москве Сильви Берманн стала первой женщиной в истории французской дипломатии, которой в дополнение к занимаемой должности присвоен также и высший личный дипломатический ранг. Такое решение президент Эмманюэль Макрон принял по итогам прошедшего 19 июня в Елисейском дворце совещания французского правительства.

Личный ранг посла Франции (по аналогии с маршалом Франции) присваивается главой государства крайне редко — в качестве признания исключительных заслуг дипломата. Последний такой указ был принят три года назад.

Слово меняет значение

Прежде госпожа Берманн, профессиональный дипломат, выпускница Сорбонны и еще нескольких знаменитых университетов, в том числе Национального института восточных языков и культур, имела ранг полномочного министра. В МИД Франции, где она начала работать в конце 1970-х, ей принадлежит сразу несколько рекордов.

Так, в 2011 году с ее назначением послом в Китай была открыта новая страница в истории восхождения француженок к вершинам дипслужбы. Прежде руководство миссиями в державах, входящих в пятерку постоянных членов Совета Безопасности ООН, вверялось исключительно мужчинам.

Берманн затем подтвердила этот рекорд, став послом еще в двух столицах этого клуба. После Пекина она была назначена в Лондон, а в сентябре 2017 года — в Москву.

Французское слово "амбассадрис" (ambassadrice) относительно недавно поменяло свое первое значение. Раньше так называли супругу посла. Но после того, как мужчины во Франции утратили монополию на занятие высших дипломатических постов, так стали именовать посла-женщину. Представительницы прекрасного пола несут сейчас обязанности послов Франции почти в полусотне стран.

Пятилетка равенства

Такая кадровая политика была обещана Эмманюэлем Макроном еще в период предвыборной кампании. Равенство между женщинами и мужчинами он провозгласил одной из основных целей своей президентской пятилетки.

Еще несколько лет назад, согласно проведенному социологическому исследованию, среднестатистический французский посол выглядел так: это был мужчина среднего возраста, родом из столицы или департамента О-де-Сен (где доходы населения в три раза выше средних по стране), выпускник Института политических наук Сьянс-По или Национальной школы администрации.