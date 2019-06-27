Чикагские партизаны против инопланетных захватчиков: фильм "Битва за Землю"

Режиссер фильма "Восстание обезьян" Руперт Уайатт продолжает задаваться вопросом о том, что произойдет, если Землю захватят инопланетные существа. И если в случае с фильмом про высокоразвитых приматов его работа лишь часть многолетней популярной франшизы, то в "Битве за Землю" он создает свой мир с чистого листа.
Полицейский со своей семьей пытается сбежать из Чикаго, но все дороги перекрыты по неясной причине. В итоге, когда им удается прорваться в закрытый сектор, взрослых на переднем сиденье автомобиля буквально распыляют на кровавые молекулы. В живых остаются только два подростка, которые своими глазами видят причину всеобщего переполоха. Далее лишенный эмоций компьютер сообщает нам, что за девять лет Земля была захвачена инопланетянами, которых называют нейтральным словом "Законодатели". Они ушли под землю, выкачивая из планеты полезные ископаемые, а управление всеми делами передали на внешний аутсорсинг.
В результате все человеческие правительства подчиняются их приказам, а в городах были сформированы так называемые закрытые зоны для инопланетных гостей. Молодой Гэбриел (Эштон Сандерс) работает в конторе по удалению данных с сим-карт мобильных телефонов и готовится к побегу из Чикаго в поисках лучшего будущего. Его брат, глава местного движения за освобождение Земли, погиб во время попытки уничтожения штаба пришельцев в Чикаго. Гэбриела пытается наставить на пусть истинный высокопоставленный полицейский Уильям Маллиган (Джон Гудман). Он ходит к местной проститутке (Вера Фармига), но про нее быстро забывают. Впрочем, как и про Гэбриела.
Бюджет не позволил Уайатту развернуться и снять большой фантастический боевик, поэтому он ограничился парой инопланетян, похожих на экзотический фрукт рамбутан, и сосредоточился на одном районе Чикаго. Это не громкий фильм про межпланетную войну, а тихий триллер в традиционных для этого жанра приглушенных холодных тонах. Он рассказывает про движение сопротивления и про людей, которые готовы пожертвовать своими жизнями ради того, чтобы даже не освободить планету, но хотя бы показать остальным, что борьба возможна.
Но режиссер думает над этим недолго и вторую треть картины полностью посвящает секретной операции чикагских партизан, которых нам никак не представляют. Зато в деталях показывают организацию их секретной миссии. Правда, про нее тоже ничего не известно. В итоге добрую часть экранного времени мы наблюдаем за незнакомыми героями в незнакомых обстоятельствах без какой-либо эмоциональной или смысловой нагрузки. Сложно рассказать личную историю без собственно самих личностей и уж тем более сделать ее увлекательной. Джону Гудману, несмотря на редкую для него главную роль, практически негде развернуться, а присутствие Фармиги вызывает как минимум недоумение. Ее роль примерно такая же, как у Жюльет Бинош в "Годзилле" 2014 года, которую убивают на первых пяти минутах картины. Это даже не роль, а просто функция.
Он предпочитает направить все целеполагание на финальную развязку, срыв масок, настолько же неуклюжий, насколько и пресный. В своей игре в Кристофера Нолана, который любит огорошить чем-нибудь неожиданным под конец, Уайатт забыл, что в сюжете необходимо обозначить какие-то триггерные точки, за которые зритель мог бы цепляться и сам строить свои теории и предположения (если хочет, конечно). Без них же ты чувствуешь себя сторонним наблюдателем скучной мышиной возни. Желания разбираться в том, что произошло и зачем все это было, совершенно нет, так как ты не знаешь практически ничего ни про героев, ни про мир, в котором они живут, ни тем более про то, что всем этим хотел сказать режиссер.