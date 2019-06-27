Игра в Россию: слабый фильм про трагедию на подводной лодке "Курск"

Тамара Ходова — о том, почему режиссер картины Томас Винтерберг и продюсер Люк Бессон не были готовы к ответственности, которую на себя взяли

Премьера фильма прошла на фестивале в Торонто еще в прошлом сентябре, и до нашего проката он добирался долго. Картина уже тогда не произвела фурора, а теперь, после того как вышел сериал "Чернобыль", невозможно анализировать работу Винтерберга вне его контекста. Можно по-разному относиться к сериалу HBO, но не будет преувеличением сказать, что есть мир до и после него. "Чернобыль" и "Курск" — часть одного целого, и после подробного разбора причин трагедии на Чернобыльской атомной электростанции события гибели подводной лодки отзываются тревожным эхом. Все то же ожидание неизбежного, бездействие властей и их нежелание признать очевидное, потерянные родственники, которым приходится только догадываться о судьбе своих любимых, нежелание принимать иностранную помощь, чтобы не позорить нацию, ужас, запертый в пространстве панельных девятиэтажек. По сути, это одна и та же трагедия, которая повторяется, как день сурка.

Описание Кадр из фильма "Курск" © Экспонента Фильм

Главный вопрос, который ставит перед нами "Чернобыль", — "какова цена лжи?". Он сам же на него отвечает, показывая от серии к серии весь масштаб человеческих жертв, на которые пришлось пойти, чтобы исправить ошибки советской системы. Многие в связи с этим любят вспоминать слова Михаила Горбачева о том, что катастрофа на Чернобыльской АЭС стала главной причиной развала СССР, так как именно она с отрезвляющей ясностью обнажила недостатки советской власти. Изменилась ли цена лжи через 15 лет после этих трагических событий? "Курск" отказывается рефлексировать на эту тему и предоставляет нам возможность делать выводы самим. Многих поразило необычное внимание создателей "Чернобыля" к деталям и достоверность даже не описываемых событий, а примет того времени. Конечно, невероятная работа художников-постановщиков является далеко не единственным достоинством проекта, но именно она чуть ли не в первый раз за всю историю кинематографа (и телевидения) доказала, что про СССР и Россию можно снимать честно и точно, без развесистой клюквы и дурацких стереотипов. Казалось бы, нужно просто нанять хороших консультантов, но почему-то кроме создателей "Чернобыля" это никому не приходило в голову.

Не пришло и Винтербергу с Бессоном: художественное пространство "Курска" больше похоже на игру в Россию, нежели на попытку изобразить реальную жизнь, что, учитывая серьезность и болезненность темы, выглядит как минимум смешно, а максимум — неуважительно

Моряки накупают на 800 рублей ящики алкоголя на свадьбу товарища, в центре квартиры главного героя почему-то стоит газовый обогреватель, а его жена в середине августа везде ходит в дубленке и затем в ней же идет в горы собирать грибы. Последнее снято очень по-маликовски: с цветочками, высокой травой и солнышком в камеру. Очевидно, чтобы продемонстрировать контраст между холодными глубинами, в которых застряли несчастные моряки, и скромной красотой их родной земли, где их очень ждут и любят.

Описание Кадр из фильма "Курск" © Экспонента Фильм

"Курск" начинается примерно так же, как и все фильмы-катастрофы, — со счастливых картин мирной жизни: вот капитан Михаил Аверин (Маттиас Шонартс) проводит вечер в кругу своей семьи, беременной жены (Леа Сейду) и сына Миши, вот начальство не выдает ему и всем его товарищам зарплату, и они отдают свои последние деньги и продают часы, чтобы скинуться на свадьбу одного из них. Эти часы будут служить своеобразным лейтмотивом в описании событий катастрофы: подводники не смогут нормально выполнять свою работу из-за отсутствия часов, которые их буквально вынудила продать система, не ценящая их службу. Затем идет сцена русской свадьбы, каковой она, видимо, представляется всей пестрой интернациональной команде, работавшей над фильмом. Трагедия в картине описывается максимально кратко — взрыв во время учений происходит практически сразу, и тогда повествование делится на три сюжетные линии: подводники, запертые в девятом отсеке лодки, пытающиеся выжить и отчаянно ждущие спасения; родственники, которые собирают крупицы правды о случившемся; и попытки российского адмирала Вячеслава Грудзинского (Петр Симонишек) и британского коммодора Дэвида Рассела (Колин Ферт) вызволить людей из глубин Баренцева моря.

Описание Кадр из фильма "Курск" © Экспонента Фильм

Винтерберг вместе с оператором Энтони Дод Мэнтлом ("Догвилль", "Миллионер из трущоб") меняют разрешение экрана с практически квадратного в сценах на поверхности до широкого, описывая то, что происходит на подводной лодке. В остальном художественные аспекты фильма выполнены в голливудском безликом стиле, который мало отличает "Курск" от других фильмов-катастроф. Его сценарий основан на книге журналиста Роберта Мура (об этом нам сразу говорят на начальных титрах) и написан им же совместно со сценаристом "Спасти рядового Райана" Робертом Родатом. Однако удержать внимание зрителя и нужный градус напряжения Винтербергу, несмотря на такую звездную команду, не удается. Вся подводная линия держится исключительно на персонаже Маттиаса Шонартса, чьим прототипом, очевидно, является капитан-лейтенант Дмитрий Колесников, который оставил записку с именами 23 матросов, находившихся в отсеке №9. Эта часть повествования самая активная и самая грустная, учитывая, что с самого начала знаешь, что ничем хорошим это все не закончится. На поверхности же дела идут вяло: Грудзинский и Рассел уговаривают российские власти принять иностранную помощь, но, получив отказ, могут только грустно пожимать плечами.

Описание Кадр из фильма "Курск" © Экспонента Фильм

Командование российского флота, образ которого в одиночку воплотил Макс фон Сюдов, представлено как абстрактное зло, чьи мотивы нам неизвестны. Абстрактно и большинство героев истории, обменивающихся банальными репликами, которые никак их не характеризуют и ничего о них не рассказывают. Почему произошло то, что произошло? Чем были обусловлены действия руководства страны? Винтерберг не хочет в этом разбираться