"Взгляд тяжелый, окрик, резкий поворот". Об игре и судьбе актрисы Аллы Покровской

Алла Борисовна Покровская, скончавшаяся 25 июня, — невероятно важный человек в моей жизни. ​Я с ней познакомилась в МХТ во время репетиций спектакля "Господа Головлевы". Тогда я ее очень боялась. Боялась подходить. Боялась здороваться. Боялась просто попасть ей на глаза. Конечно, слово "боялась" вообще не про Покровскую. Но тогда она репетировала Арину Петровну Головлеву и, как истинная мхатовка, искала зерно роли. Взгляд тяжелый, птичий профиль, окрик, резкий поворот… Это было завораживающе. Она на глазах становилась Ариной Петровной с каждым репетиционным днем. К ней было действительно опасно подходить. Потом уже, когда она играла в спектакле (а шел он в течение десяти лет), было правило: никогда не заходить в гримерку Покровской в антракте во время "Головлевых". Можно схлопотать. С Аллой Борисовной мы сделали несколько больших текстов для книжки к юбилею "Современника". Когда я копалась в архиве театра и искала фотографии к ее спектаклям, то каждый раз восхищалась и удивлялась одновременно: какая она антисоветская актриса в пространстве советского театра. Актриса Покровская 1960-х годов — стильная, острая, благородная…. Мне кажется, что именно эта ее антисоветскость помешала ей найти себя в репертуаре молодого "Современника". И перелистывая эти фотографии, "Декабристы", "Народовольцы", "Большевики", "Голый король", "Старшая сестра", вдруг останавливаешься — "Оглянись во гневе" Осборна. Какая красавица! Какие длинные ноги! И как она держит сигарету в руке и бокал виски. Как ей шло играть Элисон Портер! Тяжелый выбор У Покровской была непростая актерская жизнь. После ухода Ефремова из "Современника" она оказалась перед тяжелым выбором: уйти во МХАТ в статусе жены Ефремова или остаться в "Современнике". Она осталась. Ибо "быть в статусе" — это не про нее. В 1970–80–90-е годы она не играла больших ролей. Но были бриллианты: Маша в "Эшелоне", Дерковская в "Крутом маршруте"… За всю ее долгую и интереснейшую актерскую жизнь про нее не писали статей. Вообще. Помню, как она удивилась очерку в какой-то газете десять лет назад: "Аня, не поверите, это первая". Я не понимаю, как про нее можно было не писать! Я не могу понять, как ей можно было не дать "Золотую маску" за Арину Петровну. Ее современница-критик тогда была в жюри, и "Маску" дали молодой актрисе за модный спектакль, который никто уже не вспомнит. Она не была расстроена, конечно, просто она привыкла, что премии не дают, статьи не пишут…. В прошлом году ей успели дать "Маску" за "честь и достоинство". Но я уверена, что та премия была бы для нее дороже и важнее. Своевременней. Конечно, дело вообще не в премиях. "Господа Головлевы" и Арина Петровна — это уже история русского театра. Но почему-то вспомнилось…

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В 1980-е годы она интуитивно для себя сделала очень правильный выбор: вернулась в Школу-студию МХАТ и стала преподавать. И этот выбор — счастье русского театра. Покровская была блистательным педагогом. Ибо она успела воспитать несколько поколений артистов, и именно они сейчас — ведущие артисты московских театров. Несостоявшаяся роль Алла Борисовна очень любила Кирилла Серебренникова. Они совпали. Во времени и судьбе. Кирилл тогда только пришел в МХТ и выпускал первый спектакль на большой сцене — "Мещане" Горького — и позвал ее играть Акулину Ивановну Бессеменову. Покровская стала актрисой МХАТа. Все же. Потом были еще спектакли — "Изображая жертву", "Господа Головлевы". И был еще один спектакль. Трагически для меня не случившийся. "В ожидании Годо" Беккета. Кирилл Серебренников начал репетировать этот спектакль в 2010 году. И там был блистательный актерский состав: Наталья Тенякова (Поццо), Лия Ахеджакова (Эстрагон). Алла Борисовна репетировала Владимира. Это были феерические полтора месяца репетиций. Актрисы уже выучили непростой беккетовский текст, но наследники драматурга запретили играть спектакль. Женщины, по их мнению, не должны играть мужчин. Аргументы театра, что этот текст не про гендерные признаки и что мы не меняем ни одного слова, ни одной запятой в тексте пьесы, ситуацию, к сожалению, не поменяли. Репетиции пришлось прекратить. Но некоторые мы сняли на видео… Удалось все же сохранить это ее невероятное: "Кирилл, давайте пройдем еще раз, объясните. Не злитесь. Просто у меня вообще нет юмора". На это ее "нет юмора" все хохотали и начинали с большим удовольствием "еще раз". Покровская и "абвгдэйки"

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