Еда и "вау-эффекты". За счет чего российские рестораны попадают в мировой топ

Мария Курсакова — о том, что по-настоящему хороший ресторан — это давно уже не только про то, чтобы поесть и пообщаться

Каждый шеф-повар, пусть даже втайне, мечтает о том, чтобы его ресторан стал известным и любимым. Если его отметят критики и включат в мировой рейтинг лучших заведений планеты, то поток желающих отведать отменную кухню на ближайший год точно обеспечен. И, пожалуй, единственное, что нужно, кроме вкусных блюд и чуточки везения, — взять на вооружение несколько золотых правил и просто им следовать. В России таких ресторанов-счастливчиков — пять. На днях был обновлен самый престижный рейтинг гастрономических заведений в мире — The World’s Best Restaurants. Московский проект White Rabbit под руководством шеф-повара Владимира Мухина попадает в этот топ уже пятый год подряд. В этот раз он — на 13-м месте. Чуть ниже, на 19-й строчке, — ресторан Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких, который тоже находится в столице и тоже не новичок в рейтинге. А вот московский Selfie и петербургские Harvest и "Кококо" — впервые попали в список лучших ресторанов мира. Они заняли 65-е, 92-е и 104-е места соответственно. Все рестораны — очень разные, но их объединяет несколько секретов, которые и помогли им пробиться в заветный мировой топ. Концептуальная кухня Ресторан без концепции — как скрипач без скрипки. Концепция — это все. Визитная карточка заведения. Его собирательный образ. И самая главная задача ресторана — определиться с тем, какую кухню готовить, из каких ингредиентов, как сочетать вкусы и подавать блюда и, наконец, в каком интерьере вкушать гастрономические шедевры. Самый популярный концепт — современная российская кухня. И это очень логично. Именно ее мы знаем лучше всего, именно ей мы можем действительно удивить. Тем более что один из последних мировых гастрономических трендов — это национальные кухни: сохранение исконных традиций и ингредиентов, но при этом в сочетании с современным "прочтением" блюд. Это концепции следуют White Rabbit, Selfie и "Кококо".

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Но есть и другой вариант — оттолкнуться от самих ингредиентов. Например, проект Harvest — первый в Санкт-Петербурге ресторан с особым отношением к овощам. Его название так и переводится — "урожай". И хотя в меню есть невегетарианские позиции, овощ — главный герой. Рестораторы братья Березуцкие пошли еще дальше — развернули под Москвой собственную ферму, которая поставляет в ресторан 70% процентов используемых продуктов. Все, что осталось, владельцы отправляют обратно на корм животным, что делает концепцию zero waste, то есть безотходной. А это еще один мировой гастротренд, который поддерживает экологию нашей планеты. Требования к продуктам Мы не понаслышке знаем, что продукт продукту рознь. В магазине могут лежать два одинаковых и шикарных на вид томата, только один будет сочный, вкусный и ароматный, а другой — "пластиковый", без вкуса и запаха. А из каких ингредиентов приготовишь блюдо, таким оно и получится. Поэтому хорошие продукты — залог успеха любого ресторана. И шеф-повара всегда с гордостью озвучивают свои находки просто так или как часть концепции. Например, если продукты — то обязательно фермерские, местные и сезонные, собранные, выловленные и произведенные в России на пике зрелости и свежести в свое конкретное время года. Бывает, что встречаются "заморские" ингредиенты, но чаще всего они идут как приправа к нашему, родному. Секрет блюда Прошло то время, когда в рестораны ходили только за тем, чтобы поесть и пообщаться. Хочется эмоций и удивления — или от идеального вкуса, или от сочетания непривычных ингредиентов, или просто от возможности попробовать что-то новенькое и необычное. Например, когда смотришь меню Harvest, то волей-неволей хочется отведать паштет из брокколи с кедровым орехом, молодую капусту с черным трюфелем, а на десерт взять ганаш из цветной капусты с земляникой и черной икрой или чизкейк из тыквы и облепихи. Владимир Мухин из White Rabbit в свою очередь выводит российскую кухню на новый деликатесный уровень. Предлагает полакомиться окрошкой из рассола с белыми груздями или свекольником с черешней, любителям дичи взять котлету из кабана с грибами, картофельным пюре и жареным крыжовником, а приверженцам растительного питания — авокадо на гриле с тыквой под соусом чимичурри.

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