Самые масштабные выборы в мире. Как политик в кроссовках добился преданности индонезийцев

Конституционный суд Индонезии на прошлой неделе поставил финальную точку в длившейся почти два с половиной месяца саге с выборами президента. Высший судебный орган отклонил все иски проигравшей стороны, утверждавшей о массовых нарушениях. Спустя несколько дней Центральная избирательная комиссия республики огласила, что действующий глава государства Джоко Видодо набрал 55,5% голосов и избран президентом на новый пятилетний срок. Из семьи плотника Джоко Видодо, которого называют в Индонезии просто Джокови, редко можно встретить в строгом костюме, в основном он предпочитает традиционные индонезийские батиковые рубашки и кроссовки. Говорят, он большой поклонник музыки хеви-метал и нередкий гость на рок-концертах известных групп. Но Джокови называют народным политиком не только за внешний вид и его хобби. Он не имеет никаких связей с политическими элитами в отличие от своего конкурента на выборах Субианто, который является потомком видного индонезийского государственного деятеля и экономиста Сумитро Джойохадикусумо, представителя знатного аристократического яванского рода. Кроме того, он зять бывшего президента страны Хаджи Мухаммеда Сухарто, занимавшего этот пост с 1967 по 1998 год. Сейчас Субианто в разводе, хотя и поддерживает отношения с бывшей супругой, периодически появляясь с ней на публике.

Описание Президент Индонезии Джоко Видодо (в центре) во время интервью © Евгений Соловьев/ТАСС

Джокови же родился на острове Ява в небогатой семье плотника. После окончания факультета лесного хозяйства в старейшем университете Индонезии Видодо длительное время занимался мебельным бизнесом. В 2005 году был избран мэром своего родного города Суракарта с населением всего полмиллиона человек. Проводимые в городе социальные реформы сделали начинающего политика весьма популярным. К примеру, с его подачи в Суракарте была введена система медицинского страхования для всех жителей. Видодо повторно был избран мэром в 2010 году, получив 90% голосов избирателей, а в сентябре 2012 года стал губернатором особого столичного округа Джакарта. Масштабные преобразования Джокови продолжает придерживаться имиджа "народного политика" и в управлении государством, где проживает больше всего мусульман в мире. Причем его принцип "близости к народу" настоящий, а не популистский прием. Несколько лет назад во время подготовки большого эксклюзивного интервью для ТАСС у меня была возможность побеседовать с ним в его резиденции. Первая часть интервью, посвященная внешнеполитическому курсу Индонезии, связям с другими странами, прошла, откровенно говоря, скучно. Джокови постоянно зачитывал приготовленный ему текст. Зато когда мы перешли на обсуждение вопросов внутренних проблем государства, социально-экономического развития страны, то здесь он явно оказался в своей стихии, рассказывая без подготовки обо всех сложностях и планах по их преодолению. Также Джокови, который через несколько дней собирался с визитом в Россию, с большим интересом расспрашивал меня о нашей стране, что нужно обязательно попробовать из русской кухни. А на прощание провел по своей резиденции и показал знаменитую в Индонезии мебель, которая производится на его семейной фабрике. И сейчас в своей предвыборной кампании Джокови сделал акцент именно на внутренней повестке. "Это даже не выборы, а скорее референдум по доверию правительству", — неоднократно повторял он.

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После прихода к власти в 2014 году он начал крупномасштабный проект по модернизации и созданию инфраструктуры, который включает в себя строительство новых аэропортов, прокладку железнодорожных и скоростных магистралей, развитие общественного транспорта и многое другое. Стоимость генерального плана оценивается в $150 млрд, при этом лишь около $15 млрд выделяется из бюджета, остальные средства должны привлекаться за счет иностранных инвесторов. В стране уже можно почувствовать отдачу от президентских преобразований: в прошлом году уровень бедности в Индонезии достиг рекордно низкого в истории показателя — 9,8% от общего числа населения. Оппозиция критиковала Джокови за то, что не сдержал предвыборных обещаний о ежегодном экономическом росте на уровне 7%. Однако за пятилетие нахождения его у власти рост ВВП не опускался ниже отметки 5%. Кроме того, ведущие экономические агентства предсказывают, что при сохранении нынешних темпов развития к 2045 году Индонезия станет четвертой экономикой мира. Почти самые-самые Официальные лица Индонезии с определенной гордостью неоднократно подчеркивали, что прошедшие по всей стране 17 апреля выборы стали самыми масштабными в мире. И отчасти они правы. Правом голоса в стране обладают почти 193 млн человек, в том числе молодые люди, достигшие 17-летия. Но можно голосовать и в 16 лет, если состоишь в браке, что также является законным для Индонезии. Отдать свой голос могли также и пациенты психиатрических больниц, центров по содержанию наркоманов и даже заключенные, не лишенные судом политических прав. Зато ни полицейские, ни военнослужащие, согласно конституции, не могут голосовать — они в любом случае должны сохранять политический нейтралитет. По числу избирателей Индонезия не стала мировым лидером: впереди Индия и США. Но уникальность выборов в Индонезии заключалась в том, что, во-первых, президента выбирали напрямую, в отличие от Соединенных Штатов, а во-вторых, голосование прошло в один день, в отличие уже от Индии, где этот процесс растянут на несколько недель. Во время всеобщего дня голосования граждане Индонезии помимо президента также выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. По всей стране было открыто примерно 810 тыс. избирательных участков.

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К сожалению, прошедшие выборы запомнятся и рекордно высокой смертностью среди членов избирательных комиссий и добровольцев, обеспечивавших голосование. По данным Минздрава, в первые дни после выборов, когда начался подсчет голосов, скончались почти 500 человек. Основными причинами называли переутомление, инфаркт, инсульт, острые респираторные заболевания, приступы астмы. Генеральный секретарь ведомства Оскар Примади признал, что "конечно, никто не ожидал такого количества жертв. Однако прошедшие выборы требовали от сотрудников избиркомов удовлетворительного состояния здоровья. К сожалению, не все обладали таковым". Чернила, гвоздь, подсчет голосов Гвоздь или аналогичный острый предмет стал главным орудием народного волеизъявления — именно при помощи этих предметов нужно было продырявить графу напротив своего кандидата. Еще одной особенностью выборов в Индонезии стала маркировка проголосовавших избирателей, которым наносили на палец трудносмываемые чернила.