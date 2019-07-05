Все, что нужно знать про "суперпищу": от южноамериканской экзотики до родной свеклы

Мария Курсакова — о том, как как не ошибиться при выборе суперфудов

Все, что нужно знать про "суперпищу":

Магазины здорового питания постоянно пополняются диковинками. Сначала это были никому не ведомые семена чиа и ягоды годжи, затем появились разноцветные порошки: грибы рейши, водоросли хлорелла, ростки пшеницы витграсс, каму-каму, мака перуанская и ашваганда. За всеми этими непривычными для русского уха названиями скрываются суперфуды, которые обещают сотворить чудо со здоровьем. Правда, далеко не всегда они действуют на пользу. Чего не скажешь о других "сверхпродуктах", которые найдешь в любом супермаркете. Легкий путь экзотических суперфудов Впервые слово "суперфуд" появилось в 1949 году в канадской газете: им журналисты подчеркивали огромную питательную ценность маффинов. Затем этот термин стали использовать маркетологи, чтобы маркировать продукты с большой концентрацией полезных веществ. И навряд ли бы им кто-нибудь поверил, если бы "сверхпища" не была бы чем-то новым. Почти все "волшебные" порошки родом из стран Южной Америки, о продуктах и национальных кухнях которых еще лет 20 назад мы практически ничего не знали.

На эту тему Зерно вкуса. В чем прелесть блюд из круп

К тому же суперфуды, несмотря на свою суперцену, пришлись как нельзя кстати на фоне мирового тренда на здоровый образ жизни, и индустрия сразу же стала мультимиллиардной. Маркетологи угадали. Конечно, кому не хочется в эпоху "пластиковых" овощей и фруктов легко и быстро повысить иммунитет, напитаться энергией или за один прием получить большую порцию вечно недостающих жирных кислот омега-3. Еще одна причина, почему суперфуды стали пользоваться популярностью, — это просто-напросто скука. Всегда любопытно пробовать что-то новенькое, а если к тому же и суперсилу обещают, то захватывает еще больше. Поэтому суперфуды стали не только источником витаминов и минералов, но и эдаким кулинарным развлечением.

Описание Дракон, собранный из древесных грибов рейши © REUTERS/Edgar Su

Правда, в отзывах на "волшебные" упаковки часто встречается один и тот же комментарий: "Нет эффекта!" Действительно, многие чудодейственные свойства дорогущей экзотики до сих пор научно не доказаны. Поэтому в 2007 году в Европейском союзе запретили маркировать продукты "суперфудами", если на них нет внушительного досье от медиков. Но, пожалуй, отсутствие огромной пользы — не самое страшное. У многих суперфудов есть серьезные противопоказания, о чем производители редко пишут. Например, корнеплод маку перуанскую совсем нельзя есть детям, беременным, кормящим матерям и тем, у кого есть какие-либо опухоли. Хотя этот песочного цвета порошок действительно вкусный и является отличным заменителем сахара. Еще два популярнейших сейчас суперфуда для крепкого иммунитета — индийский женьшень ашваганда и азиатский древесный гриб рейши — плохой выбор для гипотоников, так как, несмотря на свои полезные свойства, эти продукты могут резко понизить давление. Родные суперфуды На самом деле, почти на каждый заморский суперфуд найдется наш, родной или который можно найти в любом супермаркете. Говорят об этом редко, мало и нехотя, потому что стоят такие продукты сравнительно недорого и никакая реклама им не нужна. Они — яркое подтверждение того, что быть здоровым — легко и недорого. Но, признавая это, индустрия дорогой "суперпищи" будет терять клиентов и деньги.

Описание Жареная свекла в салате © AP Photo/Matthew Mead

Сложно поверить, но один из самых мощных овощей для натурального детокса печени и даже очищения крови — это свекла, килограмм которой можно купить всего за 25 рублей. Плюс корнеплод обладает противовоспалительным действием и поддерживает нашу сердечно-сосудистую систему здоровой. Попробуйте свеклу в салате с руколой, оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Или потушите ее с луком и имбирем и приправьте зеленым луком.

На эту тему Земляника и клубника как летние суперфуды. Что успеть из них приготовить в короткий сезон

Еще один доступный исконно русский суперфуд — капуста, которая поддерживает иммунитет и гормональный баланс. Этот овощ также обладает сильным детокс-эффектом, содержит витамин С и довольно редкий микроэлемент — индол-3-карбинол. Я очень люблю потушить капусту с семенами тмина и томатами, добавить отварной бурый рис и посыпать блюдо кедровыми орешками. Кстати, многие орехи — тоже повседневная "сверхпища". Например, грецкие, которые полезны для работы мозга, здоровья кишечника и костей и обладают противовоспалительным действием. Шоколадные конфеты из грецкого ореха Когда очень хочется шоколадных конфет, я делаю эти вкусные и полезные "шарики". Они готовятся за пять минут без промышленного сахара. А еще их весело лепить с детьми. Кстати, какао, которое используется в этом рецепте, — тоже суперфуд, в котором много антиоксидантов. И еще в нем много флавоноидов — веществ, которые защищают наши клетки. Какао очень полезно для сердца. Оно понижает кровяное давление и повышает эластичность сосудов, нормализует уровень холестерина и помогает регулировать сахар в крови. Также какао помогает работе мозга и справляться с осенне-зимней хандрой.

Что нужно (на 12 штук): грецкий орех – 80 г,

финики (иранские в коробочках или меджул) — 140 г,

какао-порошок натуральный — 12 г,

корица — 4 г или несколько щепоток. Что делать: Измельчить грецкие орехи до мелкой крошки.

Удалить у фиников косточки.

Добавить в измельчитель финики и какао и переработать до однородной массы, но не очень долго, чтобы смесь не превратилась в жидкую пасту.

Переложить массу в миску, промешать рукой, разделить на 12 равных частей и скатать в шарики. Любые ягоды — тоже "суперпища". Они защищают клетки от поражения свободными радикалами и сохраняют нашу память. А еще ягоды обладают сильным противовоспалительным действием. Смузи из красной смородины Это один из моих самых любимых смузи. Обожаю, как в нем переливается вкус от кислого к сладкому, и несравнимое свежее и колкое послевкусие от мяты.

Описание Красная смородина © Станислав Красильников/ТАСС

Что нужно (на одну большую порцию): красная смородина (свежая или замороженная) — 100 г,

банан — 1 шт.,

финик — 2 шт.,

мята — 3 больших листочка,

корица — ½ ч. л.,

кешью — 10 шт..

фильтрованная вода (комнатной температуры или охлажденной) — 200 мл. Что делать: Очистить банан от кожуры, нарезать его ломтиками, положить в небольшой контейнер и поставить в морозильник на несколько часов или на ночь.

Замороженный банан придает смузи приятную кремовую текстуру. Но если торопитесь, то это шаг можно пропустить.

Помыть и высушить мяту, удалить косточки у фиников и порезать их на мелкие кусочки.

Положить все ингредиенты в блендер и взбить до однородной массы.

Процедить смузи через мелкое сито, чтобы задержать мелкие косточки от смородины, и подавать в прозрачной кружке для смузи с трубочкой. Красная смородина бывает очень разной на вкус, поэтому на всякий случай запаситесь еще парочкой фиников, чтобы сделать смузи послаще. Пожалуй, единственный суперфуд, который "пришел" к нам из Южной Америки, но прочно прижился — это семена чиа. Хотя наши семена льна по своей пользе от них не отстают.

Описание Семена чиа © AP Photo/Matthew Mead