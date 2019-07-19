Первобытный ужас посреди вечного дня: "Солнцестояние" Ари Астера

После своего очень успешного дебюта "Реинкарнация" американский режиссер Ари Астер продолжает расширять свою киновселенную. Его новый фильм "Солнцестояние" воспринимается как еще один персонаж в необычной семье астеровских ужастиков.
Молодая пара, Дэни и Кристиан, находится на грани расставания — Кристиану надоело слушать ее постоянные жалобы на причуды родственников, а она не чувствует от него поддержки и понимает, что скоро он от нее уйдет. Однако от неизбежного разговора их "спасает" семейная трагедия Дэни, и парню не хватает духу ее бросить.
Вместо этого он предлагает ей (в надежде, что она откажется) отправиться с его друзьями в поездку в маленькую шведскую деревушку, где проходит фестиваль летнего солнцестояния. Проводником в мир странных и зловещих обрядов для группы американцев становится их шведский друг Пелле, кому далекая деревня среди буколических пейзажей знакома с детства. Но разодетые в вышиванки местные жители не такие безобидные, как кажется на первый взгляд (хотя даже на первый взгляд так не кажется), и среди вечного солнца разливается всепоглощающая тьма.
Но если в "Реинкарнации" ему удавалось с помощью каких-то мелких деталей придать свежесть давно известным приемам и окунуть нас в самую настоящую жуть, то в его следующем произведении он сам же становится заложником конструируемого им мира. Астер слишком увлекается визуальной составляющей и оставляет сюжет и героев на вторых местах: эгоистичные нагловатые иностранцы ходят по сюрреалистичной деревне, как овечки на заклание, неизбежно приближаясь к страшной развязке. Американец очень долго ходит вокруг да около, постепенно нагнетая обстановку, но картина слишком предсказуема, чтобы держать зрителя в напряженном неведении.
Режиссер (и сценарист) использует кучу клише фильмов ужасов, но на этот раз они играют не в его пользу, и действие становится слишком предсказуемым, а герои, как будто заранее лишенные воли, ведомыми. В целом его персонажи получились слишком архетипичными, чтобы воспринимать их как самостоятельных личностей, а не очередных жертв в ужастике для подростков. Даже если между ними и возникает конфликт, он всегда остается без развития, а какие-то сюжетные линии не объясняются или возникают только во имя яркого антуража. Даже центральные отношения Дэни и Кристиана, динамике которых подчинено все движение сюжета, не вызывают никакого сочувствия. Они остаются друг с другом по инерции, и их отчужденность настолько безэмоциональна, что таким же отчужденным ты ощущаешь себя по отношению к самим героям. Поэтому развязка не вызывает не то что катарсиса, но даже хоть какой-то эмоциональной вовлеченности.
В "Солнцестоянии" он продолжает исследовать эту тему, показывая, что какие-никакие семейные узы, даже недавно приобретенные, гораздо важнее любовных. В первом фильме американец исследует оккультизм, здесь же придумывает свою собственную религию, смешивая различные языческие практики. Но если в дебюте холодящая кровь картинка подкреплялась тонким психологизмом, переплетением болезненных семейных связей, новая работа режиссера больше похожа на красивый ужастик, чей смысл никогда не уходит вглубь и всегда остается на поверхности. К сожалению, "Солнцестояние" ощущается как один большой самоповтор и похож на младшего брата-неудачника, который, несмотря на внешнюю мишуру, навсегда останется в позиции догоняющего.