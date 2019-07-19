{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мнение

Первобытный ужас посреди вечного дня: "Солнцестояние" Ари Астера

ХОДОВА Тамара 
Редактор раздела культуры ТАСС

После своего очень успешного дебюта "Реинкарнация" американский режиссер Ари Астер продолжает расширять свою киновселенную. Его новый фильм "Солнцестояние" воспринимается как еще один персонаж в необычной семье астеровских ужастиков.

Молодая пара, Дэни и Кристиан, находится на грани расставания Кристиану надоело слушать ее постоянные жалобы на причуды родственников, а она не чувствует от него поддержки и понимает, что скоро он от нее уйдет. Однако от неизбежного разговора их "спасает" семейная трагедия Дэни, и парню не хватает духу ее бросить.

Кадр из фильма "Солнцестояние" Photo by Gabor Kotschy/Courtesy of A24/Кинопрокатная компания "Вольга"
Описание
Кадр из фильма "Солнцестояние"
© Photo by Gabor Kotschy/Courtesy of A24/Кинопрокатная компания "Вольга"

Вместо этого он предлагает ей (в надежде, что она откажется) отправиться с его друзьями в поездку в маленькую шведскую деревушку, где проходит фестиваль летнего солнцестояния. Проводником в мир странных и зловещих обрядов для группы американцев становится их шведский друг Пелле, кому далекая деревня среди буколических пейзажей знакома с детства. Но разодетые в вышиванки местные жители не такие безобидные, как кажется на первый взгляд (хотя даже на первый взгляд так не кажется), и среди вечного солнца разливается всепоглощающая тьма.

Астер, прежде всего, визионер, поэтому вместе со своим неизменным оператором Павлом Погожельским он создает яркий, буквально сочащийся жизнью мир. Показывая вначале темную и холодную зиму под тревожную струнную музыку, он создает контраст с летом в самом его разгаре, а саундтрек впоследствии ограничивает народными песнопениями общины. Необычный монтаж, нетипичные ракурсы — американец никогда не даст соскучиться, подбрасывая все новые и новые графические образы для людей с неслабым желудком
Кадр из фильма "Солнцестояние" Photo by Csaba Aknay/Courtesy of A24/Кинопрокатная компания "Вольга"
Описание
Кадр из фильма "Солнцестояние"
© Photo by Csaba Aknay/Courtesy of A24/Кинопрокатная компания "Вольга"

Но если в "Реинкарнации" ему удавалось с помощью каких-то мелких деталей придать свежесть давно известным приемам и окунуть нас в самую настоящую жуть, то в его следующем произведении он сам же становится заложником конструируемого им мира. Астер слишком увлекается визуальной составляющей и оставляет сюжет и героев на вторых местах: эгоистичные нагловатые иностранцы ходят по сюрреалистичной деревне, как овечки на заклание, неизбежно приближаясь к страшной развязке. Американец очень долго ходит вокруг да около, постепенно нагнетая обстановку, но картина слишком предсказуема, чтобы держать зрителя в напряженном неведении.

На эту тему
Иногда книги должны оставаться книгами: фильм "Кладбище домашних животных"

Режиссер (и сценарист) использует кучу клише фильмов ужасов, но на этот раз они играют не в его пользу, и действие становится слишком предсказуемым, а герои, как будто заранее лишенные воли, ведомыми. В целом его персонажи получились слишком архетипичными, чтобы воспринимать их как самостоятельных личностей, а не очередных жертв в ужастике для подростков. Даже если между ними и возникает конфликт, он всегда остается без развития, а какие-то сюжетные линии не объясняются или возникают только во имя яркого антуража. Даже центральные отношения Дэни и Кристиана, динамике которых подчинено все движение сюжета, не вызывают никакого сочувствия. Они остаются друг с другом по инерции, и их отчужденность настолько безэмоциональна, что таким же отчужденным ты ощущаешь себя по отношению к самим героям. Поэтому развязка не вызывает не то что катарсиса, но даже хоть какой-то эмоциональной вовлеченности.

"Солнцестояние" построено по тем же лекалам, что и "Реинкарнация": фильм начинается со смерти близких, исследует человеческое горе и то, как люди переживают потерю и справляются с чувством вины, без которого обычно не обходится ни одна утрата. Астера продолжают интересовать семейные патологии и как наши родственники могут не просто повлиять на нашу жизнь и характер, но буквально вселиться в нас и захватить тело и разум
Кадр из фильма "Солнцестояние" Photo by Csaba Aknay/Courtesy of A24/Кинопрокатная компания "Вольга"
Описание
Кадр из фильма "Солнцестояние"
© Photo by Csaba Aknay/Courtesy of A24/Кинопрокатная компания "Вольга"

В "Солнцестоянии" он продолжает исследовать эту тему, показывая, что какие-никакие семейные узы, даже недавно приобретенные, гораздо важнее любовных. В первом фильме американец исследует оккультизм, здесь же придумывает свою собственную религию, смешивая различные языческие практики. Но если в дебюте холодящая кровь картинка подкреплялась тонким психологизмом, переплетением болезненных семейных связей, новая работа режиссера больше похожа на красивый ужастик, чей смысл никогда не уходит вглубь и всегда остается на поверхности. К сожалению, "Солнцестояние" ощущается как один большой самоповтор и похож на младшего брата-неудачника, который, несмотря на внешнюю мишуру, навсегда останется в позиции догоняющего.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
Дмитрий Бертман пообещал "грандиозную" программу на предстоящий сезон
Художественный руководитель театра "Геликон-опера" сообщил, что в этом сезоне зрителей ждут шесть постановок
Читать полностью