В каком мире мы будем жить? Что недоговорил Путин

Это сейчас центральный вопрос, от которого во многом зависит будущее всех нас. Политики и историки, экономисты и политологи спорят о нем повсюду, включая Давос. Высказывания Путина задели этот нерв и вызвали резонанс, который, по признанию российского лидера, оказался неожиданным даже для него самого.

Предупреждая недавно в интервью Financial Times (FT) о закате либерализма, президент России Владимир Путин остановился за полшага до самого интересного. Что, на его взгляд, идет на смену выдыхающейся идеологии и политической практике? Каким будет новый формирующийся на наших глазах "постлиберальный" миропорядок?

Президент РФ не уточнял прогноза, видимо, потому что в идеале ответ очевиден. Москва давно и последовательно выступает за суверенное право всех стран и народов самостоятельно определять путь своего развития, за многополярность и подлинную демократию в мировых делах. Собственно, и против либеральной идеи как таковой Путин, по его словам, ничего не имеет. Он лишь против ее "агрессивного навязывания" тем, кто в том или ином контексте ее не приемлет.

Но идеал — это теория. А какой будет политическая практика, пока никто не знает. Ответ зависит от конкретных решений, которые принимают на развилках истории опять-таки сами страны и народы.

"С доминированием покончено"

Собственно, и кризис западной модели либерализма проявляется в таких решениях. Самые наглядные примеры, которые принято приводить, — голосование британцев за выход из Евросоюза (Brexit) и избрание популиста, националиста и волюнтариста Дональда Трампа президентом США. Но на самом деле, по общему мнению и критиков, и апологетов либерализма, борьба вокруг него идет по всему миру.

Та же FT в своем редакционном ответе Путину признавала, что "с установившимся после окончания холодной войны глобальным доминированием Америки, ЕС и той системы, которую они представляют, покончено".

Газета констатировала, что в плане отношения к либерализму у российского лидера имеются единомышленники не только, например, в Китае, но и на Западе — от Венгрии и Италии до Франции и Америки. Более того, по мнению издания, "можно утверждать, что президент США [Дональд Трамп] представляет более серьезную угрозу для сплоченности либерального Запада, чем его российский коллега".

Но при этом FT доказывала, что "западный либерализм себя не изжил", что его можно и нужно "обновить и вдохнуть в него новую жизнь". Для этого, на ее взгляд, западным правительствам необходимо внести определенные коррективы в социальную и налоговую политику, а главное — "осознать, что они неизмеримо сильнее и влиятельнее, когда объединяют свои суверенитеты в рамках институтов, основанных на правилах и ценностях".

А был ли мальчик?

Неуклюжий оборот про "объединение суверенитетов" использован здесь не случайно. "Суверенитет" — одно из ключевых понятий в политическом лексиконе действующего президента США и его единомышленников, настроенных на защиту национальных интересов. А для либеральных элит, согласно комментарию, и Brexit, и "изоляционизм Трампа" — суть историческое "движение вспять". Причем "тревожное", но отнюдь не обязательно необратимое.

Кстати, в той же цитате присутствовал и еще один понятный для специалистов словесный сигнал. О стремлении коллективного Запада подменить нормальное международное право неким "порядком, основанным на правилах", не раз говорил, например, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Используется такая подмена всякий раз, когда необходимо как-то оправдать нелегитимные действия наподобие односторонних санкций или недобросовестной конкуренции в разных областях — от экономики до спорта. То есть придать видимость законности тому самому "доминированию" в мировых делах, с которым Западу никак не хочется расставаться.

Это, между прочим, подтверждалось и самими западными специалистами. Еще год назад аналитик из вашингтонского института им. Катона Патрик Портер опубликовал язвительный комментарий "Воображаемый мир: ностальгия и либеральный порядок". Расхожее представление о том, будто стабильность и процветание в мире после 1945 года обеспечивались этим самым порядком, рассматривалось в публикации в духе горьковского вопроса: "А был ли мальчик?"

"Хотя либерализм и либеральные проекты действительно существовали, "порядок" — постольку, поскольку он вообще имел место, — опирался на имперские прерогативы сверхдержавы, которая пыталась навязывать этот самый порядок, выходя за рамки правил и пестуя антилиберальные силы", — утверждал автор.

Ностальгия по "дотрамповским" временам, на его взгляд, "антиисторична и вредна" — хотя бы потому, что мешает Вашингтону "приспосабливаться к переменам". В частности, — "сворачивать обязательства в сфере безопасности, перераспределять общую ношу между союзниками, осмотрительно избегать войны, ограничивать внешнеполитические амбиции" США.

Чем Трамп, между прочим, более-менее и пытается заниматься.

"Назад в будущее"?

А вот бывший вице-президент США Джозеф Байден, который сейчас борется за право представлять оппозиционную Демократическую партию на президентских выборах 2020 года, силится, судя по всему, "смотреть в будущее" через зеркало заднего вида.

На днях он выступил в Нью-Йорке с изложением своих представлений о том, какая внешняя политика понадобится Америке "для восстановления своей репутации и доверия к себе" после "катастрофического президентства" Трампа. Специалисты восприняли эту речь как призыв к возвращению в прошлое — как минимум к временам Барака Обамы. Хотя при этом некоторые — например, газета The Hill, — обратили внимание и на "оглушительное молчание" самого Обамы по поводу кандидатуры его бывшего "второго номера".

Байден считает, что Трамп позорил себя и свою страну, поддакивая Путину на недавнем саммите "Большой двадцатки" в Осаке, а до этого — на двусторонней встрече в верхах в Хельсинки. С принятым у американских претендентов на выборные посты апломбом он утверждал, что "при нем"… "повторений Хельсинки не будет".