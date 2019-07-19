Кейл — капуста, от которой сошел с ума весь мир

Полина Манская — о том, что такого особенного в капусте кейл и почему было бы непростительной ошибкой не включить ее в свой рацион

Сначала — небольшая история. Несколько лет назад мой друг приехал в Сан-Франциско, город, в котором программисты потеснили хиппи. Город миллионеров в простых толстовках, которые создают передовые стартапы, славится, однако, не только этим. Именно в Сан-Франциско бум здорового образа жизни перешел все границы. Помешательство на медитации, лечебное голодание, тренды на суперфуды — все это оттуда. И вот мой друг стоял в очереди за смузи, и продавец его спросил: "Вам какой — клубничный или с кейлом?" — "А что такое кейл?" — простодушно ответил вопросом на вопрос приятель. В этот момент размеренная жизнь Сан-Франциско как будто остановилась на мгновение. Каждый в той длинной очереди оторвался от своего смартфона и уставился на моего друга, чайки на время перестали парить, а продавец оцепенело смотрел, раскрыв рот, и не находил, что ответить. Приземлившиеся в тот момент инопланетяне не привлекли бы внимания — ведь тут происходит кое-что поинтереснее. В городе, живущем ЗОЖ, появился человек, который не знает, что такое кейл. Символ ЗОЖ Программисты Кремниевой долины хотят жить вечно и работают над этим, а во главе философии ЗОЖ, "био" и "эко" — символ всего этого — она, капуста кейл.

Почему именно она? Сложно сказать однозначно — тут сработало много факторов. Во-первых, в ней много витаминов и полезных элементов, больше чем в брокколи и шпинате. Но на мой личный взгляд, основные причины бешеной популярности две: она на самом деле вкусная, и у нее очень широкие кулинарные возможности. Ее можно есть сырой и просто класть в салат. Можно делать пасту. Ее добавляют в смузи, да вообще куда угодно — вариаций очень много. Можно даже в борщ, если уж так захочется. Будет очень модный ЗОЖ-борщ, и кейл там будет вполне органичен, как бы странно это ни звучало.

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Кейл по вкусу часто сравнивают со шпинатом, но это неверно: кроме зеленого цвета сходства немного. Скорее, кейл больше похож на смесь щавеля и савойской капусты. Возможно, из-за этого готовить с ним можно практически что угодно. В самых модных барах Калифорнии коктейли с кейлом и даже на кейле не редкость, хоть и пользы для здоровья в этом случае, мягко говоря, немного. Но там, где есть слово "кейл", — продажи выше, это уже закон. Ученые разрабатывают новые вкусы кейла, выводят новые сорта, скрещивают кейл с другими овощами. К примеру, с брюссельской капустой. Ведь любят ее немногие, но, если в ней появится хоть намек на кейл, ажиотаж и большие продажи обеспечены. Ход конем. Чипсы из кейла от Гвинет Пэлтроу Самое классное — делать из кейла чипсы. Получается очень быстрый, красивый, но важнее всего — полезный перекус. Надо просто порвать кейл руками, выложить на пергамент, сбрызнуть оливковым маслом, посыпать морской солью и равномерно распределить все в один слой. Убрать в духовку и запекать. Получаются зеленые хрустящие чипсы. Большая поклонница таких чипсов — Гвинет Пэлтроу, а ее имя у многих сегодня в большей степени ассоциируется со здоровым образом жизни (она большой активист и на передовой в этих вопросах), а потом уже с кино.

Но есть у такой популярности кейла и обратная сторона. В какой-то момент его стало так много, что он начал попадать во всевозможные антирейтинги. Он стал самым надоедливым упоминанием года, по мнению ряда авторитетных журналов. Однако, кажется, популярности кейла даже это не помешало, и теперь он есть и в России. Точнее, он появился у нас уже несколько лет назад как небольшое начинание американских экспатов в Москве, но повсеместно купить его стало возможно совсем недавно. Но у меня свои каналы добычи этой суперкапусты. Я состою в секретном кейл-чате, который мы, участники, между собой называем кейл-группировкой. Изначально этот чат появился по инициативе самого передового московского театра — актеры заказывали капусту для себя прямо с фермы. Потихоньку он расширился и до друзей, а потом и до их друзей. Кейл привозят в театр в большом количестве, потом капуста делится между всеми участниками. Но удобнее всего то, что можно написать, что тебе нужно полкило кейла кудрявого, полкило обычного и... билеты на премьеру. В итоге меня можно регулярно застать выходящей с громкой премьеры, нарядной, на каблуках и с огромным мешком капусты в руках. Витаминная бомба Кейл бывает разных сортов, каждый особенно хорош для чего-то конкретного. К примеру, кудрявый кейл лучше всего класть в салат. Мой любимый — с авокадо и брокколи. Это — витаминная бомба.

Делается быстро, чуть повозиться придется только с брокколи. Ее нужно будет разделить на соцветия и кинуть в кипящую воду на минуту (это самое важное: варится она очень быстро, а переваренная брокколи — почти преступление). Как только она стала ярко зеленой и мягкой (аль денте) снимаем с огня, откидываем на дуршлаг и ставим под ледяную воду. Кладем ее в миску для салата, сверху рвем листья кейла (жесткие стебли отрываем), режем крупно два очень спелых авокадо, по желанию добавляем маленькие листья шпината, перемешиваем. Для заправки разминаем вилкой мякоть одного авокадо, добавляем побольше оливкового масла, выдавливаем сок одного лайма, мелко рубим зеленый чили, кидаем щепотку морской соли и хорошо перемешиваем. Этим получившимся густым авокадным соусом заправляем салат, еще раз сбрызгиваем оливковым маслом и по желанию посыпаем его сверху орехами (вкуснее всего — с лепестками зажаренного миндаля). Суперсалат с кейлом готов. Тосканский кейл Но больше всего я люблю другой кейл, я его называю "обычным": у него вытянутые темно-зеленые листья (часто можно встретить название "тосканский кейл"). Для знатоков итальянской кухни — это и есть та самая черная тосканская капуста, из которой делают суп риболитта — самое главное блюдо региона. Едят ее итальянцы сколько себя помнят и не знают, что они в тренде. Кстати мой знакомый из Белоруссии уверял меня, что ел эту капусту у себя на родине всю жизнь, только название у нее было куда зауряднее. Не знаю, правда это или нет, но если да, то, может, белорусский кейл заполонит все наши прилавки и станет визитной карточкой Белоруссии, потеснив картошку. Кто знает. С обычным темно-зеленым кейлом я люблю делать пасту, но раз я нащупала в нем итальянские корни, то и паста будет что ни на есть итальянская, аутентичная — с сальсичче. Это одна из моих самых любимых паст вообще, и когда после спектакля я из театра тащу домой мешок капусты, первое блюдо, которое я готовлю из нее, — именно это. Пасту можно взять любую, но мне больше всего нравится казаречче. Делюсь рецептом и с вами. Добро пожаловать в кейл-группировку! Казаречче с кейлом и сальсичче Что нужно: